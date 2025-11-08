Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó
A Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.
Ezúttal a VW valódi újdonsággal lép elő
Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval bizonyítaná, hogy a Volkswagen csúcson van az e-mobilitásban.
Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX), mind a Tesla Model 3-at. Utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.
A dizájnt a sarkos fényszórók és a markáns lökhárítók jellemzik, miközben az új elektromos autó összességében a Volkswagen ID.7-re és a Cupra Tavascanra is emlékeztet. A hivatalos képeken feltűnő még mindemellett a szegmentált panorámás tetőablak, de látványosak a megvilágított márkajelzések is elöl-hátul.
A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija 2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenesvonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kW teljesítménnyel indul.
Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.
A Volkswagen közel két tonnás újdonságának akkumulátoráról eltérő adatok jelentek meg: a kínai CN EV Post szerint Gotion High-Tech LFP-akkumulátort építenek bele, a CarNewsChina portál pedig CATL gyártmányú LFP-akkumulátorról ír.
Figyelemre méltó és egyben a VW-mérnökök újítókedvére vall, hogy az ID.UNYX 07 szakít a konszern eddigi elektromos modelljeiben használt MEB-platformmal (Modularer E-Antriebs-Baukasten), amelyre pedig ez idáig a villanyhajtású Volkswageneken kívül az Audi, Skoda, Seat és Cupra e-autóit is építették.
Mondani sem kell, hogy a hamarosan debütáló elektromos modellt kifejezetten a kínai piacra fejlesztették, és az ID.UNYX 06-tal szemben - amely alapvetően egy Cupra Tavascan VW logóval és néhány módosítással - ezúttal nem egy meglévő modell ráncfelvarrott verziójáról van szó.
A Volkswagen nem adja fel a harcot Kínában sem
A Volkswagen 2030-ig több mint 20 új modellt tervez piacra dobni Kínában, amelyek egytől egyig a legmodernebb, jövőbe mutató technológiával lesznek felszerelve - jelentették be a VW vezetői áprilisban az Auto Shanghai autókiállításon, a stratégia a „China Speed” nevet kapta.
Európa legnagyobb autógyártója már bemutatta a kínai piacra szánt
- ID. Aura,
- ID. Era
- és ID. Evo koncepcióautókat is.
A modellek mindegyike az úgynevezett new energy vehicles csoportba tartozik, amely Kínában különösen keresett. A teljesen elektromos autók mellett ide tartoznak a plug-in hibridek és a range extenderrel (hatótávolság-növelő) felszerelt modellek is.
Az e-autók hatótávolság-növelő generátora - általában egy belső égésű motor - újra feltölti a jármű akkumulátorát, miután lemerült, így növelve a jármű teljes hatótávolságát. A hagyományos hibridektől eltérően a hatótávolság-növelő motor általában nem közvetlenül a kerekeket hajtja, hanem az akkumulátort tölti fel árammal, amely aztán az autót meghajtó elektromos motorokat táplálja.
Miközben Európában a Volkswagen az utóbbi időben megtáltosodott, elektromos járgányai simán piacvezetők a vén kontinensen - amit most sajnálatos módon a Nexperia-ügy miatt kibontakozó csiphiány árnyékol be -,
tavaly Kínában tíz százalékkal csökkentek az értékesítései, és az elmúlt évtizedben először estek hárommillió darab alá.
A piac visszaszerzésének érdekében a VW most még jobban szeretne a hatalmas ország autóstársadalma kedvében járni, ezért az innovációra és a helyi partnerségekre helyezi a hangsúlyt.