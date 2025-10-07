Deviza
EUR/HUF392.31 +0.9% USD/HUF336.02 +1.18% GBP/HUF451.67 +0.86% CHF/HUF421.41 +0.88% PLN/HUF92.17 +0.81% RON/HUF77.02 +0.84% CZK/HUF16.12 +0.78% EUR/HUF392.31 +0.9% USD/HUF336.02 +1.18% GBP/HUF451.67 +0.86% CHF/HUF421.41 +0.88% PLN/HUF92.17 +0.81% RON/HUF77.02 +0.84% CZK/HUF16.12 +0.78%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,243.8 +0.32% MTELEKOM1,808 -0.66% MOL2,770 +0.58% OTP29,060 +0.38% RICHTER10,150 +0.3% OPUS547 +0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS153 -3.27% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,454.44 +0.18% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.54 +0.01% BUX100,243.8 +0.32% MTELEKOM1,808 -0.66% MOL2,770 +0.58% OTP29,060 +0.38% RICHTER10,150 +0.3% OPUS547 +0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS153 -3.27% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,454.44 +0.18% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.54 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
tőkepiac
ChatGPT
OpenAI
Sam Altman
befektetés

Soha nem látott összegeket éget el az OpenAI: Altman cége nemsokára túlnövi a Google-t és a Microsoftot is – nem érdemes már felvenni velük a versenyt

Az OpenAI már nemcsak a mesterséges intelligencia, hanem a pénzégetés bajnoka is. Sam Altman vállalata egybillió dolláros csipüzletekkel készül a jövőre. Az OpenAI sokkal tőkeigényesebb üzletágban mozog, mint a Google vagy a Microsoft valaha.
Gergely Máté
2025.10.07., 09:05

Az OpenAI 2025-ben közel 1 ezermilliárd dollár értékű megállapodást írt alá, hogy biztosítsa mesterségesintelligencia-modelljeinek jövőbeli működéséhez szükséges számítási kapacitást. A vállalat az AMD-vel, az Nvidiával, az Oracle-lel és a CoreWeave-vel kötött szerződésekkel olyan infrastruktúrát próbál felépíteni, mely képes lesz ellátni a ChatGPT-hez és más MI-szolgáltatásokhoz szükséges óriási adatfeldolgozási igényt. A kérdés csak az: miből finanszírozza mindezt?

Soha nem látott összegeket éget el az OpenAI: Altman cége nemsokára túlnövi a Google-t és a Microsoftot is – nem érdemes már felvenni velük a versenyt
Soha nem látott összegeket éget el az OpenAI: Altman cége nemsokára túlnövi a Google-t és a Microsoftot is – nem érdemes már felvenni velük a versenyt / Fotó: NurPhoto via AFP

A megállapodások több mint 20 gigawattnyi számítási teljesítményhez juttatják az OpenAI-t a következő évtizedben – ez nagyjából húsz atomerőmű energiájának felel meg. Egyetlen gigawattnyi MI-kapacitás kiépítése jelenlegi árakon 50 milliárd dollárba kerül, ami az egész projekt költségét egybillió dollár körülire emeli.

A vállalat ezzel messze túlvállalja magát: bevételei még a 12 milliárd dollárt sem érik el, miközben elemzők szerint idén akár 10 milliárdos veszteséget is elkönyvelhet. 

Gil Luria, a DA Davidson elemzője szerint „az OpenAI jelenlegi helyzetében képtelen lenne fedezni ezeket a kötelezettségeket”. Hozzátette: „A Szilícium-völgy filozófiája mindig is az volt, hogy tettetjük, amíg meg nem valósítjuk – most pedig sok óriáscégnek került bőr a játékba” – számolt be róla a Financial Times.

Körbe-körbe forog a pénz, miközben Altmanéknak nem célja a nyereség

Az AMD-vel és az Nvidiával kötött üzletek önmagukban 500 és 300 milliárd dollárt tehetnek ki. Az Oracle-lel további 300 milliárd értékű szerződés jött létre, a CoreWeave pedig 22 milliárdos megállapodást kötött a cégcsoporttal. A struktúra bonyolult: 

az OpenAI sokszor ugyanazoktól a partnerektől kap pénzt, akiknek a termékeit aztán megvásárolja.

A csipgyártók sem járnak rosszul. Az AMD például olyan részvényopciókat adott az OpenAI-nak, melyekkel a startup akár a cég 10 százalékát is megszerezheti jelképes áron, ha bizonyos teljesítménycélokat elérnek. Az Nvidia pedig 100 milliárd dolláros befektetést tervez az OpenAI-ba a következő évtizedben, melyet a vállalat saját csipjeinek megvásárlására fordíthat. Az Oracle tőzsdei értéke 244 milliárddal nőtt a megállapodás hírére, az AMD részvényei pedig egyetlen nap alatt 24 százalékot ugrottak.

A szakértők szerint ezek a körkörös befektetések már az MI-buborék jeleit mutatják. A vállalatok egymást finanszírozzák, miközben az amerikai gazdasági növekedés nagy része is az MI-adatközpontok építésére támaszkodik. Ha az MI-használat növekedése lelassulna, az egész láncreakció könnyen megroppanhatna.

Az OpenAI közben hatalmas tőkét von be: tavaly négymilliárd dollárnyi bankhitelt szerzett, és az elmúlt évben 47 milliárdot gyűjtött kockázati tőkéből. 

A vállalat értéke idén elérte az 500 milliárd dollárt, és most újabb tízmilliárdos kötvénykibocsátást készít elő. A hitelminősítők viszont aggódnak. A Moody’s arra figyelmeztetett, hogy az Oracle jövőbeni adatközpont-üzleteinek jelentős része az OpenAI sikerétől függ, miközben a cég profitabilitása továbbra is bizonytalan.

Sam Altman vezérigazgató szerint a vállalat jelenleg 

  • a növekedés és befektetés fázisában van, 
  • és a nyereségesség nem elsődleges szempont. 

„Egy napon rendkívül nyereségesnek kell lennünk, de türelmesek vagyunk. Most az értékteremtés a cél” – mondta. Az optimizmus ellenére több veterán befektető is óvatosságra int. Egyikük úgy fogalmazott: „Az OpenAI sokkal tőkeigényesebb üzletágban mozog, mint a Google vagy a Microsoft valaha – és úgy született, hogy semmilyen költségfegyelme nem volt”. Jeff Bezos és Larry Ellison példáját említve hozzátette: ők is csak akkor tanulták meg a spórolás fontosságát, amikor majdnem csődbe mentek.

Az OpenAI már a SpaceX-et is lekörözte

Új mérföldkőhöz ért az OpenAI: a vállalat 500 milliárd dolláros értékelés mellett zárta le legutóbbi részvényeladási programját, amivel kiérdemelte a világ legértékesebb startupja címet, lekörözve Elon Musk űripari óriását, a SpaceX-et. Az OpenAI számára a Google és a szintén gyorsan tőkét vonzó Anthropic jelenti a legnagyobb kihívást. A válasz részben új termékek bevezetésében rejlik: a cég idén nyáron mutatta be legfejlettebb nyelvi modelljét, a GPT-5-öt, valamint két nyílt, bárki számára hozzáférhető rendszert, melyek az emberi érvelést képesek utánozni. A lépések célja, hogy az OpenAI megőrizze előnyét a mesterséges intelligencia egyre zsúfoltabb és dollártrilliókat mozgató piacán.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
805 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
kínai autó

Brutálisan megugrottak a szegedi gyáravatóra készülő BYD értékesítései Nagy-Britanniában

Nagy-Britannia lett a BYD legnagyobb külföldi piaca.
3 perc
Ukrajna

Nem megy gyorsan a matek Brüsszelben, Zelenszkij tombol – 230 milliárd euró Ukrajnának szánt támogatást tartanak vissza

A befagyasztott orosz vagyont hitelre költené az EU.
11 perc
Marine Le Pen

Bedöntheti az egész eurózóna gazdaságát Macron hataloméhsége – meddig tart a politikai bizonytalanság?

Macron az egész eurózóna gazdasági és politikai stabilitását áldozza fel azért, hogy hatalomban maradjon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu