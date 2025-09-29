Megszavazta az Országgyűlés: Brüsszel kedvéért nem döntjük romba a magyar gazdaságot – az energiabiztonság az első

Hétfő délután az Országgyűlés 117 igen, 30 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Ügyek Bizottsága által benyújtott határozatot, amely Magyarország álláspontját rögzíti az orosz energiahordozókról való leválás kérdésében.
Az Európai Ügyek Bizottsága által beterjesztett határozati javaslat azt vizsgálta, hogy etikailag és jogilag mennyire indokolt elvárni Magyarországtól az orosz energiahordozókról való teljes leválást.
A voksolás eredménye 117 igen, 30 nem és 1 tartózkodás volt, így a javaslatot elfogadták.
Magyarország ezzel hivatalosan is jelezte, hogy nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére. A kormány szerint az azonnali lemondás jelentős gazdasági terheket róna az országra, veszélyeztetve a rezsicsökkentést és az energiaellátás biztonságát. Ugyanakkor a határozat nyitva hagyja az alternatív energiaforrások kiépítésének lehetőségét.
A döntés várhatóan további diplomáciai vitákat generál majd Brüsszellel és más tagállamokkal, azonban megerősíti a magyar energiabiztonságot. Emiatt várhatóan további támadások érkezhetnek Nyugatról és Ukrajnából is, hiába szolgálja a döntés a magyar gazdasági és biztonsági érdekeket.
Donald Trump az elmúlt hetekben egyre inkább sürgeti az Európai Uniót, hogy minél hamarabb teljesen váljon le az orosz energiáról, benne az orosz gázról is. Habár az EU az utóbbi években tett ez irányba intézkedéseket, a folyamat lassan halad, ráadásul két tagállamnak, Szlovákiának és Magyarországnak, időhatár nélküli engedményt adott arra, hogy vezetékes földgázt és olajat importáljon Oroszországból mindaddig, amíg a két országnak nem sikerül más forrást találnia az energiaellátására.
Vélhetően Donald Trump nyomására is az EU megelégelte ezt a helyzetet, és most már döntéshelyzetbe kényszerítené Magyarországot és Szlovákiát. Ha nem válnak le az orosz olajról, akkor olyan kereskedelmi intézkedéseket vezetnek be, amelyek ellehetetlenítenék, hogy a két tagállam orosz olajat importáljon a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez hatalmas csapás lenne a magyar gazdaságra, amely jelentősen függ az ezen a vezetéken keresztül érkező olajtól.
Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná. Varsó ezért Magyarországot és Szlovákiát is a források lecserélésére ösztönzi.
Néhány napja felröppent a hír, hogy Bulgária 2026-ban felmondja az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter azonban nem sokkal később arról számolt be, hogy Zecso Sztankov energiaügyi miniszter biztosította, hogy „Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot”.
Szijjártó Péter szerint Magyarország a földrajzi adottságai miatt nem tud elszakadni az orosz energiától. A politikus képmutatással vádolta a nyugat-európai országokat, mivel ázsiai közvetítőkön keresztül továbbra is vásárolnak orosz olajat.
Magyarország kőolajszükségletének 87,5 százalékát orosz import fedezi, valamint évente mintegy 4,5 milliárd köbméter földgázt vásárol Moszkvától: 2024-ben 4,8 millió tonna orosz kőolajat importált, míg 2025 első felében további 2,78 millió tonnát. Szlovákia szintén jelentős mértékben támaszkodik az orosz olajra és gázra. Az orosz olaj és gáz kitiltása hátrányosan érintené a magyar gazdaságot, elsősorban az árak emelkedése és az ellátásbizonytalanság miatt. A gyárak versenyképessége romlana, a beruházások elhalasztása pedig hosszabb távon a foglalkoztatást is visszavetné.
A kormányfő éppen lecsót főzött otthon, amikor az Egyesült Államok elnöke hívta telefonon múlt hét szerdán, írtuk meg. A beszélgetésnek Magyarország szempontjából hatalmas tétje volt, ugyanis hazánk – infrastruktúra híján – nem tud leválni az orosz gázról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára, egyúttal pedig arról is tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy mindent megtett az energiaforrások diverzifikálásáért.
A magyar kormányfőnek érdemes volt megszakítani a vacsorakészítést, mert meggyőzte az Egyesült Államok elnökét. Ezt egyértelműen ki is jelentette Donald Trump az Ovális Irodában másnap tartott sajtótájékoztatóján. Azt mondta, míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.
Hétfőn kivételes eljárásban tárgyalja a parlament az orosz energiáról való leválásról szóló határozatot. Az egész háttere, hogy a parlament Európai Ügyek Bizottsága kiadott egy jelentést, amelyben arra jutott, hogy azzal, hogy az EU elvárja hazánktól, hogy szakadjon le az orosz energiahordozóktól, egy fontos elvet nem vesz figyelembe, és csorbulnak a tagállamok hatáskörei.
