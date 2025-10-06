Nyugdíj mellett dolgozik? Magyar Péter célba vette: brutálisan megnőnek a terhek a Tisza-adóval

A Tisza-adó nemcsak az aktív dolgozókat, hanem a nyugdíj mellett munkát vállaló időseket is drasztikusan sújtaná. A háromkulcsos adórendszer bevezetése akár másfélszeresére vagy kétszeresére is növelheti a nyugdíjas munkavállalók terheit, több százezer forintos nettó bérveszteséget okozva évente – írta az Ellenpont.
Nemrég kiderült, hogy a Tisza Párt adóreformja a nyugdíjasokat is nehéz helyzetbe hozná. A párt tervei szerint a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszer jönne: 15, 22 és 33 százalékos sávokkal.
A módosítás különösen azokat sújtaná, akik a nyugdíj mellett is dolgoznak, hiszen ők jelenleg csak szja-t fizetnek – és pontosan ez az adónem nőne meg radikálisan.
A jelenlegi szabályok alapján a nyugdíjas munkavállalók mentesülnek a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól, így keresetükből kizárólag a 15 százalékos szja-t vonják le.
Ez az egyetlen adótétel azonban az új rendszerben akár 33 százalékra is emelkedhetne – vagyis több mint kétszeresére.
A KSH adatai szerint tavaly több mint 157 ezer 65 év feletti dolgozott Magyarországon, közülük hozzávetőleg minden ötödik az oktatásban vagy az egészségügyben:
A Tisza Párt tervezete szerint mindkét csoport már a 22 százalékos adósávba esne, ami a pedagógusoknak havi 15 ezer, az egészségügyi dolgozóknak havi 33 ezer forint mínuszt jelentene – éves szinten 180–400 ezer forinttal kevesebb nettó jövedelmet.
A helyzet a magasabb keresetű nyugdíjas orvosoknál még drámaibb: egy 2,38 millió forintos bruttóval rendelkező szakember a 33 százalékos adósávba esne, és akár havi 262 ezer forintot is elveszíthetne – évente több mint 3 millió forintot.
Míg az aktív dolgozók esetében a Tisza-adó 20–35 százalékos növekedést jelentene az összes adó- és járulékterhekre vetítve, addig a nyugdíjasoknál az arány sokkal durvább.
Egy nyugdíjasnak ugyanis jelenleg csak a 15 százalékos szja-t kell fizetnie, tehát ha ez 22 százalékra nő, az 46 százalékos tehernövekedés. Ha pedig 33 százalékra, az már 120 százalékos növekedésnek felel meg – vagyis több mint duplájára nőne az adójuk.
A Tisza-csomag így nemcsak a munkavállalókra, hanem az ország egyik legsebezhetőbb, de legaktívabb társadalmi csoportjára, a dolgozó nyugdíjasokra is aránytalanul nagy terhet róna. A több százezer érintett között sok orvos, ápoló és tanár van, akik az elmúlt években a munkaerőhiány miatt nélkülözhetetlenné váltak a közszolgáltatásokban.
A tervezett adóemelés így nemcsak a nyugdíjasok pénztárcáját, hanem a közszolgáltatások működését is veszélyeztetheti – a szakemberek egy része ugyanis egyszerűen nem vállalná tovább a munkát ilyen feltételek mellett.
