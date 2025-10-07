Szijjártó Péter: a maffia átjáróháza lehetünk, ez nem fordulhat elő – határozott választ adott az ukrán EU-csatlakozásra a külügyminiszter

Nem túlzás: a veszélyek korában élünk – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. – Sajnos a világszerte zajló háborús konfliktusok miatt a II. világháború vége óta most a legfeszültebb a világpolitikai helyzet, és egy esetleges harmadik világháború kitörésének a lehetősége sem irreális — nyilatkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a ZAOL-nak.
Szijjártó Péter elmondta, hogy a viszonyunk romlása Ukrajnával 2015-ben kezdődött, amikor az ukránok elkezdték a kárpátaljai magyarság jogait nagyon durván megsérteni, csökkenteni, visszavágni. Abban az évben fogadták el az első olyan törvényt, amely megnehezítette a magyarok anyanyelvi oktatását Kárpátalján, mára pedig oda jutottunk: az anyanyelvhasználat szempontjából rosszabb helyzetben vannak a magyarok, mint anno a Szovjetunió idejében.
Ezt nem én állítom, hanem a kárpátaljai magyarok mondják. Számtalan alkalommal kértük az ukrán vezetőket, adják vissza a magyar nemzeti közösség jogait, de ezt minden esetben elutasították, sőt: újabb és újabb lépéseket tettek rossz irányba.
Teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a miniszter, hogy egy olyan ország, amely azt állítja magáról, felkészült az európai uniós tagságra, ilyen fontos európai alapértéket, mint a nemzeti kisebbségek jogai, gyakorlatilag semmibe vesz és lábbal tipor. Hozzátette, hogy innen indult minden, azóta pedig jól láthatóan az ukránok úgy gondolják, ők fújják a passzátszelet az Európai Unióban is, követelőznek, diktálnak, s elfelejtik: ők kívül vannak, mi meg belül, és az, hogy mi történik itt belül, az rajtunk múlik, nem rajtuk.
Amikor a génmódosított és szennyezett élelmiszerekről, ukrán gabonáról kérdezték, a külügyminiszter felhozta, hogy korábban született egy megállapodás, hogy az Ukrajnából származó gabonát – mivel azt nem tudják a kikötőikből elszállítani a Közel-Keletre, Afrikába – Közép-Európán keresztül vihessék a délkelet-európai kikötőkbe, ahol hajókra rakják és elviszik azt.
Ehelyett mi történt? Behozták Közép-Európába – és itt dobták piacra. Ezzel pedig gyakorlatilag tönkretették a közép-európai gazdákat és egyúttal az élelmiszer-biztonságot is. Az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági tevékenységre, a gazdálkodásra, az élelmiszer-biztonságra, de ez az ukránok esetében nem így van. Rossz minőségben zajlik a termelés, és ha ezek az áruk bekerülnek Európába, akkor tönkreteszi a gazdákat, az élelmiszer-biztonságunkat – sőt: a biztonságunkat is.
Kiemelte: amennyiben Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút vennénk fel, ráadásul az ukrán maffia átjáróháza lennénk Európa nyugati fele és Ukrajna között. „Ezt sem akarhatjuk.”
Az újságíró felvetette Szijjártó Péternek, hogy Donald Trump megválasztása után szemmel láthatóan javultak az EU és Amerika kapcsolatai. Aztán úgy tűnt, az amerikai elnök energiapolitikai kérdésben inkább az EU-narratívát tette magáévá – de jött a telefonbeszélgetés, amelyben Magyarország és Szlovákia kivételt képzett és minden megváltozott. A külügyminiszter hangsúlyozta:
a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök baráti kapcsolatban áll, ezt pedig az európai vezetők borzasztóan utálják, és persze irigylik. Nem tudják elviselni, hogy a világ első számú szuperhatalmának vezetője Európában a magyar miniszterelnökkel ápolja a legjobb kapcsolatot.
Ennek szerinte számos oka lehet, például az: Orbán Viktor volt az egyetlen az öreg kontinensről, aki kiállt az amerikai elnök mellett, amikor nem ő volt az USA vezetője. Ebből a barátságból fakadóan pedig mindent meg tudnak beszélni egymással. Donald Trumpot megpróbálták félrevezetni és meggyőzni arról az európai – elvileg – szövetségeseink, barátaink, hogy Magyarország azért vesz orosz kőolajat és földgázt, hogy finanszírozza az orosz háborút.
A külügyminiszter szerint tavaly exportrekordot döntött a magyar gazdaság, ennél most kilenc hónap után még jobb a teljesítési ráta. Olyan nagyberuházások zajlanak az országban, amelyek teljesen új dimenzióba helyezik a magyar gazdaságot. A BMW-gyár átadása megtörtént, Kecskeméten Európa legnagyobb Mercedes-gyára épül, amely jövőre már termelni fog.
Idén befejeződik a BYD építése Szegeden, s ez, a világ legnagyobb elektromos autóipari vállalatának egyetlen európai gyáraként már termelni fog. Debrecenben befejeződik Európa legnagyobb elektromos akkumulátorgyárának építése, az Audi pedig – ahogy mondani szokták – csapágyasra hajtja a gyárát Győrben.
Emellett termelési rekord van a Stellantisnál Szentgotthárdon , tehát a magyar gazdaság az elmúlt nagyon nehéz időszakban is erősödött. Sajnos az egész európai versenyképesség drámai mértékben csökkent a rossz politikai döntések, a háború, az energiaválság és az inflációs válság miatt, de mi a gazdasági semlegesség stratégiájával megtaláltuk azt a szűk ösvényt, amin úgy tudtunk haladni, hogy a negatív európai környezet dacára a magyar gazdaság erősödik.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy általánosságban Horvátországgal is jó a kapcsolatunk, ám van egy konkrét terület, amelyen súlyos vita van közöttünk. Ez az energiaellátás kérdése. A kérdés az, hogy Horvátországon keresztül ellátható-e Magyarország kőolajjal. A mi válaszunk az, hogy nem, a horvátok ezt vitatják.
Nézzük a tényeket: a Horvátországon keresztül haladó kőolajvezeték kisebb kapacitással rendelkezik, mint amire Magyarország és Szlovákia ellátásához szükség van, ráadásul mi nem szeretnénk egyetlen szállítási útvonaltól függeni. Nem akarunk a horvátok kezében lenni az energiaátállás szempontjából, annál inkább nem, mert mióta kitört a háború, jelentősen növelték a kőolajvezetékük használatának díját, az úgynevezett tranzitdíjat.
Más szóval nyerészkednek azon, hogy átalakul az európai energiaellátási térkép. Kiemelte: ez egy vitapont közöttünk, ám ettől függetlenül normálisan tudunk egymással beszélni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.