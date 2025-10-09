Komoly bővítést hajt végre a Sanofi: ötszáz fő állhat munkába Budapesten az egészségügyi cégnél

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Fotó: HJBC

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán rámutatott, hogy a francia gyógyszeripari vállalat megduplázta a létesítmény méretét, aminek nyomán az év végéig ötszáz új munkahely jön létre, s a munkavállalók létszáma így eléri a 2200 főt. Örömtelinek nevezte, hogy a budapesti központnak komoly szerepe lesz a pénzügyi, az ügyfélszolgálati és a humánerőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett immáron a klinikai vizsgálatokhoz és a folyamatautomatizáláshoz kapcsolódó, valamint az adatelemzési munkákban is.

Gazdasági dimenzióváltás Magyarországon

Beszédében kiemelte, hogy az utóbbi időszakban Magyarország Európa egyik fő termelési központjává vált, viszont eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának is, a kormány ezért célul tűzte ki a magasabb hozzáadott értékű beruházások ösztönzését, a magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozását. Szavai szerint ilyen munkahelyeket legnagyobb mennyiségben a szolgáltatóközpontok hoznak létre, így nagy siker, hogy folyamatosan nő ezek száma hazánkban. „Ez jórészt köszönhető annak, hogy a Magyarországon már termelést folytató vállalatok a szolgáltatási funkcióikat is idehozzák, építve a pozitív tapasztalatra, amelyet a gyártási tevékenység során szereztek” – fogalmazott. Majd tudatta, hogy az elmúlt tíz évben az állam 116 ilyen beruházáshoz nyújtott támogatást 20 milliárd forint értékben, amelyek több mint 22 ezer új munkahelyet teremtettek. Illetve üdvözölte, hogy a szolgáltatóközpontokba telepített feladatok komplexitása, színvonala is egyre magasabb.

Egyre sokrétűbb, egyre magasabb szintű képzettséget igénylő munkákat végeznek azok a 80 százalékban felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, akiknek az átlagéletkora 34,5 év. És 75–85 százalék között magyar állampolgárokról beszélünk

– majd hozzátette, hogy ezeknek a szolgáltatóközpontoknak a negyede már vidéki városokban működik.