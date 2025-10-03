Most már bizonyíték van rá: kifolyik a pénz Putyin kezei közül, nem tehet semmit – jön az adóemelés

Az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázbevételei szeptemberben 24,5 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Pénzügyminisztérium adatai alapján — közölte az orosz pénzügyminisztérium.
A minisztérium információi szerint az olaj- és gázbevételek, amelyek az állami kincstár bevételeinek körülbelül egynegyedét teszik ki, a múlt hónapban 582,5 milliárd rubelt értek el.
A kilenc hónap eredményei alapján az olaj- és gázbevételek 20,6 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel ezelőtt, és 6610 millió rubelt tettek ki.
A tavalyi év végén, a 2025-ös költségvetés összeállításakor a pénzügyminisztérium azzal számolt, hogy ebben az évben 10 940 millió rubel olaj- és gázbevételt fog beszedni, amelyből 1800 millió rubel a Nemzeti Jóléti Alapba (FNB) kerül.
Az olajárak esése és a rubel erősödése azonban arra kényszerítette a hatóságokat, hogy tavasszal a tervezett energiaforrás-értékesítési bevételeket csaknem egynegyedével, 8320 millió rubelre csökkentsék.
Szeptemberben, a 2025-ös költségvetés újabb módosításainak előkészítése során a pénzügyminisztérium kissé javította a hangulatot a 8650 millió rubeles bejelentésével.
Az olaj kitermelési adójából származó bevételek szeptemberben 32 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, míg a gázadóból származó bevételek 52 százalékkal zuhantak. Az exportvámokból származó bevételek szintén 27 százalékkal csökkentek.
Ahogy korábban megírtuk, Oroszország pénzügyminisztériuma szeptember 24-én javasolta a hozzáadottérték-adó (HÉA) 20 százalékról 22 százalékra emelését, az Ukrajnában folyó háború növekvő költségeinek ellensúlyozására irányuló költségvetési tervezet részeként. A hozzáadottérték-adó emelése révén befolyó bevételeket elsősorban a védelem és a biztonság finanszírozására fordítják – közölte a pénzügyminisztérium.
Az emelés nagy változást fog hozni a hadiiparban is, mivel Moszkva teljes katonai költekezése tavaly reálértéken 42 százalékkal, 445 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, és ennek a növekedésnek a többszörösét remélik a következő években.
German Gref, Oroszország legnagyobb bankjának, a Sberbanknak az ügyvezető igazgatója szeptember 5-én kijelentette, hogy Oroszország GDP-növekedése az április–júniusi negyedévben bekövetkezett meredek visszaesés után, júliusban és augusztusban közel nullára lassult.
