Hullanak a fejek a kínai hadsereg felső vezetésében, sokan a Tajvan elleni támadás előkészítését látják a lépésben - Amerika már feszülten figyel

A jelek arra utalnak, hogy Kína elnöke, Hszi Csin-ping konszolidálja hatalmát, és ezzel Kína hadseregét kevésbé kiszámíthatóvá, törékenyebbé és potenciálisan veszélyesebbé teszi. Amerikának fel kell készülnie erre – közölte az American Conservative.

Hszi Csin-ping több tábornokot is kizárt a Kommunista Pártból / Fotó: AFP

A közelmúltban Pearl Harborban tartott tájékoztatón amerikai tisztviselők elmondták a riportereknek, hogy Hszi kilenc tábornokot és admirálist elbocsátott a Népi Felszabadító Hadseregből, kizárta őket a Kommunista Pártból, és katonai büntetőeljárás alá vonta őket. A Washington Times és más médiaforrások szerint a tisztogatás alá eső tisztek között több politikai bizottsági tag és két tábornok is van, akik közvetlenül részt vettek a Tajvan elleni műveleti tervezésben. Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere egy részletesebb, titkosított változatot is kapott ugyanarról az értékelésről.

A lépés annak lehet az előszele, hogy Hszi félni kezdett a belső ellenzéktől. Ez a félelem pedig most már a kínai fegyveres erők legmagasabb szintjeire is kiterjed.

A szakembereket hű párttagokkal, a vitatkozókat pedig engedelmességre utasítható személyekkel váltotta fel a kínai vezető.

Bár a politikai tisztogatás ideiglenesen gyengíti a Kínai Népi Felszabadító Hadsereget, végső soron még inkább aláveti majd Hszi Csin-ping szeszélyeinek a hadsereg vezetését.

Ez erősen befolyásolhatja, hogy milyen irányban alakul a Tajvant övező feszültség.

Hszi teljes kormányzását az úgynevezett „kínai újraegyesítésre” alapozta. Egy esetleges blokád az amerikai haditengerészet és az amerikai szövetségesekkel való konfrontáció kockázatával járna, és súlyos globális szankciókat vonna maga után. Annak ellenére, hogy Kína rendelkezik az új Fujian repülőgép-hordozóval, és nemrégiben fejlett fegyverzetet mutatott be, egy teljes körű invázió még kockázatosabb lenne. A koreai háború óta egyetlen kelet-ázsiai hatalom sem kísérelt meg ilyet egy vele egyenrangú ellenséggel szemben.