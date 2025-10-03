Deviza
EUR/HUF388.5 -0.19% USD/HUF330.91 -0.3% GBP/HUF445.83 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.12% PLN/HUF91.32 -0.08% RON/HUF76.31 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.02% EUR/HUF388.5 -0.19% USD/HUF330.91 -0.3% GBP/HUF445.83 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.12% PLN/HUF91.32 -0.08% RON/HUF76.31 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,428.87 +0.78% MTELEKOM1,840 +1.09% MOL2,760 -0.51% OTP29,060 +0.96% RICHTER10,230 +1.76% OPUS560 0% ANY7,380 -0.81% AUTOWALLIS161 +1.24% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,408.87 -0.03% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,197.13 +0.44% BUX100,428.87 +0.78% MTELEKOM1,840 +1.09% MOL2,760 -0.51% OTP29,060 +0.96% RICHTER10,230 +1.76% OPUS560 0% ANY7,380 -0.81% AUTOWALLIS161 +1.24% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,408.87 -0.03% CETOP3,499 +0.43% CETOP NTR2,197.13 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
üzemanyag
háború
orosz-ukrán háború
Lengyelország
NATO

Hihetetlen döntés: a lengyelek új üzemanyag-vezetéket építenek 1800 milliárd forintból – ez már a háborúra kell nekik, rákötik magukat a NATO-ra

Olyan időket élünk, amikor korábban nem emlegetett tények bukkannak fel: a NATO tagjai vagyunk, de nem közismert, hogy a katonai szövetségnek van saját üzemanyag-csőhálózata. Lengyelország egyre komolyabban készül a háborúra, és pénteken előszerződést írt alá arról, hogy rácsatlakozik erre a hálózatra. A beruházás költségéből és a körítésből kiderül: igencsak komoly felkészülő lépésről van szó.
Pető Sándor
2025.10.03., 15:34

Aki nem tudta, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO – amelynek az EU-országok zöméhez hasonlóan hazánk is tagja – saját csőhálózattal rendelkezik az üzemanyag szállítására, az pénteken egy lengyel hírből megtudhatta. Lengyelország készül a háborúra, és az előkészületek sorsdöntő fázisaként rácsatlakozik erre a hálózatra.

Lengyelország készül a háborúra és a védelmiminiszter-helyettes most méregdrága történelmi lépést jelentett be
Lengyelország készül a háborúra, és a védelmiminiszter-helyettes most méregdrága történelmi lépést jelentett be / Fotó: NurPhoto via AFP

A formális lépésre egy nappal azután került sor, hogy az EU kormány és államfőinek koppenhágai találkozója, amely kiegészült európai szövetségeseikkel, a magyar miniszterelnök Orbán Viktor ellenállásának betudhatóan nem tudott előrejutni az orosz vagyon elkobzásának ügyében a harcban álló Ukrajna finanszírozására. „Nem akarunk meghalni Ukrajnáért” – mondta pénteken reggel a hazatért magyar kormányfő.

A délelőtti órákban aztán Varsóban a védelmi minisztérium és a lengyel csővezeték-üzemeltető PERN előszerződést írt alá arról, hogy az ország rákapcsolódik arra a NATO-csőhálózatra, amely háború esetén a csapatokat látja el üzemanyaggal. 

A kormány később azt is közölte – jelenti a Reuters –, hogy a beruházás költsége 20 milliárd zloty (1800 milliárd forint) lesz.

Lengyelország és a háborús készülődés: egy kimerült költségvetésbe fért bele a történelmi beruházás

Ez abban a Lengyelországban történik, amely főleg a hadikiadások felfuttatása miatt hatalmas költségvetési hiányokkal küzd. Tavaly a második legnagyobb deficitjük volt a régióban a fojtogató problémákba futó Románia mögött és Szlovákia előtt, akik a románokhoz hasonlóan, csak kevésbé drasztikus mértékben kényszerülnek megszorításokra.

A lengyelek még nem, mindenesetre a költségvetés ahhoz túlságosan kimerült, hogy az ország baloldali kormányzói az elnökválasztásokat is meg tudják nyerni, ezért Karol Nawrocki személyében az ország jobboldali elnököt kapott. A háborús készülődést ez a kormányzást és a költségvetési manőverezést rendkívül megnehezítő fordulat sem akasztotta meg, és nem csak Donald Tusk kormányfő retorikájának szintjén: hatalmas összegeket még mindig találnak a büdzsében.

A pénteken bejelentett lépés jelentőségét nem csak a beruházási összeg nagysága példázza, Cezary Tomczyk védelmiminiszter-helyettes a következőt mondta:

Amiről beszélünk... az több mint 300 kilométerre nyúló csővezetékek építése... amiről beszélünk, az egyike a lengyel állam legnagyobb biztonsági beruházásainak az elmúlt harminc évben.

Minthogy az 1995-öt megelőző években Lengyelország nem volt abban a helyzetben, hogy nagy biztonsági beruházásokat hajtson végre, a kommentár értékelhető úgy is: a Szovjetunióval 1991-ben felbontott szövetség korszaka óta ez az egyik legnagyobb változás. A NATO-nak a lengyelek a magyarokkal és a csehekkel együtt már 1999 óta tagjai.

Az előzetes jelentésekből nem derül ki, honnan hová tart a megépítendő csővezeték, mekkora a kapacitása, és mi a beruházás ütemezése.

Kínos videó: Tusk megsemmisült Orbán Viktor mellett – a lengyel miniszterelnök megpróbálta elhallgattatni a magyart, de esélye se volt
Eleinte úgy tűnt, hogy a fölöslegessé váló lengyel kilép a helyzetből, de aztán egy kézfogást követően mégis ott maradt a magyar kollégája mellett. Tusk még elviccelni se tudta, amit Orbán az oroszokról mondott.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
üzemanyag

Hihetetlen döntés: a lengyelek új üzemanyag-vezetéket építenek 1800 milliárd forintból – ez már a háborúra kell nekik, rákötik magukat a NATO-ra

A beruházás költségéből és a körítésből kiderül: igencsak komoly felkészülő lépésről van szó.
7 perc
felvásárlás

Bombahír: óriásbankot vásárolhat az OTP a világ egyik legnagyobb országában – tárt karokkal várják Csányi Sándorékat

Folytatódhat a magyar bank felvásárlási sorozata.
7 perc
Belgrád

Történelmi pillanat: átadták a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szakaszát Szerbiában, nem akárki utazott az első vonaton – fotók

Sikeresen tesztelték a Budapest–Belgrád vasútvonal szabadkai részét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu