Lukoil: eldőlt, az USA és Irak is benne van, amerikai kézbe kerülhet a gigászi olajmező
Irak olajügyi minisztériuma a múlt héten bejelentette, hogy amerikai vállalatokkal tárgyal a West Qurna 2 többségi részesedésének átvételéről, amely az ország nyersolajtermelésének mintegy 10 százalékát adja – közölte a Bloomberg. z új hír, hogy az amerikai kormányzat is támogatja a tranzakciót.
Magyarország az amerikai kapcsolatok kegyeltje
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Lukoil orosz óriásvállalatot számos vagyoneleme eladására kényszerítik az európai kormányok is. Magyarország Orbán Viktor washingtoni kapcsolatainak köszönhetően ezúttal a bot szerencsés oldalára került, a folyamatban felvásárlóként jelenhet meg a Mol révén.
a Trump-kormány azt szeretné, ha az orosz vállalat globális eszközeit egy amerikai szervezet venné át.
Nincsen még biztos befutó, de találgatni lehet
A minisztérium nem nevezett meg egyetlen vállalatot sem, de az ExxonMobil és a Chevron mellett többek között olyan amerikai cégek jelentek meg, amelyek potenciális érdeklődőknek tűnnek a Lukoil eszközei iránt. A West Qurna 2 esetében Irak az Exxont részesítené előnyben, amely korábban a szomszédos West Qurna 1 olajmezőt működtette – mondta egy forrás, aki névtelenséget kért, mivel az információ bizalmas.
Fejlesztések és átalakítások az olajmezőn
Az Exxon nemrégiben, két év távollét után tért vissza Irakba, és októberben aláírt egy előzetes megállapodást, amely megnyithatja az utat a déli Majnoon mező fejlesztése előtt. A Chevron tárgyalásokat folytat Irakba való belépésről – mondta Mike Wirth vezérigazgató a vállalat november 12-i befektetői napján. Az iraki nyilatkozat szerint a vállalat képviselői a héten Bagdadban találkoztak Irak olajminiszterével.
Bíztatók számunkra az iraki olajügyi minisztérium Exxonnal és Chevronnal kötött előzetes megállapodásai, valamint a közelmúltban tett vállalás, hogy a West Qurna 2 mezőt átadják egy amerikai üzemeltetőnek
– válaszolta a Bloomberg kérdéseire a külügyminisztérium szóvivője. „Az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja az amerikai vállalatok érdekeit Irakban.”
Irak államfejlődése is múlik ezen a befektetésen
Irak, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének második legnagyobb termelője, nyugati befektetéseket igyekszik vonzani olajmezőibe a technikai kapacitások megerősítése érdekében. Egy amerikai üzemeltető biztosítása a West Qurna 2 számára ezt a célt szolgálná, ugyanakkor összhangban állna Washington stratégiai preferenciáival is.
Miután az Egyesült Államok szankciókat jelentett be a Lukoil ellen – azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra az ukrajnai békemegállapodás elérése érdekében – Irak állami olajkereskedelmi vállalata, a SOMO átvette a vállalat West Qurna 2-ből származó nyersolaj-részesedésének értékesítését
– közölte vasárnap Ali Nizar Al-Satri, a vállalat ügyvezető igazgatója az Asharq TV-vel.