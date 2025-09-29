A Huawei az Nvidia nyakára lépne: gyengébb, de van egy komoly ütőkártya a kezében – videó!

Források szerint a Huawei azt tervezi, hogy a következő évben megduplázza a legfejlettebb mesterségesintelligencia-csipje, az Ascend 910C gyártását, így a vállalat jövőre 600 ezer darabot állítana elő. Összességében a szecsuáni székhelyű vállalat 2026-ban 1,6 millió darabra növelné az Ascend termékcsaládjának gyártását.
Ha a Huawei valóban eléri kitűzött céljait, az áttörést jelentene a kínai technológiai iparban. A vállalatot Kína egyik legnagyobb reményeként tartják számon abban a törekvésben, hogy függetlenedjen a külföldi félvezetőktől, amelyek jelenleg a világ második legnagyobb gazdaságát működtetik.
Mindez azt jelzi, hogy a Huawei és fő partnere, az SMIC sikeresen megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek révén enyhíteni tudják a szűk gyártási keresztmetszeteket. Ezek a problémák nem csupán a Huawei mesterségesintelligencia-ágazatát hátráltatták, hanem Peking önellátási stratégiájának megvalósulását is akadályozták.
Bennfentesek szerint a Huawei a nyár folyamán jelentősen javítani tudta a termelést, ráadásul 2026 végén új, minden eddiginél fejlettebb félvezetőt mutathat be, így a célkitűzés nem irreális. A Bloomberg emlékeztet: a cég termékei iránt erős a kereslet, a kínai technológiai vállalatok, köztük a ByteDance és a Baidu tesztelik a Huawei fejlesztéseit a kínai–amerikai csipháború okozta bizonytalanságok miatt.
A szakértők úgy vélik, hogy az Ascend termékcsalád egyelőre gyengébb az Nvidia csipjeinél, de nem függ a nyugati beszállítóktól. A Huawei MI-félvezetői nemcsak technológiai innovációt jelenthetnek, hanem geopolitikai üzenetet is: Peking versenyt indít az amerikai dominancia ellen a magas technológiai szegmensben és törekszik a technológiai önellátásra.
Az Egyesült Államok korlátozná Kína fejlődését, emiatt évekkel ezelőtt megtiltotta az MI-adatközpontokba szánt szupercsipek exportját a távol-keleti országba. Az Nvidia emiatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, de a vállalat nem nem mondott le a hatalmas piacról, és az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű csipeket (H20, L20, L2).
Washington idén áprilisban megtiltotta a H20 forgalmazását a távol-keleti országban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, majd júliusban ismét engedélyezte az értékesítést. Az enyhülésre azután került sor, hogy az Nvidia és riválisa, az AMD egy szokatlan megállapodást kötött az amerikai kormánnyal.
A kínai csipgyártók sem tétlenkedtek, igyekeznek helyben készült félvezetőkkel kiváltani a nyugati technológiát, de egyelőre nem tudták teljesen ledolgozni a lemaradásukat. Jelenleg a kínai cégek hét nanométeres technológiával tudnak félvezetőket gyártani, miközben a 2 nanométeres csipek számítanak a legfejlettebbeknek.
A kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.
Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebb, mivel nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább legyártani. Jelenleg a két nanométeres félvezetők számítanak a legfejlettebbeknek, ezeket csak néhány cég képes gyártani, mivel készítésük rendkívüli szakértelmet igényel.
Milliárd dolláros csipcsempészet: hiába az amerikai korlátozások, ömlik a technológia Kínába
A feketepiac virágzik, miközben a washingtoni szigorítások csak megdrágítják, de nem állítják meg a technológia áramlását. Az amerikai exportkorlátozások ellenére három hónap alatt több mint egymilliárd dollár értékben jutottak el Kínába az Nvidia MI-processzorai.
