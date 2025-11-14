Ez a végső döfés a Lukoilnak? A Trident gázlelőhelyen hagyták magára az orosz céget a szankciók miatt - 30 milliárd köbméter kitermelése a tét

Recseg-ropog a Lukoil-birodalom – legalábbis ennek újabb jelei vannak. A Vantage Drilling a döntését a szankciókkal magyarázta, amelyek miatt jogellenes együttműködni az orosz céggel – írja a Profit.

Megállhat a Trident gázmező kiaknázása / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A körülbelül 80 millió dollár értékű szerződést eredetileg áprilisban jelentették be, a fúrási kampány indításának időpontját kétszer is elhalasztották. A szerződés felbontásának bejelentése három nappal azután történt, hogy az Egyesült Királyság szankciókat vezetett be a Lukoil és a Rosznyefty ellen. A két vállalat később felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára is.

Az orosz vállalat a Lukoil Overseas Atashon keresztül 87,8 százalékos részesedéssel rendelkezik a Trident és az Est Rapsodia blokkban, a Romgaz mellett. Hat év szünet után a Lukoil idén újraindította a földgázkutatást a Trident körül, körülbelül 170 kilométerre a román partoktól.

Sok múlik a Tridenten

A Trident akár 30 milliárd köbméter gázt tartalmazhat, azon nagy horderejű fekete-tengeri felfedezések közé tartozik, amelyek segítségével akár pótolni lehetne a kiesett orosz gázt.

A Lukoil szerdán kérte az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy halassza el az amerikai hatóságok által ellene elrendelt szankciók hatálybalépését. Ez azután történt, hogy az amerikaiak elutasították a Svájcban bejegyzett Gunvor kereskedő számára a Lukoil Oroszországon kívüli, köztük a romániai egységeinek megvásárlását.

Romániában az oroszok birtokolják a Petrotel Ploiesti finomítót, egy több mint 300 benzinkútból álló láncot, egy autóolaj-nagykereskedelmi vállalkozást, egy gázkereskedőt, valamint a Fekete-tengeren található tengeri földgázkoncesszió jogainak közel 88 százalékát. Nicusor Dan román elnök azt nyilatkozta, hogy a Petrotel Ploiesti finomítóját korlátozott időre a román állam veheti át a szankciók miatt.

Románia államosítaná a Lukoilt

Románia energiaügyi minisztere, Bogdan Ivan bejelentette, hogy Bukarest kész állami irányítás alá venni a Lukoil romániai érdekeltségeit, hogy megvédje az ország energiaellátását, és egyúttal megfeleljen az Egyesült Államok által bevezetett szankcióknak. Az orosz olajvállalat ellen hozott amerikai intézkedések november 21-én lépnek életbe, és a kormány szerint most a legfontosabb a finomítói kapacitások és az üzemanyag-ellátás stabilitásának megőrzése.