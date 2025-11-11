Részvénypiac: újraindulhat az amerikai kormányzat, de messze még a vége, nagy zakó jöhet, ha tovább késlekedik

Emekedett a keddi ázsiai kereskedelemben a részvénypiac; az arany és a Nasdaq hónapok óta nem látott erősödést mutatott annak köszönhetően, hogy a jelek szerint hamarosan megoldódhat az amerikai kormányzat leállása miatt bekövetkezett válság.

A részvénypiac optimista, de óvatos az amerikai kormányzati leállás végével kapcsolatban / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Az arany árfolyama az éjszaka folyamán csaknem 3 százalékkal ugrott meg, és 4100 dollár fölött maradt.

A Nasdaq 2,3 százalékkal emelkedett, ezzel visszanyerve a múlt héten elszenvedett veszteségek nagy részét, amelyeket az MI-cégek értékelésével és jövedelmezőségével kapcsolatos aggodalmak váltottak ki.

a dél-koreai Kospi index szintén ledolgozta a múlt heti esést, 2,1 százalékkal erősödött a korai kereskedésben,

a Japán Nikkei indexe 0,7 százalékkal emelkedett.

A hongkongi és a kínai piacok is magasabban nyitottak.

Az S&P 500 határidős ügyletei 0,1 százalékkal nőttek az éjszakai kereskedelem folyamán.

Messze még a vége, de felcsillant a remény

Egy, az amerikai szövetségi finanszírozást helyreállító és a történelem leghosszabb leállását lezáró megállapodás vasárnap késő este átlépte az első szenátusi akadályt.

Még nem világos, hogy a kongresszus mikor adja meg a végső jóváhagyást, mivel néhány szenátusi szavazás még hátravan, mielőtt a képviselőház szavazhatna a javaslatról, és az eljuthatna Donald Trump elnökhöz.

Az előrejelzési piacok – például az online Polymarket – szinte teljesen beárazták, hogy a hét végére ismét helyreáll a finanszírozási rend az amerikai kormányzatban, így a határidő szoros, és a piaci nyereségek érzékenyek lehetnek az esetleges késedelmekre.

A részvénypiac megkönnyebbült, de óvatos

A piacok megkönnyebbüléssel reagáltak, de talán még korai pezsgőt bontani

– mondta a Reutersnek Vasu Menon, a szingapúri OCBC befektetési stratégiáért felelős ügyvezető igazgatója.

Mindez elsősorban azért lenne fontos, mert ismét finanszírozást kapnának az amerikai statisztikai adatokat készítő kormányzati szervezetek, így például újra lenne munkaerőpiaci statisztika, ami megnyithatná az utat a kamatcsökkentések előtt, és ezzel további támogatást nyújthatna az arany árfolyamának.

A Wall Streeten az S&P 500 index 1,54 százalékkal zárt magasabban – ez volt a legnagyobb egynapos százalékos nyeresége október közepe óta.

A Nasdaq (.IXIC) május óta nem látott napi emelkedést produkált.

A menedékeszközök, mint a japán jen és az amerikai államkötvények, kezdetben gyengültek, miután a piaci hangulat a kockázatvállalás felé fordult.

A jen nyomás alá került, 154,49-os árfolyamával február óta nem látott gyengeséget mutatva.

A kötvények azonban némileg visszanyerték pozíciójukat, mivel a Federal Reserve tisztviselői kétségüket fejezték ki az év decemberére várt kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

A tízéves amerikai államkötvény hozama hétfőn 4,147 százalékig emelkedett, de a napot 4,11 százalékon zárta – a piac, beárazta a kormányzati újranyitást.

Nem gondoljuk, hogy az újranyitás tartós hozamemelkedést okozna, hiszen a piacok eleve nem reagáltak különösebben negatívan a leállásra

– mondta Jack Chambers, az ANZ sydney-i vezető kamatstratégája.