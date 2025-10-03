Hihetetlen döntés: a lengyelek új üzemanyag-vezetéket építenek 1800 milliárd forintból – ez már a háborúra kell nekik, rákötik magukat a NATO-ra

Aki nem tudta, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO – amelynek az EU-országok zöméhez hasonlóan hazánk is tagja – saját csőhálózattal rendelkezik az üzemanyag szállítására, az pénteken egy lengyel hírből megtudhatta. Lengyelország készül a háborúra, és az előkészületek sorsdöntő fázisaként rácsatlakozik erre a hálózatra.
A formális lépésre egy nappal azután került sor, hogy az EU kormány és államfőinek koppenhágai találkozója, amely kiegészült európai szövetségeseikkel, a magyar miniszterelnök Orbán Viktor ellenállásának betudhatóan nem tudott előrejutni az orosz vagyon elkobzásának ügyében a harcban álló Ukrajna finanszírozására. „Nem akarunk meghalni Ukrajnáért” – mondta pénteken reggel a hazatért magyar kormányfő.
A délelőtti órákban aztán Varsóban a védelmi minisztérium és a lengyel csővezeték-üzemeltető PERN előszerződést írt alá arról, hogy az ország rákapcsolódik arra a NATO-csőhálózatra, amely háború esetén a csapatokat látja el üzemanyaggal.
A kormány később azt is közölte – jelenti a Reuters –, hogy a beruházás költsége 20 milliárd zloty (1800 milliárd forint) lesz.
Ez abban a Lengyelországban történik, amely főleg a hadikiadások felfuttatása miatt hatalmas költségvetési hiányokkal küzd. Tavaly a második legnagyobb deficitjük volt a régióban a fojtogató problémákba futó Románia mögött és Szlovákia előtt, akik a románokhoz hasonlóan, csak kevésbé drasztikus mértékben kényszerülnek megszorításokra.
A lengyelek még nem, mindenesetre a költségvetés ahhoz túlságosan kimerült, hogy az ország baloldali kormányzói az elnökválasztásokat is meg tudják nyerni, ezért Karol Nawrocki személyében az ország jobboldali elnököt kapott. A háborús készülődést ez a kormányzást és a költségvetési manőverezést rendkívül megnehezítő fordulat sem akasztotta meg, és nem csak Donald Tusk kormányfő retorikájának szintjén: hatalmas összegeket még mindig találnak a büdzsében.
A pénteken bejelentett lépés jelentőségét nem csak a beruházási összeg nagysága példázza, Cezary Tomczyk védelmiminiszter-helyettes a következőt mondta:
Amiről beszélünk... az több mint 300 kilométerre nyúló csővezetékek építése... amiről beszélünk, az egyike a lengyel állam legnagyobb biztonsági beruházásainak az elmúlt harminc évben.
Minthogy az 1995-öt megelőző években Lengyelország nem volt abban a helyzetben, hogy nagy biztonsági beruházásokat hajtson végre, a kommentár értékelhető úgy is: a Szovjetunióval 1991-ben felbontott szövetség korszaka óta ez az egyik legnagyobb változás. A NATO-nak a lengyelek a magyarokkal és a csehekkel együtt már 1999 óta tagjai.
Az előzetes jelentésekből nem derül ki, honnan hová tart a megépítendő csővezeték, mekkora a kapacitása, és mi a beruházás ütemezése.
