Belgium
sztrájk
Brüsszel

Óriási sztrájkot tartanak kedden: bezárják a boltokat, nem lehet majd vásárolni – fellázadtak a kiskereskedelmi dolgozók Európa szívében

Belgiumban a kiskereskedelmi dolgozók országos sztrájkba lépnek október 14-én, hogy tiltakozzanak a kormány munkaidőre, nyitvatartásra és munkakörülményekre vonatkozó tervei ellen. A sztrájk széles támogatást kap, aznap országszerte számítani lehet jelentős fennakadásokra.
VG
2025.10.10, 06:20

A belgiumi áruházláncok és kiskereskedelmi dolgozók 2025. október 14-én, kedden országos sztrájkba lépnek a szakszervezetek felhívására. A szakszervezetek szerint a kormány által javasolt intézkedések komoly kockázatot jelentenek a szektornak, ezért felszólítják a szupermarketek, divatáruházak és barkácsboltok dolgozóit, hogy hagyják el munkahelyüket és csatlakozzanak a nemzeti sztrájkhoz.

Óriási sztrájkot tartanak kedden: bezárják a boltokat, nem lehet majd vásárolni – fellázadtak a kiskereskedelmi dolgozók Belgiumban
Fotó: Belga via AFP

Az érdekvédelmi szervezetek ellenzik a kormányzat javaslatait a nyitvatartási idő meghosszabbítására és kötelező pihenőnapok megszüntetésére vonatkozóan, valamint méltányos béreket és tisztességes nyugdíjakat követelnek. Ezzel párhuzamosan a fogyasztók is sztrájkot hirdetnek lemondva az adott napon a vásárlásról, támogatva ezzel a sztrájkolókat.

A szakszervezetek szerint a szektorban működő érintett bizottságok tárgyalásai rendkívül lassúak és eredménytelenek. Az ágazatban egyre gyakoribb franchise-modellek és bonyolult jogi konstrukciók megnehezítik a közös megállapodások elérését, ezért szükséges lenne ezen bizottságok összehangolása.

Más munkavállalók is csatlakoznak a sztrájkhoz

A 14-ei demonstráció eredményességében bízva a szakszervezetek arra számítanak, hogy a részvétel hasonlóan nagy lesz, mint 2014-ben, amikor 100 ezer ember vonult utcára többek között az inflációs index emelése ellen. Érdemes megemlíteni, hogy október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt.

A munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkoz, ezért valamennyi induló járatot törölnek, és egyes érkező gépeket is érinthet az akció. Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.

A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen. A repülőtér közleménye szerint ez lesz a hatodik olyan országos megmozdulás, amely jelentős fennakadást okoz a forgalomban.

Az országban már csak két reaktor marad üzemben, amelyek 2035-ig működhetnek, miközben a leszerelés folyamata akár másfél évtizedig is eltarthat. Közel ötven év működés után lekapcsolják a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es blokkját.

