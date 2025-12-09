Lukoil: eldőlt, az USA és Irak is benne van, amerikai kézbe kerülhet a gigászi olajmező

Irak olajügyi minisztériuma a múlt héten bejelentette, hogy amerikai vállalatokkal tárgyal a West Qurna 2 többségi részesedésének átvételéről, amely az ország nyersolajtermelésének mintegy 10 százalékát adja – közölte a Bloomberg. z új hír, hogy az amerikai kormányzat is támogatja a tranzakciót.

Az orosz Lukoil cég számos leányvállalatától szabadult meg az amerikai szankciókat követően / Fotó: V.Baturin / Shutterstock

Magyarország az amerikai kapcsolatok kegyeltje

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Lukoil orosz óriásvállalatot számos vagyoneleme eladására kényszerítik az európai kormányok is. Magyarország Orbán Viktor washingtoni kapcsolatainak köszönhetően ezúttal a bot szerencsés oldalára került, a folyamatban felvásárlóként jelenhet meg a Mol révén.

Irak olajügyi minisztériuma a múlt héten bejelentette, hogy amerikai vállalatokkal tárgyal a West Qurna 2 többségi részesedésének átvételéről, amely az ország nyersolajtermelésének mintegy 10 százalékát adja. A Bloomberg névtelen forrásainak jelentése szerint

a Trump-kormány azt szeretné, ha az orosz vállalat globális eszközeit egy amerikai szervezet venné át.

Nincsen még biztos befutó, de találgatni lehet

A minisztérium nem nevezett meg egyetlen vállalatot sem, de az ExxonMobil és a Chevron mellett többek között olyan amerikai cégek jelentek meg, amelyek potenciális érdeklődőknek tűnnek a Lukoil eszközei iránt. A West Qurna 2 esetében Irak az Exxont részesítené előnyben, amely korábban a szomszédos West Qurna 1 olajmezőt működtette – mondta egy forrás, aki névtelenséget kért, mivel az információ bizalmas.

Fejlesztések és átalakítások az olajmezőn

Az Exxon nemrégiben, két év távollét után tért vissza Irakba, és októberben aláírt egy előzetes megállapodást, amely megnyithatja az utat a déli Majnoon mező fejlesztése előtt. A Chevron tárgyalásokat folytat Irakba való belépésről – mondta Mike Wirth vezérigazgató a vállalat november 12-i befektetői napján. Az iraki nyilatkozat szerint a vállalat képviselői a héten Bagdadban találkoztak Irak olajminiszterével.

Bíztatók számunkra az iraki olajügyi minisztérium Exxonnal és Chevronnal kötött előzetes megállapodásai, valamint a közelmúltban tett vállalás, hogy a West Qurna 2 mezőt átadják egy amerikai üzemeltetőnek

– válaszolta a Bloomberg kérdéseire a külügyminisztérium szóvivője. „Az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja az amerikai vállalatok érdekeit Irakban.”