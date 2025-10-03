Meglepődtek az elemzők: kiderült az igazság az amerikai gazdaságról – ez most váratlan Trumptól

Az amerikai gazdaság aktivitása szeptemberben az előzetes becsléseknél kevésbé lassult az S&P Global végleges BMI-adataiból. A szolgáltató- és feldolgozóipar egyaránt növekedett, miközben a gazdasági kilátások bizalma javult, és az inflációs nyomás mérséklődött.
Az amerikai gazdaság szeptemberben a vártnál erősebben teljesített:
az S&P Global Market Intelligence kompozit beszerzésimenedzser-indexe 53,9 pontra csökkent az augusztusi 54,6 pontról, de meghaladta az előzetesen becsült 53,6 pontot.
Ez azt jelzi, hogy a gazdasági növekedés lassult ugyan, de nem olyan mértékben, mint korábban feltételezték.
A szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 54,2 pontra mérséklődött az augusztusi 54,5 pontról, ám így is 32. egymást követő hónapja maradt a növekedést jelző 50 pont feletti tartományban.
A feldolgozóipari BMI szeptemberben 52,0 pontra csökkent az augusztusi 53,0 pontról, ami a termelés negyedik hónapja tartó bővülését jelzi, ugyanakkor az új megrendelések növekedése lassult.
Az S&P Global felmérése szerint az új megrendelések szeptemberben az előző havinál lassabb ütemben bővültek, a foglalkoztatás alig nőtt, és az árnyomás ugyan öthavi mélypontra enyhült, de továbbra is magas maradt.
A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos üzleti bizalom azonban jelentősen javult.
Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza az adatokat kommentálva hangsúlyozta: a szeptemberi BMI-eredmény nagyjából 2,5 százalékos harmadik negyedéves évesített GDP-növekedésre utal, ami azt jelzi, hogy az amerikai gazdaság erősebben teljesít, mint a korábbi becslések alapján sejthető volt.
A mutatók ugyan továbbra is bővülést jeleznek, a trend viszont lefelé fordult, ami árnyalja a gazdasági optimizmust. Az S&P Global előzetes adatai szerint a szeptemberi amerikai gazdasági aktivitás növekedése lassult, a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar is gyengébben teljesített az elemzői várakozásoknál.
