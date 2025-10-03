Putyin teljesen váratlanul megjósolta Orbán Viktor jövőjét: videón az orosz elnök üzenete a magyaroknak

A biztonság oszthatatlan, amely csak kollektív útkeresés eredményeként születhet meg – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén csütörtökön Szocsiban. Álláspontja szerint az ENSZ munkájával sok a probléma, de egyelőre nem létezik jobb megoldás.

Fotó: Kremlin Press Service / AFP

„A blokkokra épülő viselkedés, amely eleve konfrontációra van programozva, ma már kétségtelenül anakronizmus, amelynek nincs értelme” – fogalmazott az orosz államfő.

Kifejtette, hogy a világban már kialakult a tényleges multipolaritás, ami szerinte a nyugati hegemónia megőrzésére irányuló kísérletek közvetlen következménye. Putyin úgy vélte, a külpolitikai tér ma demokratikus, amelyben bármilyen döntés csak olyan megállapodások alapján lehetséges, amelyek mindenki vagy a többség számára elfogadhatók, ellenkező esetben életképtelenek. A magasdiplomácia művészetének visszatérését jósolta, egy olyan világban, amelyben az új szövetségek nem hierarchikus úton jönnek létre, és ahol a világ többségének kisebbségnek való alávetése helyébe a multilateralizmus lép.

A Kreml első embere úgy véli, hogy a nyugati establishment megtéveszti polgárait, amivel feszültséget kelt, a nyugat-európai országokban növekszik az elégedetlenség a kormányzó elit iránt. Szerinte egyes országokban megpróbálják betiltani a megerősödött ellenzéket, de a demokratikus eljárásokat nem lehet vég nélkül komédiává alakítani.

Megjegyezte, hogy Európa megpróbálja kijavítani az épületén keletkezett repedéseket, de a perifériára szorul és az ellenőrizetlen migráció belülről rágja szét.

„Európában most egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel (...) Ha ezek az erők Európában továbbra is erősödnek, akkor Európa újjá fog születni” – mondta az orosz elnök.

Magyarországról is beszélt Vlagyimir Putyin

Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt.

Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnökét), de akkor Ursula von der Leyenek lesznek.

Ostobaságnak nevezte azt az állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Emlékeztetett rá, hogy a Szovjetunió és Oroszország két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre, 1954-ben és 2000-ben, Bill Clinton amerikai elnök moszkvai látogatása során, de ezt mindkét alkalommal visszautasították.