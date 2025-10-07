Szijjártó Péter: a maffia átjáróháza lehetünk, ez nem fordulhat elő – határozott választ adott az ukrán EU-csatlakozásra a külügyminiszter

Nem túlzás: a veszélyek korában élünk – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. – Sajnos a világszerte zajló háborús konfliktusok miatt a II. világháború vége óta most a legfeszültebb a világpolitikai helyzet, és egy esetleges harmadik világháború kitörésének a lehetősége sem irreális — nyilatkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a ZAOL-nak.

Szijjártó Péter az Ukrajnában dúló háború lehetséges lezárásáról is nyilatkozott / Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter elmondta, hogy a viszonyunk romlása Ukrajnával 2015-ben kezdődött, amikor az ukránok elkezdték a kárpátaljai magyarság jogait nagyon durván megsérteni, csökkenteni, visszavágni. Abban az évben fogadták el az első olyan törvényt, amely megnehezítette a magyarok anyanyelvi oktatását Kárpátalján, mára pedig oda jutottunk: az anyanyelvhasználat szempontjából rosszabb helyzetben vannak a magyarok, mint anno a Szovjetunió idejében.

Ezt nem én állítom, hanem a kárpátaljai magyarok mondják. Számtalan alkalommal kértük az ukrán vezetőket, adják vissza a magyar nemzeti közösség jogait, de ezt minden esetben elutasították, sőt: újabb és újabb lépéseket tettek rossz irányba.

Teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a miniszter, hogy egy olyan ország, amely azt állítja magáról, felkészült az európai uniós tagságra, ilyen fontos európai alapértéket, mint a nemzeti kisebbségek jogai, gyakorlatilag semmibe vesz és lábbal tipor. Hozzátette, hogy innen indult minden, azóta pedig jól láthatóan az ukránok úgy gondolják, ők fújják a passzátszelet az Európai Unióban is, követelőznek, diktálnak, s elfelejtik: ők kívül vannak, mi meg belül, és az, hogy mi történik itt belül, az rajtunk múlik, nem rajtuk.

Szijjártó Péter szerint az ukrán maffia átjáróháza lehetünk

Amikor a génmódosított és szennyezett élelmiszerekről, ukrán gabonáról kérdezték, a külügyminiszter felhozta, hogy korábban született egy megállapodás, hogy az Ukrajnából származó gabonát – mivel azt nem tudják a kikötőikből elszállítani a Közel-Keletre, Afrikába – Közép-Európán keresztül vihessék a délkelet-európai kikötőkbe, ahol hajókra rakják és elviszik azt.

Ehelyett mi történt? Behozták Közép-Európába – és itt dobták piacra. Ezzel pedig gyakorlatilag tönkretették a közép-európai gazdákat és egyúttal az élelmiszer-biztonságot is. Az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági tevékenységre, a gazdálkodásra, az élelmiszer-biztonságra, de ez az ukránok esetében nem így van. Rossz minőségben zajlik a termelés, és ha ezek az áruk bekerülnek Európába, akkor tönkreteszi a gazdákat, az élelmiszer-biztonságunkat – sőt: a biztonságunkat is.

Kiemelte: amennyiben Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút vennénk fel, ráadásul az ukrán maffia átjáróháza lennénk Európa nyugati fele és Ukrajna között. „Ezt sem akarhatjuk.”