Folyamatosan nő a feszültség Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) között a következő, négy évre tervezett hitelprogram előkészítése során. A washingtoni székhelyű szervezet szerint több, a kormány által javasolt adó- és kiadási intézkedés veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását, miközben már negyedik éve tart a háború, és a gazdaság továbbra is erősen külső támogatásokra szorul.

Többször szólt az IMF, nem történt semmi: nem fogják Volodimir Zelenszkijék kezét, a szakadékba Brüsszel lökheti be Ukrajnát / Fotó: Iunewind

A Bloomberg szerint tárgyalások középpontjában egy 8 milliárd dollár értékű új hitelcsomag áll, mely a háborús helyzetben is a makrogazdasági egyensúly megőrzését, a bevételek növelését és az adósság fenntarthatóságát célozná. Az IMF ugyanakkor több kormányzati tervet is kritizál, melyek – álláspontja szerint – rövid távon népszerűek lehetnek, de hosszú távon tovább gyengíthetik Kijev költségvetési helyzetét.

Az IMF elsősorban az adómentességi kedvezményeket kifogásolja, melyek az ukrán feldolgozóipar és az önfoglalkoztatók számára jelentenének könnyítést.

Az IMF szerint ezek a lépések rontják az adózási fegyelmet, miközben az ország adóbevételei már most sem fedezik a közkiadásokat. Az ukrán árnyékgazdaság a becslések szerint a GDP több mint 30 százalékát teszi ki, és a szervezet úgy véli, hogy a kedvezmények csak tovább növelik a kibúvók lehetőségét.

A Valutaalap emellett bírálta a kormány ingyenes vasúti utazásra vonatkozó javaslatát is, mely akár 3000 kilométerig tenné lehetővé az ingyenes vagy erősen támogatott közlekedést. Az IMF attól tart, hogy az intézkedés – bár humanitárius célokat szolgálna – újabb terhet róna a költségvetésre, miközben az ország már így is hatalmas hiánnyal küzd.

Sűrű lesz a következő két év

Az IMF legutóbbi számításai szerint

Ukrajnának 2029 végéig mintegy 65 milliárd dollárnyi külső finanszírozásra lesz szüksége,

melynek zömét a következő két évben kellene előteremteni. A szervezet augusztusban levélben figyelmeztette a parlament pénzügyi bizottságát, hogy az adópolitikát felül kell vizsgálni. A pénzügyminiszter, Julija Szviridenko válaszában azt írta: a jogszabály még nincs véglegesítve, és a kormány nyitott a kompromisszumra.