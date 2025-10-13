Újra lefordult a forint, a dollár meg erősödik

Az új hét erősödő forinttal kezdődött, hétfő reggel már 392 alatt is járt az euró-forint devizapár. Megnyugtatta ugyanis a kedélyeket péntek este, hogy a magyar adósságbesorolás nem került a bóvli kategóriába – írja az Erste.

Sébastien Lecornu második párizsi kormányalakítása az eurón keresztül a forintkurzusra is hat / Fotó: Hans Lucas via AFP

Bár egy ilyen lépésnek kicsi volt a valószínűsége, összességében egy fontos bizonytalansági faktor tűnt el a piacról – tették hozzá.

Pénteken amúgy a forint árfolyamát is megviselték Donald Trump amerikai elnök legújabb, Kínával szembeni vámfenyegetései. A hazai deviza 0,5 százalékkal gyengült az euróval szemben, a közösségi deviza 393,1 forinton zárt.

A héten piacbefolyásoló gazdasági adatok híján maradnak a politikai hírek. Az új francia kormánnyal, az amerikai–kínai csörtékkel kapcsolatos hírek mozgathatják leginkább az árfolyamot, de fókuszban marad a közel-keleti békefolyamat, valamint az orosz–ukrán háború is.

A kora reggeli forintrali után egyébként újra lefelé indult a magyar fizetőeszköz árfolyama, ám a 392,32 forintos eurókurzus még mindig kismértékű forinterősödést jelent a múlt heti záróértékhez képest. Hasonló a helyzet a többi meghatározó, illetve régiós deviza viszonylatában is, a dollár kivételével valamennyiükkel szemben őriz még valamennyit reggel szerzett előnyéből a forint.