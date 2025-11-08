Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó

A Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.

Újra fényesen ragyoghat a Volkswagen logója / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezúttal a VW valódi újdonsággal lép elő

Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval bizonyítaná, hogy a Volkswagen csúcson van az e-mobilitásban.

Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX), mind a Tesla Model 3-at. Utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.

A dizájnt a sarkos fényszórók és a markáns lökhárítók jellemzik, miközben az új elektromos autó összességében a Volkswagen ID.7-re és a Cupra Tavascanra is emlékeztet. A hivatalos képeken feltűnő még mindemellett a szegmentált panorámás tetőablak, de látványosak a megvilágított márkajelzések is elöl-hátul.

A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija 2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenesvonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kW teljesítménnyel indul.

Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.

A Volkswagen közel két tonnás újdonságának akkumulátoráról eltérő adatok jelentek meg: a kínai CN EV Post szerint Gotion High-Tech LFP-akkumulátort építenek bele, a CarNewsChina portál pedig CATL gyártmányú LFP-akkumulátorról ír.

Figyelemre méltó és egyben a VW-mérnökök újítókedvére vall, hogy az ID.UNYX 07 szakít a konszern eddigi elektromos modelljeiben használt MEB-platformmal (Modularer E-Antriebs-Baukasten), amelyre pedig ez idáig a villanyhajtású Volkswageneken kívül az Audi, Skoda, Seat és Cupra e-autóit is építették.