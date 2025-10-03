Deviza
EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49% BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Oroszország
háború
Ukrajna
olaj
adó

Most már bizonyíték van rá: kifolyik a pénz Putyin kezei közül, nem tehet semmit – jön az adóemelés

Oroszország pénzügyminisztériuma szeptember 24-én javasolta a hozzáadottérték-adó 20 százalékról 22 százalékra emelését az Ukrajnában folyó háború növekvő költségeinek ellensúlyozására irányuló költségvetési tervezet részeként. A legfrissebb adatok szerint az orosz olaj- és gázbevételek is jócskán megcsappantak.
VG
2025.10.03., 20:12

Az orosz szövetségi költségvetés olaj- és gázbevételei szeptemberben 24,5 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, derül ki a Pénzügyminisztérium adatai alapján — közölte az orosz pénzügyminisztérium.

orosz, gáz, földgáz, olajd
Az orosz pénzügyminisztérium az olaj- és földgázbevételekről nyilatkozott / Fotó: Keleny / Shutterstock

A minisztérium információi szerint az olaj- és gázbevételek, amelyek az állami kincstár bevételeinek körülbelül egynegyedét teszik ki, a múlt hónapban 582,5 milliárd rubelt értek el.

Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát

A kilenc hónap eredményei alapján az olaj- és gázbevételek 20,6 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel ezelőtt, és 6610 millió rubelt tettek ki.

A tavalyi év végén, a 2025-ös költségvetés összeállításakor a pénzügyminisztérium azzal számolt, hogy ebben az évben 10 940 millió rubel olaj- és gázbevételt fog beszedni, amelyből 1800 millió rubel a Nemzeti Jóléti Alapba (FNB) kerül.

Az orosz olajárak zuhanása és a rubel erősödése

Az olajárak esése és a rubel erősödése azonban arra kényszerítette a hatóságokat, hogy tavasszal a tervezett energiaforrás-értékesítési bevételeket csaknem egynegyedével, 8320 millió rubelre csökkentsék. 

Szeptemberben, a 2025-ös költségvetés újabb módosításainak előkészítése során a pénzügyminisztérium kissé javította a hangulatot a 8650 millió rubeles bejelentésével.

Az olaj kitermelési adójából származó bevételek szeptemberben 32 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, míg a gázadóból származó bevételek 52 százalékkal zuhantak. Az exportvámokból származó bevételek szintén 27 százalékkal csökkentek.

Pótolják az oroszok a bevételeiket

Ahogy korábban megírtuk, Oroszország pénzügyminisztériuma szeptember 24-én javasolta a hozzáadottérték-adó (HÉA) 20 százalékról 22 százalékra emelését, az Ukrajnában folyó háború növekvő költségeinek ellensúlyozására irányuló költségvetési tervezet részeként. A hozzáadottérték-adó emelése révén befolyó bevételeket elsősorban a védelem és a biztonság finanszírozására fordítják – közölte a pénzügyminisztérium. 

Az emelés nagy változást fog hozni a hadiiparban is, mivel Moszkva teljes katonai költekezése tavaly reálértéken 42 százalékkal, 445 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest, és ennek a növekedésnek a többszörösét remélik a következő években. 

German Gref, Oroszország legnagyobb bankjának, a Sberbanknak az ügyvezető igazgatója szeptember 5-én kijelentette, hogy Oroszország GDP-növekedése az április–júniusi negyedévben bekövetkezett meredek visszaesés után, júliusban és augusztusban közel nullára lassult.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Otthon Start Program

Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

A keresleti dömping bérleményeknél elmaradt, egyre nehezebb dolguk van a kiadóknak, ráadásul 3-4 éves kínálati csúcs van a piacon 18 ezer kiadó lakással.
2 perc
orosz olajexport

Kiszabadult az orosz árnyékflotta óriáshajója a franciák kezéből: a Boracay máris olajat szállít

Hat napnyi kényszerpihenő után újra kihajózott a francia partoktól az orosz árnyékflotta egyik tankere, amelyet a hatóságok szankciós gyanú és tengeri szabálysértések miatt tartóztattak fel.
3 perc
háború

Most már bizonyíték van rá: kifolyik a pénz Putyin kezei közül, nem tehet semmit – jön az adóemelés

Csökkentek az Orosz Föderáció olaj- és gázbevételei.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu