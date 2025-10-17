Katar az LNG-export leállításával fenyeget, ha Brüsszel nem tér észhez

Katar nem lesz képes üzleti tevékenységet folytatni az Európai Unióban, így cseppfolyósított földgázt (LNG) sem tud majd biztosítani, ha nem történnek további változások a vállalati fenntarthatósági szabályokban – figyelmeztetett már nem először Szaad Al-Kaabi katari energiaügyi miniszter, eddig eredménytelenül.

Az energiaügyi miniszter szerint Katar nem fog tudni LNG-t exportálni az EU-ba / Fotó: NurPhoto via AFP

Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-exportőre, Oroszország ukrajnai inváziójának a kezdete óta az EU-ban felhasznált LNG 12-14 százalékát adja. A miniszter érvelése szerint azonban az EU 2024-ben elfogadott vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelve súlyos kockázatot jelent az állami tulajdonú QatarEnergy számára.

Az uniós szabályozás ugyanis előírja, hogy az EU-ban működő nagyobb vállalatoknak fel kell tárniuk és orvosolniuk kell az ellátási láncaikban felmerülő emberi jogi és környezetvédelmi problémákat,

ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolniuk.

A szabályozással nem csupán Katarnak van problémája, és a héten az Európai Parlament jogi bizottsága is támogatta a törvény lazítására irányuló terveket, de Kaabi szerint a változtatások nem oldják meg a legfontosabb problémákat.

Katar Magyarországgal is kötött megállapodást

A miniszter, aki egyben a QatarEnergy vezérigazgatója is, a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy elsősorban azért aggódik, mert azokra a vállalatokra, amelyek nem rendelkeznek a párizsi klímamegállapodás céljával összhangban lévő éghajlatváltozási átállási tervekkel, akár a globális bevételeik 5 százalékát is kitevő bírságokat szabhatnak ki.

Katar adja az uniós LNG-import 12-14 százalékát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Katar kizárólag hosszú távú szerződéseket hajlandó kötni a gázszállításokra, ilyent írt alá a brit Shell mellett a francia TotalEnergieszel és az olasz Enivel is. A 2023-ban megszületett stratégiai együttműködési megállapodás alapján 2027-től Magyarországba is érkezhet katari LNG, ha addig nem változik a helyzet.

Bár tavalyi globális bevételének összegét nem hozták nyilvánosságra, a GlobalData becslése szerint 49,4 milliárd dollár volt.

„Már közel egy éve igyekszünk konstruktív párbeszédet folytatni az Európai Bizottság és az EU valamennyi tagállamának kulcsszereplőivel a vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelvről” – mondta Kaabi, aki szerint

Brüsszel még csak nem is válaszolt.

Az EB egyelőre nem reagált a brit hírügynökség megkeresésére sem.