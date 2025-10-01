Pénzeső Ukrajnában: újabb milliárdokat utal át Brüsszel – a héten eldől, hogy az orosz vagyon is Kijevben köt-e ki

Az Európai Bizottság kilencedik részletként újabb 4 milliárd eurót utalt át Ukrajnának a rendkívüli finanszírozási hitelprogramból (MFA). Ez az összeg az EU részesedését jelenti a G7-ek által koordinált, mintegy 45 milliárd eurós ERA-hitelkezdeményezésben, amelynek célja Kijev költségvetési és védelmi kiadásainak fedezése.

Az Európai Bizottság újabb négymilliárd eurót folyósított Kijevnek a rendkívüli hitelcsomagból / Fotó: ANP via AFP

A mostani folyósítással az idei év eleje óta már 14 milliárd eurónyi támogatás érkezett Ukrajnába az EU részéről, a teljes MFA-csomag pedig 18,1 milliárd eurót tesz ki.

Az unió összesített pénzügyi, katonai és humanitárius segítsége ezzel együtt megközelítette a 178 milliárd eurót a háború kezdete óta.

A csomag jelentőségét növeli, hogy a 4 milliárdból 2 milliárdot célzottan drónokra fordítanak, a többi pedig Kijev sürgető finanszírozási szükségleteit – köztük a védelmi és a költségvetési kiadásokat – fedezi.

Ez illeszkedik Ursula von der Leyen bizottsági elnök múlt heti ígéretéhez, amelyben a rendkívüli hitelek uniós hozzájárulásának 6 milliárd eurós előrehozott folyósítását jelentette be.

Európai Bizottság: majd Oroszország állja az ukrán számlát!

A támogatás mögött részben befagyasztott orosz állami vagyon áll: a G7-ek ERA-hiteleit, valamint az EU MFA-csomagját is ezeknek az eszközöknek a hozamai fedezik. Ez a megoldás hosszú távon biztosít forrást Kijev számára anélkül, hogy közvetlenül az uniós költségvetést terhelné.

Az ügy az e heti koppenhágai csúcs központi témája lesz, és ha a tagállamok az orosz széf feltörése mellett döntenek, akkor Kijev egy újabb finanszírozási forráshoz fog jutni az évek óta tartó háborúban.

A lépés egyben politikai üzenet is: az EU jelezni akarja, hogy kitart Ukrajna mellett, és rövid távon is kész pluszforrásokat biztosítani a háborús nyomás alatt álló országnak. Az év végéig várhatóan további előrehozott részletek érkezhetnek, ahogy az unió és a G7-partnerek igyekeznek felgyorsítani a támogatások ütemét.