Az OpenAI 2025-ben közel 1 ezermilliárd dollár értékű megállapodást írt alá, hogy biztosítsa mesterségesintelligencia-modelljeinek jövőbeli működéséhez szükséges számítási kapacitást. A vállalat az AMD-vel, az Nvidiával, az Oracle-lel és a CoreWeave-vel kötött szerződésekkel olyan infrastruktúrát próbál felépíteni, mely képes lesz ellátni a ChatGPT-hez és más MI-szolgáltatásokhoz szükséges óriási adatfeldolgozási igényt. A kérdés csak az: miből finanszírozza mindezt?

Soha nem látott összegeket éget el az OpenAI: Altman cége nemsokára túlnövi a Google-t és a Microsoftot is – nem érdemes már felvenni velük a versenyt / Fotó: NurPhoto via AFP

A megállapodások több mint 20 gigawattnyi számítási teljesítményhez juttatják az OpenAI-t a következő évtizedben – ez nagyjából húsz atomerőmű energiájának felel meg. Egyetlen gigawattnyi MI-kapacitás kiépítése jelenlegi árakon 50 milliárd dollárba kerül, ami az egész projekt költségét egybillió dollár körülire emeli.

A vállalat ezzel messze túlvállalja magát: bevételei még a 12 milliárd dollárt sem érik el, miközben elemzők szerint idén akár 10 milliárdos veszteséget is elkönyvelhet.

Gil Luria, a DA Davidson elemzője szerint „az OpenAI jelenlegi helyzetében képtelen lenne fedezni ezeket a kötelezettségeket”. Hozzátette: „A Szilícium-völgy filozófiája mindig is az volt, hogy tettetjük, amíg meg nem valósítjuk – most pedig sok óriáscégnek került bőr a játékba” – számolt be róla a Financial Times.

Körbe-körbe forog a pénz, miközben Altmanéknak nem célja a nyereség

Az AMD-vel és az Nvidiával kötött üzletek önmagukban 500 és 300 milliárd dollárt tehetnek ki. Az Oracle-lel további 300 milliárd értékű szerződés jött létre, a CoreWeave pedig 22 milliárdos megállapodást kötött a cégcsoporttal. A struktúra bonyolult:

az OpenAI sokszor ugyanazoktól a partnerektől kap pénzt, akiknek a termékeit aztán megvásárolja.

A csipgyártók sem járnak rosszul. Az AMD például olyan részvényopciókat adott az OpenAI-nak, melyekkel a startup akár a cég 10 százalékát is megszerezheti jelképes áron, ha bizonyos teljesítménycélokat elérnek. Az Nvidia pedig 100 milliárd dolláros befektetést tervez az OpenAI-ba a következő évtizedben, melyet a vállalat saját csipjeinek megvásárlására fordíthat. Az Oracle tőzsdei értéke 244 milliárddal nőtt a megállapodás hírére, az AMD részvényei pedig egyetlen nap alatt 24 százalékot ugrottak.