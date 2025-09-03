Az amerikai fogyasztók is behúzták a kéziféket, szerényebbek lesznek idén az ünnepek

Becsukják a pénztárcájukat az amerikai fogyasztók: a PricewaterhouseCoopers (PwC) friss felmérésének eredménye szerint az idei ünnepi szezonban a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt módon vissza fog esni a költés a világ legnagyobb gazdaságában. Különösen a Z-generáció fogja majd vissza magát.

Az amerikai fogyasztók visszafogják a költekezést / Fotó: AFP

A kutatást négyezer amerikai részvételével végezték június és július között. Ebből kiderült, hogy a megkérdezettek a tavalyinál 5,3 százalékkal kevesebbet, fejenként 1552 dollárt szándékoznak költeni a hálaadástól újévig terjedő időszakban ajándékokra. (Egy dollár 337,7 forint.)

Ehhez hasonlítható, 7,6 százalékos visszaesés legutóbb 2020-ban volt,

akkor mindössze 1187 dollárra csökkent az ünnepre szánt összeg, emlékeztetett a Reuters.

Óvatosak lesznek az amerikai fogyasztók a következő hat hónapban

A fogyasztók 84 százaléka kevesebbet tervez költeni nem csupán az ünnepek alatt, hanem általában a következő hat hónapban. Elsősorban a ruházaton, a nagy értékű tételeken és az étterembe járáson fognak spórolni.

A megkérdezettek majdnem fele mondta, hogy az áremelkedések valószínűleg befolyásolni fogják az ünnepi költekezésüket.

Lehetőleg csak alapvető cikkekre költenek / Fotó: AFP

Az infláció júniusban és júliusban is 2,7 százalékos volt, a Donald Trump elnök által kivetett vámok egyelőre nem jelentek meg az árakban, de a költségeket előbb-utóbb az amerikai fogyasztók fizetik majd meg.

A fogyasztói árak emelkedésének üteme azonban még mindig meghaladja a Federal Reserve 2 százalékos célját. Az infláció és a Trump-adminisztráció kereskedelmi politikájának gazdasági következményei miatt a vásárlók óvatosabbak, inkább csak az alapvető cikkekre költenek.

A kiskereskedelmi forgalom ugyan éves szinten 3,9 százalékkal emelkedett júliusban, figyelmeztető jel azonban, hogy

a növekedés átlagosan 4,76 százalékos volt 1993 és 2025 között.

A kiskereskedők még reménykednek

A nagyobb amerikai kiskereskedelmi hálózatok így bizonytalan keresletre számíthatnak a kulcsfontosságú ünnepi szezon előtt. Ennek ellenére

a Target,

a Best Buy

és a Home Depot

nem módosított éves növekedési kilátásain az elmúlt hetekben, a Walmart és az Abercrombie & Fitch emelt is rajta, a Mattel azonban átírta üzleti tervét.