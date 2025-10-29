Deviza
Retteghetnek a románok - kivonulnak az amerikai katonák

A Trump-kormány több ezer amerikai katonát készül kivonni Romániából. A jelentős fordulat – amely Washington globális katonai prioritásainak stratégiai változását jelzi – aggodalmat kelt Európa keleti részén. Románia Ukrajnával határos térségében a lakosság aggódik, hogy átgyűrűzik hozzájuk is a konfliktus.
2025.10.29, 10:18
Frissítve: 2025.10.29, 10:39

Az Egyesült Államok kivonja dandárját Románia területéről — állítják a Kyiv Post forrásai.

románia - 48 HOURS IN CLUJ-NAPOCA
Amerika felülvizsgálja az európai erőit, és kivonja Románia területéről a katonákat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A haderő felállásának felülvizsgálata a nyugati féltekét és az Indiai-óceán térségét részesíti előnyben, ami kérdéseket vet fel Amerika elkötelezettségével kapcsolatban, hogy visszatartsa Putyint a Fekete-tenger régiójában.

Aggodalom Románia keleti határain

A Trump-kormány több ezer amerikai katonát készül kivonni Romániából, a jelentős fordulat aggodalmat kelt Európa keleti részén, és jelzi Washington globális katonai prioritásainak stratégiai változását. 

Három amerikai és európai tisztviselő szerint a kormány a héten értesítette nyugati szövetségeseit a csapatok kivonásáról, a hivatalos bejelentés pedig a következő napokban várható.

A Kyiv Postnak nyilatkozó tisztviselők azt mondták, hogy a csapatok csökkentése várhatóan nem haladja meg egy zászlóalj létszámát. Azt is hangsúlyozták, hogy a lépés „nem lesz jelentős hatással az Egyesült Államok műveleteire a régióban”.

Ez a döntés épp fokozott feszültségben lévő területen hoz majd változást, miután Oroszország egyre gyakrabban hatol be a NATO légterébe, többek között Romániában is. Egybeesik továbbá az amerikai elnök nyilvánvaló szándékával, hogy megduplázza erőfeszítéseit, hogy meggyőzze Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai tűzszünet elfogadásáról.

A lengyelek megúszták

A belső megbeszéléseken kezdetben az amerikai csapatok romániai és lengyelországi csökkentését is fontolgatták, de a végső döntés csak Romániára vonatkozott, ami rámutat a háttérben zajló komplex geopolitikai számításokra és erőviszonyokra.

