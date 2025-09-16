Felhúzták magukat az oroszok, megérkezett a válasz Európának: ballisztikus rakétákat telepít a Balti-tenger partjára

Ukrajna a fokozódó kelet-nyugati felszültségben – többé-kevésbé joggal – tart attól, hogy sorsa fontossága, jelentősége, az ukrán-orosz katonai szembenállás helyiértéke csökkenhet. Ezzel is magyarázható, hogy

a hivatalos Kijev-közeli médiumok tele vannak katonai győzelmi jelentésekkel. Hogy ezeknek mennyi a valóságtartalma, arról a vélemények erősen megoszlanak.

Az ATES, a Krímben működő ukrán ellenállási mozgalom jelentése szerint Szevasztopolban, az oroszok által fenntartott 758.-as számú haditengerészeti ellátóbázis kiürült. A moszkvaiak a partizánok szerint támadástól tartanak, emiatt vonták ki erőiket a bázisról.

A másik oldal: Gyenyisz Pusilin, a Donyecki „Népköztársaság” vezetője szerint az orosz haderő több irányból közelíti Szeverszk városát. Erre ugyanez vonatkozik, mint a hivatalos ukrán hírekre: egyelőre több független forrásból nincs a hír megerősítve.

Érdekes megfogalmazással adnak hírt a Kreml-közeli médiumok az orosz erők dnyepropetrovszki (dnyiprói) előrenyomulásáról. Szeptember közepére ebben a közigazgatási egységben három települést „szabadítottak fel”, növelve az ütközőzóna területét. Eszerint a Donbassz négy nagymegyéje, amelyet közben az orosz hatóságok közigazgatásilag-politikailag-gazdaságilag integráltak Oroszországba, nem lesz a tervezett ütközőzóna része, hanem erre a célra

újabb területeket hasítanak ki Ukrajna területéből.

Kétségek a lengyel dróntámadással kapcsolatban

Továbbra is nagy a homály a Lengyelországban lelőtt-landolt – egyes források szerint Oroszországból, mások szerint Ukrajnából indított csaknem kéttucatnyi drón körül. Moszkvai kormányforrások belekötnek egy, a lengyel és a nyugati sajtó egy részében közölt fotóba, amely

állítólag egy orosz drónt ábrázol láthatóan sértetlen állapotban egy lapos tetejű házrészen.

A drón helyzete szerfelett furcsa és nincs magyarázat rá, hogyan kerülhetett sértetlenül a háztetőre. Egyes elemzők szerint daruval oda tehették. Ukrajnában és a nyugati világ egy részében felzúdulást keltett, hogy Trump amerikai elnök szerintük nem ítélte el kellő eréllyel a Lengyelország ellen feltételezések szerint Oroszországból indított dróntámadást.

Trump bizonytalankodásának egyik lehetséges magyarázata: tanácsadói nem voltak meggyőződve, hogy a támadás úgy történhetett, mint azt az ukrán és lengyel források leírták.

A bizonytalanságot tetézi, hogy a lengyel légierő műveleti parancsnoksága , a Dowództwo Operacyjne RSZ közleményében nem tudta megerősíteni, hogy az állítólagosan a keleti határon túlról érkezett drónok megsértették a lengyel légteret. Talán a fentiek is magyarázzák, hogy Ukrajna - helyi források szerint – a háború legnagyobb légitámadását indította szeptember közepén Moszkva ellen. Oroszország fővárosa több mint kilencven ukrán drón támadását élhette túl.