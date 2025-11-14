Deviza
EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF330.58 +0.03% GBP/HUF434.03 -0.13% CHF/HUF417.71 +0.29% PLN/HUF90.93 +0.09% RON/HUF75.67 +0.12% CZK/HUF15.91 +0.1% EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF330.58 +0.03% GBP/HUF434.03 -0.13% CHF/HUF417.71 +0.29% PLN/HUF90.93 +0.09% RON/HUF75.67 +0.12% CZK/HUF15.91 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Trident
Lukoil
gázmező

Ez a végső döfés a Lukoilnak? A Trident gázlelőhelyen hagyták magára az orosz céget a szankciók miatt - 30 milliárd köbméter kitermelése a tét

A Vantage Drilling International, egy az oslói tőzsdén jegyzett tengeri fúróvállalat felmondta a Lukoillal kötött nyolcvanmillió dolláros szerződését a Fekete-tengeren található Trident gázlelőhely feltárására, amelyben a Romgaz projektpartner.
Andor Attila
2025.11.14., 07:17

Recseg-ropog a Lukoil-birodalom – legalábbis ennek újabb jelei vannak.  A Vantage Drilling a döntését a szankciókkal magyarázta, amelyek miatt jogellenes együttműködni az orosz céggel  – írja a Profit.  

trident
Megállhat a Trident gázmező kiaknázása / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A körülbelül 80 millió dollár értékű szerződést eredetileg áprilisban jelentették be, a fúrási kampány indításának időpontját kétszer is elhalasztották. A szerződés felbontásának bejelentése három nappal azután történt, hogy az Egyesült Királyság szankciókat vezetett be a Lukoil és a Rosznyefty ellen. A két vállalat később felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára is.

Az orosz vállalat a Lukoil Overseas Atashon keresztül 87,8 százalékos részesedéssel rendelkezik a Trident és az Est Rapsodia blokkban, a Romgaz mellett. Hat év szünet után a Lukoil idén újraindította a földgázkutatást a Trident körül, körülbelül 170 kilométerre a román partoktól.

Sok múlik a Tridenten

A Trident akár 30 milliárd köbméter gázt tartalmazhat, azon nagy horderejű fekete-tengeri felfedezések közé tartozik, amelyek segítségével akár pótolni lehetne a kiesett orosz gázt. 

A Lukoil szerdán kérte az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy halassza el az amerikai hatóságok által ellene elrendelt szankciók hatálybalépését. Ez azután történt, hogy az amerikaiak elutasították a Svájcban bejegyzett Gunvor kereskedő számára a Lukoil Oroszországon kívüli, köztük a romániai egységeinek megvásárlását.

Romániában az oroszok birtokolják a Petrotel Ploiesti finomítót, egy  több mint 300 benzinkútból álló láncot, egy autóolaj-nagykereskedelmi vállalkozást, egy  gázkereskedőt, valamint  a Fekete-tengeren található tengeri földgázkoncesszió jogainak közel 88 százalékát. Nicusor Dan román elnök azt nyilatkozta, hogy a Petrotel Ploiesti finomítóját korlátozott időre a román állam veheti át a szankciók miatt.

Románia államosítaná a Lukoilt

Románia energiaügyi minisztere szerint a kormány kész állami irányítás alá vonni a Lukoil helyi érdekeltségeit, hogy megvédje az ország energiaellátását, és megfeleljen az amerikai szankcióknak. A döntés a Petrotel finomítót és 320 benzinkutat is érinthet.
Románia energiaügyi minisztere, Bogdan Ivan bejelentette, hogy Bukarest kész állami irányítás alá venni a Lukoil romániai érdekeltségeit, hogy megvédje az ország energiaellátását, és egyúttal megfeleljen az Egyesült Államok által bevezetett szankcióknak. Az orosz olajvállalat ellen hozott amerikai intézkedések november 21-én lépnek életbe, és a kormány szerint most a legfontosabb a finomítói kapacitások és az üzemanyag-ellátás stabilitásának megőrzése.

A miniszter közölte, hogy 

Románia nem kér halasztást a határidőre, és támogatja a Washington által kezdeményezett intézkedések európai szintű végrehajtását. 

„Teljes mértékben támogatom az Egyesült Államok által indított szankciók alkalmazását az Európai Unió egészében” – fogalmazott Bogdan Ivan, hozzátéve, hogy a minisztérium már dolgozik a szükséges jogszabályokon, melyek lehetővé teszik a Petrotel finomító és a töltőállomás-hálózat működésének fenntartását.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
alternatív

Dől az alternatív földgáz az országba, minden lapot megjátszunk

Az import – az orosz energiahordozóval kiegészítve – el is hagyja az országot.
1 perc
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták

A kormányfő a Kossuth rádióban ismertette a legújabb intézkedéseket.
6 perc
Trident

Ez a végső döfés a Lukoilnak? A Trident gázlelőhelyen hagyták magára az orosz céget a szankciók miatt - 30 milliárd köbméter kitermelése a tét

A Vantage Drilling International, egy az oslói tőzsdén jegyzett tengeri fúróvállalat felmondta a Lukoillal kötött nyolcvanmillió dolláros szerződését a Fekete-tengeren található Trident gázlelőhely feltárására, amelyben a Romgaz projektpartner.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu