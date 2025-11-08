Deviza
elektromobilitás
elektromos autók
e-autó
autóipar
Volkswagen
német
Kína

Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó

A legnagyobb európai autógyártó egy különleges elektromos autóval törné meg Kínában a csökkenő értékesítési trendet. A Volkswagen ID.UNYX 07 nem egy ráncfelvarrott konstrukció, ezúttal valóban egy vadonatúj modellről van szó.
Murányi Ernő
2025.11.08., 07:20

A Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.  

IAA - Volkswagen AG exhibition stand
Újra fényesen ragyoghat a Volkswagen logója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezúttal a VW valódi újdonsággal lép elő

Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval bizonyítaná, hogy a Volkswagen  csúcson van az e-mobilitásban.

Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható  ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX), mind a Tesla Model 3-at. Utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.

A dizájnt a sarkos fényszórók és a markáns lökhárítók jellemzik, miközben az új elektromos autó összességében a Volkswagen ID.7-re és a Cupra Tavascanra is emlékeztet. A hivatalos képeken feltűnő még mindemellett a szegmentált panorámás tetőablak, de látványosak a megvilágított márkajelzések is elöl-hátul.

A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija  2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenesvonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kW teljesítménnyel indul. 

Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.

A Volkswagen közel két tonnás újdonságának akkumulátoráról eltérő adatok jelentek meg: a kínai CN EV Post szerint Gotion High-Tech LFP-akkumulátort építenek bele, a CarNewsChina portál pedig CATL gyártmányú LFP-akkumulátorról ír.

Figyelemre méltó és egyben a VW-mérnökök újítókedvére vall, hogy az ID.UNYX 07 szakít a konszern eddigi elektromos modelljeiben használt MEB-platformmal (Modularer E-Antriebs-Baukasten), amelyre pedig ez idáig a villanyhajtású Volkswageneken kívül az Audi, Skoda, Seat és Cupra e-autóit is építették.

Mondani sem kell, hogy a hamarosan debütáló elektromos modellt kifejezetten a kínai piacra fejlesztették, és az ID.UNYX 06-tal szemben - amely  alapvetően egy Cupra Tavascan VW logóval és néhány módosítással - ezúttal nem egy meglévő modell ráncfelvarrott verziójáról van szó.

A Volkswagen nem adja fel a harcot Kínában sem

A Volkswagen 2030-ig több mint 20 új modellt tervez piacra dobni Kínában, amelyek egytől egyig a legmodernebb, jövőbe mutató technológiával lesznek felszerelve - jelentették be a VW vezetői áprilisban az Auto Shanghai autókiállításon, a stratégia a „China Speed” nevet kapta.

Európa legnagyobb autógyártója már bemutatta a kínai piacra szánt 

  • ID. Aura, 
  • ID. Era 
  • és ID. Evo koncepcióautókat is. 

A modellek mindegyike az úgynevezett new energy vehicles csoportba tartozik, amely Kínában különösen keresett. A teljesen elektromos autók mellett ide tartoznak a plug-in hibridek és a range extenderrel (hatótávolság-növelő) felszerelt modellek is.

Az e-autók hatótávolság-növelő generátora -  általában egy belső égésű motor - újra feltölti a jármű akkumulátorát, miután lemerült, így növelve a jármű teljes hatótávolságát. A hagyományos hibridektől eltérően a hatótávolság-növelő motor általában nem közvetlenül  a kerekeket hajtja, hanem az akkumulátort tölti fel árammal, amely aztán az autót meghajtó elektromos motorokat táplálja.

Miközben Európában a Volkswagen az utóbbi időben megtáltosodott, elektromos járgányai simán piacvezetők a vén kontinensen - amit most sajnálatos módon a Nexperia-ügy miatt kibontakozó csiphiány árnyékol be -, 

tavaly Kínában tíz százalékkal csökkentek az értékesítései, és az elmúlt évtizedben először estek hárommillió darab alá.

A piac visszaszerzésének érdekében a VW most még jobban szeretne a hatalmas ország autóstársadalma kedvében járni, ezért az innovációra és a helyi partnerségekre helyezi a hangsúlyt. 

 

8 perc
elektromos autók

Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó

A Volkswagen jövőre dobja a kínai piacra a vadonatúj ID.UNYX 07 e-autót.
2 perc
Németország

Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon

A német légierő és a NATO nagyon sokat vár ezektől az új gépektől.
5 perc
barátság kőolajvezeték

Marad az alacsony rezsi: Magyarország szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken

Szijjártó Péter: minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül.

