Soha nem látott összegeket éget el az OpenAI: Altman cége nemsokára túlnövi a Google-t és a Microsoftot is – nem érdemes már felvenni velük a versenyt

Az OpenAI 2025-ben közel 1 ezermilliárd dollár értékű megállapodást írt alá, hogy biztosítsa mesterségesintelligencia-modelljeinek jövőbeli működéséhez szükséges számítási kapacitást. A vállalat az AMD-vel, az Nvidiával, az Oracle-lel és a CoreWeave-vel kötött szerződésekkel olyan infrastruktúrát próbál felépíteni, mely képes lesz ellátni a ChatGPT-hez és más MI-szolgáltatásokhoz szükséges óriási adatfeldolgozási igényt. A kérdés csak az: miből finanszírozza mindezt?
A megállapodások több mint 20 gigawattnyi számítási teljesítményhez juttatják az OpenAI-t a következő évtizedben – ez nagyjából húsz atomerőmű energiájának felel meg. Egyetlen gigawattnyi MI-kapacitás kiépítése jelenlegi árakon 50 milliárd dollárba kerül, ami az egész projekt költségét egybillió dollár körülire emeli.
A vállalat ezzel messze túlvállalja magát: bevételei még a 12 milliárd dollárt sem érik el, miközben elemzők szerint idén akár 10 milliárdos veszteséget is elkönyvelhet.
Gil Luria, a DA Davidson elemzője szerint „az OpenAI jelenlegi helyzetében képtelen lenne fedezni ezeket a kötelezettségeket”. Hozzátette: „A Szilícium-völgy filozófiája mindig is az volt, hogy tettetjük, amíg meg nem valósítjuk – most pedig sok óriáscégnek került bőr a játékba” – számolt be róla a Financial Times.
Az AMD-vel és az Nvidiával kötött üzletek önmagukban 500 és 300 milliárd dollárt tehetnek ki. Az Oracle-lel további 300 milliárd értékű szerződés jött létre, a CoreWeave pedig 22 milliárdos megállapodást kötött a cégcsoporttal. A struktúra bonyolult:
az OpenAI sokszor ugyanazoktól a partnerektől kap pénzt, akiknek a termékeit aztán megvásárolja.
A csipgyártók sem járnak rosszul. Az AMD például olyan részvényopciókat adott az OpenAI-nak, melyekkel a startup akár a cég 10 százalékát is megszerezheti jelképes áron, ha bizonyos teljesítménycélokat elérnek. Az Nvidia pedig 100 milliárd dolláros befektetést tervez az OpenAI-ba a következő évtizedben, melyet a vállalat saját csipjeinek megvásárlására fordíthat. Az Oracle tőzsdei értéke 244 milliárddal nőtt a megállapodás hírére, az AMD részvényei pedig egyetlen nap alatt 24 százalékot ugrottak.
A szakértők szerint ezek a körkörös befektetések már az MI-buborék jeleit mutatják. A vállalatok egymást finanszírozzák, miközben az amerikai gazdasági növekedés nagy része is az MI-adatközpontok építésére támaszkodik. Ha az MI-használat növekedése lelassulna, az egész láncreakció könnyen megroppanhatna.
Az OpenAI közben hatalmas tőkét von be: tavaly négymilliárd dollárnyi bankhitelt szerzett, és az elmúlt évben 47 milliárdot gyűjtött kockázati tőkéből.
A vállalat értéke idén elérte az 500 milliárd dollárt, és most újabb tízmilliárdos kötvénykibocsátást készít elő. A hitelminősítők viszont aggódnak. A Moody’s arra figyelmeztetett, hogy az Oracle jövőbeni adatközpont-üzleteinek jelentős része az OpenAI sikerétől függ, miközben a cég profitabilitása továbbra is bizonytalan.
Sam Altman vezérigazgató szerint a vállalat jelenleg
„Egy napon rendkívül nyereségesnek kell lennünk, de türelmesek vagyunk. Most az értékteremtés a cél” – mondta. Az optimizmus ellenére több veterán befektető is óvatosságra int. Egyikük úgy fogalmazott: „Az OpenAI sokkal tőkeigényesebb üzletágban mozog, mint a Google vagy a Microsoft valaha – és úgy született, hogy semmilyen költségfegyelme nem volt”. Jeff Bezos és Larry Ellison példáját említve hozzátette: ők is csak akkor tanulták meg a spórolás fontosságát, amikor majdnem csődbe mentek.
Új mérföldkőhöz ért az OpenAI: a vállalat 500 milliárd dolláros értékelés mellett zárta le legutóbbi részvényeladási programját, amivel kiérdemelte a világ legértékesebb startupja címet, lekörözve Elon Musk űripari óriását, a SpaceX-et. Az OpenAI számára a Google és a szintén gyorsan tőkét vonzó Anthropic jelenti a legnagyobb kihívást. A válasz részben új termékek bevezetésében rejlik: a cég idén nyáron mutatta be legfejlettebb nyelvi modelljét, a GPT-5-öt, valamint két nyílt, bárki számára hozzáférhető rendszert, melyek az emberi érvelést képesek utánozni. A lépések célja, hogy az OpenAI megőrizze előnyét a mesterséges intelligencia egyre zsúfoltabb és dollártrilliókat mozgató piacán.
