Sztárparádé Sarm es-Sejkben: Trump, Costa és még a brit miniszterelnök is kiveszi részét az Izrael-Hamász túszcseréből

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést az izraeli és palesztin felek – jelentette be az egyiptomi elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az eseményen több mint 20 ország vezetője, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz — közölte az MTI.

Az Izrael területén romokban álló Gázai övezet újjáépítésében Donald Trump amerikai elnök is részt venne / Fotó: OMAR AL-QATTAA

A még szombaton kiadott közlemény szerint a konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street is tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is,

egyúttal „történelmi fordulópontnak” nevezte a hétfői eseményt.

Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

A Hamász nem képviselteti magát a Gázai övezetet lezáró eseményen

Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláíró-ünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet.

A megállapodás értelmében a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott izraeli túszokat – köztük az elhunytakat is – hétfőn adják át Izraelnek,

illetve ekkor szabadulna 250, „biztonsági okokból” izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rab is, valamint 1700 olyan palesztin, akit az izraeli erők a gázai háború 2023-as kitörése óta vettek őrizetbe.