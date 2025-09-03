Deviza
EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28% EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
előrejelzés
amerikai fogyasztó
PwC

Az amerikai fogyasztók is behúzták a kéziféket, szerényebbek lesznek idén az ünnepek

A PwC felmérése szerint visszaesnek a költések. Az amerikai fogyasztók egyelőre óvatosak, inkább csak az alapvető cikkekre költenek.
M. Cs.
2025.09.03, 19:05
Frissítve: 2025.09.03, 20:47

Becsukják a pénztárcájukat az amerikai fogyasztók: a PricewaterhouseCoopers (PwC) friss felmérésének eredménye szerint az idei ünnepi szezonban a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt módon vissza fog esni a költés a világ legnagyobb gazdaságában. Különösen a Z-generáció fogja majd vissza magát.

amerikai fogyasztók
Az amerikai fogyasztók visszafogják a költekezést / Fotó: AFP

A kutatást négyezer amerikai részvételével végezték június és július között. Ebből kiderült, hogy a megkérdezettek a tavalyinál 5,3 százalékkal kevesebbet, fejenként 1552 dollárt szándékoznak költeni a hálaadástól újévig terjedő időszakban ajándékokra. (Egy dollár 337,7 forint.)

Ehhez hasonlítható, 7,6 százalékos visszaesés legutóbb 2020-ban volt, 

akkor mindössze 1187 dollárra csökkent az ünnepre szánt összeg, emlékeztetett a Reuters.

Óvatosak lesznek az amerikai fogyasztók a következő hat hónapban

A fogyasztók 84 százaléka kevesebbet tervez költeni nem csupán az ünnepek alatt, hanem általában a következő hat hónapban. Elsősorban a ruházaton, a nagy értékű tételeken és az étterembe járáson fognak spórolni.

A megkérdezettek majdnem fele mondta, hogy az áremelkedések valószínűleg befolyásolni fogják az ünnepi költekezésüket.

Lehetőleg csak alapvető cikkekre költenek / Fotó: AFP

Az infláció júniusban és júliusban is 2,7 százalékos volt, a Donald Trump elnök által kivetett vámok egyelőre nem jelentek meg az árakban, de a költségeket előbb-utóbb az amerikai fogyasztók fizetik majd meg.

A fogyasztói árak emelkedésének üteme azonban még mindig meghaladja a Federal Reserve 2 százalékos célját. Az infláció és a Trump-adminisztráció kereskedelmi politikájának gazdasági következményei miatt a vásárlók óvatosabbak, inkább csak az alapvető cikkekre költenek.

A kiskereskedelmi forgalom ugyan éves szinten 3,9 százalékkal emelkedett júliusban, figyelmeztető jel azonban, hogy 

a növekedés átlagosan 4,76 százalékos volt 1993 és 2025 között.

A kiskereskedők még reménykednek

A nagyobb amerikai kiskereskedelmi hálózatok így bizonytalan keresletre számíthatnak a kulcsfontosságú ünnepi szezon előtt. Ennek ellenére 

  • a Target, 
  • a Best Buy 
  • és a Home Depot 

nem módosított éves növekedési kilátásain az elmúlt hetekben, a Walmart és az Abercrombie & Fitch emelt is rajta, a Mattel azonban átírta üzleti tervét.

A kiskereskedők még reménykednek / Fotó: AFP

„A fogyasztók tudatosabban közelítik meg az ünnepi vásárlásokat, eldöntik, mi a legfontosabb, hol kell visszafogni a kiadásokat, és mi éri meg a költekezést” – értékelte a felmérés eredményét a PwC.

Várhatóan az ajándékokra fordított kiadásoknál lesz a legnagyobb, 11 százalékos visszaesés, a tavalyi 814 dollár helyett átlagosan 721 dollárt költenek majd. A Z-generáció költségvetése viszont az előrejelzés szerint 23 százalékkal csökken, szemben a 2024-es 37 százalékos növekedéssel.

A PwC azonban emlékeztetett, hogy 

a fogyasztói magatartás még változhat a következő hónapokban,

 mivel a kereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően csökkent a vámok körüli bizonytalanság.
 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu