Pénzeső Ukrajnában: újabb milliárdokat utal át Brüsszel – a héten eldől, hogy az orosz vagyon is Kijevben köt-e ki

Az Európai Bizottság kilencedik részletként újabb 4 milliárd eurót utalt át Ukrajnának a rendkívüli finanszírozási hitelprogramból (MFA). Ez az összeg az EU részesedését jelenti a G7-ek által koordinált, mintegy 45 milliárd eurós ERA-hitelkezdeményezésben, amelynek célja Kijev költségvetési és védelmi kiadásainak fedezése.
A mostani folyósítással az idei év eleje óta már 14 milliárd eurónyi támogatás érkezett Ukrajnába az EU részéről, a teljes MFA-csomag pedig 18,1 milliárd eurót tesz ki.
Az unió összesített pénzügyi, katonai és humanitárius segítsége ezzel együtt megközelítette a 178 milliárd eurót a háború kezdete óta.
A csomag jelentőségét növeli, hogy a 4 milliárdból 2 milliárdot célzottan drónokra fordítanak, a többi pedig Kijev sürgető finanszírozási szükségleteit – köztük a védelmi és a költségvetési kiadásokat – fedezi.
Ez illeszkedik Ursula von der Leyen bizottsági elnök múlt heti ígéretéhez, amelyben a rendkívüli hitelek uniós hozzájárulásának 6 milliárd eurós előrehozott folyósítását jelentette be.
A támogatás mögött részben befagyasztott orosz állami vagyon áll: a G7-ek ERA-hiteleit, valamint az EU MFA-csomagját is ezeknek az eszközöknek a hozamai fedezik. Ez a megoldás hosszú távon biztosít forrást Kijev számára anélkül, hogy közvetlenül az uniós költségvetést terhelné.
Az ügy az e heti koppenhágai csúcs központi témája lesz, és ha a tagállamok az orosz széf feltörése mellett döntenek, akkor Kijev egy újabb finanszírozási forráshoz fog jutni az évek óta tartó háborúban.
A lépés egyben politikai üzenet is: az EU jelezni akarja, hogy kitart Ukrajna mellett, és rövid távon is kész pluszforrásokat biztosítani a háborús nyomás alatt álló országnak. Az év végéig várhatóan további előrehozott részletek érkezhetnek, ahogy az unió és a G7-partnerek igyekeznek felgyorsítani a támogatások ütemét.
A kérdés a jövő heti koppenhágai csúcson kerülhet döntő helyzetbe. Berlin eddig óvatoskodott, most azonban nyitottá vált a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felszabadításáról szóló uniós tervre.
