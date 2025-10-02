Történelmi gázmegállapodás született: tovább erősödik a magyar-francia szövetség – hazánk energiabiztonsága a következő évtizedben is meg lesz védve

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy Magyarország történelmi jelentőségű LNG-szerződést írt alá a francia Engie-vel, Európa egyik legnagyobb energiavállalatával. A hosszú távú megállapodás értelmében hazánk tíz éven keresztül évi 400 millió köbméternyi gázt kap a franciáktól, összesen 4 milliárd köbmétert.
A teljes volumen 4 milliárd köbmétert tesz ki, ami önmagában nem fedezi az ország teljes fogyasztását – amely évi 8 milliárd köbméter körül mozog –, de komoly biztonsági tartalékot jelent hazánk számára.
A szerződés a hosszú távú stabilitásról szól: egy évtizeden át garantált forrásból érkezhet a földgáz Franciaországból, ami mérsékli az egyoldalú függőséget, ezáltal pedig a Nyugatról érkező kritikák ellen is védelmet nyújt.
Magyarország földgázellátása ma döntően az orosz szállítmányokra épül, a Török Áramlat vezetéken keresztül. Ez a tranzitút Bulgárián át érkezik hazánkba, és az utóbbi években többször is felmerült, hogy Szófia változtatna a feltételeken, sőt a 2028 utáni lezárás lehetősége is a levegőben lóg.
Ebben a helyzetben különösen felértékelődik minden olyan megállapodás, amely újabb forrást és stabilitást jelent Magyarország számára.
A francia Engie az egyik legnagyobb szereplő az európai energiapiacon, kiterjedt LNG-portfóliója van, így a szerződés nemcsak volumene, hanem a partner miatt is nagy jelentőségű. Szijjártó Péter a bejelentésben kiemelte: ez a megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is biztosítani tudja ipara és lakossága számára a stabil gázellátást.
Az elmúlt években az európai energiapiac egyik legfontosabb kérdése az orosz gázfüggőség csökkentése lett. Brüsszelben folyamatosan sürgetik a tagállamokat, hogy hosszú távon alternatív forrásokkal erősítsék meg ellátásbiztonságukat.
Magyarország számára a mostani megállapodás nem azt jelenti, hogy hátat fordítana a keleti forrásoknak, hanem azt, hogy újabb pillért épít be az energiabiztonságba.
A tízéves francia szerződés különösen akkor kaphat nagy jelentőséget, ha a bolgár tranzitút körüli bizonytalanság valóban eszkalálódik. Így a mostani döntés stratégiai előrelátásról tanúskodik:
a magyar kormány már évekkel korábban igyekszik felkészülni az esetleges ellátási zavarokra.
A 2028-ban induló szállítmányok révén Magyarország történetének leghosszabb távú LNG-szerződéséhez jutott. Bár a mennyiség önmagában nem fedezi a teljes hazai igényt, a megállapodás üzenete világos: hazánk hosszú távra, kiszámítható módon építi fel energiaellátásának új pilléreit. Az Engie-vel kötött szerződés egyszerre gazdasági és geopolitikai lépés, amely az előttünk álló évtizedben stabil alapot adhat a magyar energiaellátásnak.
Magyarország továbbra is nyitott az alternatív megoldásokra. Az Országgyűlés elfogadta az Európai Ügyek Bizottsága javaslatát, amely szerint hazánk nem kíván azonnal lemondani az orosz energiahordozókról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.