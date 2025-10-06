Deviza
Nyugdíj mellett dolgozik? Magyar Péter célba vette: brutálisan megnőnek a terhek a Tisza-adóval

Az oktatás és az egészségügy, ahol a párt egyébként is hatalmas intézménybezárásokra készülhet, különösen érintett lenne. A nyugdíj mellett dolgozók lennének a Tisza-adó legnagyobb vesztesei: a 22 és 33 százalékos SZJA-sáv bevezetése akár 120 százalékos adónövekedést okozhatna számukra.
VG
2025.10.06., 09:30
Fotó: REUTERS

A Tisza-adó nemcsak az aktív dolgozókat, hanem a nyugdíj mellett munkát vállaló időseket is drasztikusan sújtaná. A háromkulcsos adórendszer bevezetése akár másfélszeresére vagy kétszeresére is növelheti a nyugdíjas munkavállalók terheit, több százezer forintos nettó bérveszteséget okozva évente – írta az Ellenpont.

Tisza-adó
A nyugdíj mellett dolgozók lennének a Tisza-adó legnagyobb vesztesei: a 22 és 33 százalékos szja-sáv bevezetése akár 120 százalékos adónövekedést okozhatna számukra /  Fotó: Marton Monus / REUTERS

Nemrég kiderült, hogy a Tisza Párt adóreformja a nyugdíjasokat is nehéz helyzetbe hozná. A párt tervei szerint a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszer jönne: 15, 22 és 33 százalékos sávokkal. 

A módosítás különösen azokat sújtaná, akik a nyugdíj mellett is dolgoznak, hiszen ők jelenleg csak szja-t fizetnek – és pontosan ez az adónem nőne meg radikálisan.

A jelenlegi szabályok alapján a nyugdíjas munkavállalók mentesülnek a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól, így keresetükből kizárólag a 15 százalékos szja-t vonják le.

Ez az egyetlen adótétel azonban az új rendszerben akár 33 százalékra is emelkedhetne – vagyis több mint kétszeresére.

Tízezreket sújtana a Tisza-adó

A KSH adatai szerint tavaly több mint 157 ezer 65 év feletti dolgozott Magyarországon, közülük hozzávetőleg minden ötödik az oktatásban vagy az egészségügyben:

  • a pedagógusok átlagosan bruttó 630 ezer forintot;
  • az egészségügyi dolgozók 890 ezret kerestek 2024-ben.

A Tisza Párt tervezete szerint mindkét csoport már a 22 százalékos adósávba esne, ami a pedagógusoknak havi 15 ezer, az egészségügyi dolgozóknak havi 33 ezer forint mínuszt jelentene – éves szinten 180–400 ezer forinttal kevesebb nettó jövedelmet.

A helyzet a magasabb keresetű nyugdíjas orvosoknál még drámaibb: egy 2,38 millió forintos bruttóval rendelkező szakember a 33 százalékos adósávba esne, és akár havi 262 ezer forintot is elveszíthetne – évente több mint 3 millió forintot.

Míg az aktív dolgozók esetében a Tisza-adó 20–35 százalékos növekedést jelentene az összes adó- és járulékterhekre vetítve, addig a nyugdíjasoknál az arány sokkal durvább.

Egy nyugdíjasnak ugyanis jelenleg csak a 15 százalékos szja-t kell fizetnie, tehát ha ez 22 százalékra nő, az 46 százalékos tehernövekedés. Ha pedig 33 százalékra, az már 120 százalékos növekedésnek felel meg – vagyis több mint duplájára nőne az adójuk.

A Tisza-csomag így nemcsak a munkavállalókra, hanem az ország egyik legsebezhetőbb, de legaktívabb társadalmi csoportjára, a dolgozó nyugdíjasokra is aránytalanul nagy terhet róna. A több százezer érintett között sok orvos, ápoló és tanár van, akik az elmúlt években a munkaerőhiány miatt nélkülözhetetlenné váltak a közszolgáltatásokban.

A tervezett adóemelés így nemcsak a nyugdíjasok pénztárcáját, hanem a közszolgáltatások működését is veszélyeztetheti – a szakemberek egy része ugyanis egyszerűen nem vállalná tovább a munkát ilyen feltételek mellett.

Itt a politikai atombomba: egy új felvételen Tarr Zoltán arról beszél, hogy a Tisza kórház- és iskolabezárásokra készülhet

Pár héttel az elhíresült etyeki beszéd után, ahol Tarr Zoltán nyíltan beismerte, hogy nem mondanak el mindent a kampányban, különben megbuknának, most egy újabb videó került elő. Ezen a Tisza alelnöke már egyenesen arról beszél, kormányra kerülésük esetén a párt iskola- és kórházbezárásokra készülhet. De a politikus becsmérli a magyar gazdákat is, akik szerinte „igénytelen” termékeket állítanak elő. Egyre világosabb, hogy megszorításokra készülhet Magyar Péter pártja.

 

 

