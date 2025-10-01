Deviza
Románia
vasút
adósság

Mindenki tartozik mindenkinek a román vasútnál: az áramszolgáltató kitiltaná a CFR szerelvényeit a vasúti hálózatról

Többszöri felszólításra sem egyenlítette ki számláját Románia Államvasútja. Mivel a számlák csak részben lettek befizetve, a román áramszolgáltatók megfenyegették a vállalatot, hogy kitiltják az országos vasúti hálózaton a CFR villamos mozdonyait.
VG
2025.10.01, 16:30
Frissítve: 2025.10.01, 16:59

Nem közlekedhetnek az országos vasúti hálózaton a Román Vasúttársaság utasszállító részlegének (CFR Calatori) villamos mozdonyai, mivel az állami vasúti cég adósságokat halmozott fel a vasúti áramszolgáltató, az Electrificare CFR Rt. felé — közölte a Krónika.

románia, román, vasút, kitiltás, CFR, adósság, vasúti
A romániai CFR vasútársaság bizonyos kocsijai nem közlekedhetnek az ország vasútvonalán adósság miatt / Fotó: AFP

A kitiltás oka az, hogy a vasúttársaság utasszállító részlege csak részben fizette ki az elmúlt hónapokban kiállított villanyszámlákat – közölte szerdán a Club Feroviar című román vasúti szakportál egy birtokukba került dokumentumra hivatkozva.

A dokumentum alapján az áramszolgáltató hétfőn értesítette a személyszállító vállalatot a felhalmozott hátralékról. Kiderült, hogy a számlákat idén április óta csak részben fizette ki a társaság.

Ezúton értesítjük önöket, hogy 2025. 10. 07-től alkalmazásra kerül az áramellátás megszakítására vonatkozó intézkedés, az S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. tulajdonában lévő villamos vontatóegységek villamosított vasúti infrastruktúrához való hozzáférési jogának visszavonásával.

– áll az Electrificare CFR Rt. vezérigazgatója, Stefan-Razvan Radulescu által aláírt dokumentumban.

Megpihennek a szerelvények az adósság miatt

Ha az intézkedés hatályba lép, akkor jövő keddtől, október 7-től a CFR villamos mozdonyai a kocsiszínben maradnak, és csak a dízelmozdonyok közlekedhetnek. Bár Románia vasúti hálózatának csak 40 százaléka villamosított, a döntés kiemelten érinti az állami üzemeltető távolsági járatait.

Kiderült továbbá az is, hogy az említett dokumentum már nem az első figyelmeztetés volt a társaság részére. 2025. augusztus végén az Országos Vasúttársaság arról értesítette az utasszállító részlegét, hogy szeptember 1-jétől a Regio vonatok, október 1-jétől pedig az InterRegio vonatok nem használhatják az infrastruktúrát.

Ezen csak nevetni lehet, soha nem késett még ennyit egy vonat: 10 óra, pedig 80 kilométer volt az út – új mélypont Romániában

Mindenki tartozott mindenkinek a román vasúti üzemeltetésben

A Club Feroviar szerint a tilalom annak tudható be, hogy a CFR nem, vagy csak részben fizette az infrastruktúra-használati díjat. 

A kifizetetlen összeg 41 414 733,68 lej volt, ami közel 8,2 millió eurónak felel meg.

Nem ez az egyetlen üzemeltető, amely ilyen helyzetben volt, mivel a Transferoviar Calatori (TFC) is tartozott a CFR-nek. Ezt követően a Vasúti Reformhatóság (ARF) elnöke, Mihai Barbu bejelentette, hogy megoldást talált az adósságok kifizetésére: 

Bár a kifizetések nem a megállapodás szerint történtek, a CFR Rt. ideiglenesen felfüggesztette az intézkedést, mivel az adós cégek részben kiegyenlítették a tartozásukat.

