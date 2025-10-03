Deviza
EUR/HUF388.05 -0.31% USD/HUF330.58 -0.4% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.63 -0.21% PLN/HUF91.26 -0.16% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.13% EUR/HUF388.05 -0.31% USD/HUF330.58 -0.4% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.63 -0.21% PLN/HUF91.26 -0.16% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49% BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Trading,Graph,With,American,Flag,Is,Damage.effect,Of,Recession,Us, amerikai eszközök
S&P Global
gazdasági növekedés
amerikai szolgáltatóipar
Beszerzésimenedzser-index
amerikai gazdaság
amerikai feldolgozóipar

Meglepődtek az elemzők: kiderült az igazság az amerikai gazdaságról – ez most váratlan Trumptól

A szolgáltató- és feldolgozóipar egyaránt erősebben teljesített a korábbi előrejelzéseknél. Szeptemberben az amerikai gazdaság az S&P Global BMI-adatai alapján stabil bővülést mutatott.
VG/MTI
2025.10.03., 17:42
Fotó: Shutterstock

Az amerikai gazdaság aktivitása szeptemberben az előzetes becsléseknél kevésbé lassult az S&P Global végleges BMI-adataiból. A szolgáltató- és feldolgozóipar egyaránt növekedett, miközben a gazdasági kilátások bizalma javult, és az inflációs nyomás mérséklődött.

Trading,Graph,With,American,Flag,Is,Damage.effect,Of,Recession,Us, amerikai eszközök amerikai gazdaság
Szeptemberben az amerikai gazdaság az S&P Global BMI-adatai alapján stabil bővülést mutatott / Fotó: Shutterstock

Az amerikai gazdaság szeptemberben a vártnál erősebben teljesített: 

az S&P Global Market Intelligence kompozit beszerzésimenedzser-indexe 53,9 pontra csökkent az augusztusi 54,6 pontról, de meghaladta az előzetesen becsült 53,6 pontot. 

Ez azt jelzi, hogy a gazdasági növekedés lassult ugyan, de nem olyan mértékben, mint korábban feltételezték.

A szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 54,2 pontra mérséklődött az augusztusi 54,5 pontról, ám így is 32. egymást követő hónapja maradt a növekedést jelző 50 pont feletti tartományban.

A feldolgozóipari BMI szeptemberben 52,0 pontra csökkent az augusztusi 53,0 pontról, ami a termelés negyedik hónapja tartó bővülését jelzi, ugyanakkor az új megrendelések növekedése lassult.

Váratlanul kitart az amerikai gazdaság

Az S&P Global felmérése szerint az új megrendelések szeptemberben az előző havinál lassabb ütemben bővültek, a foglalkoztatás alig nőtt, és az árnyomás ugyan öthavi mélypontra enyhült, de továbbra is magas maradt.

A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos üzleti bizalom azonban jelentősen javult.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza az adatokat kommentálva hangsúlyozta: a szeptemberi BMI-eredmény nagyjából 2,5 százalékos harmadik negyedéves évesített GDP-növekedésre utal, ami azt jelzi, hogy az amerikai gazdaság erősebben teljesít, mint a korábbi becslések alapján sejthető volt.

Behúzta a féket a világ legnagyobb gazdasága: meredeken lelassult a növekedés – egyik szektor sem ússza meg a visszaesést

A mutatók ugyan továbbra is bővülést jeleznek, a trend viszont lefelé fordult, ami árnyalja a gazdasági optimizmust. Az S&P Global előzetes adatai szerint a szeptemberi amerikai gazdasági aktivitás növekedése lassult, a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar is gyengébben teljesített az elemzői várakozásoknál.

 

 

Infláció

Infláció
551 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Gázai övezet

Trump előre megmondta: itt a pontos időpont, mikor fog elszabadulni a pokol – ketyeg az óra

Trump ultimátumot adott a Hamász vezetőinek Gázában.
1 perc
forint árfolyam

Hihetetlen, mit művel a forint péntek kora este: mindenki csak a fejét kapkodja – ki tudja, mi lesz ennek a vége

Pénteken a magyar fizetőeszköz ismét erősödött a főbb devizákkal szemben.
2 perc
gazdasági növekedés

Meglepődtek az elemzők: kiderült az igazság az amerikai gazdaságról – ez most váratlan Trumptól

A szolgáltató- és feldolgozóipar egyaránt erősebben teljesített a korábbi előrejelzéseknél.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu