A kulcsváros Pokrovszk tényleg eleshetett, az ukránok sem cáfolják – Putyin ezt akkor lépte meg, mikor az amerikaiakkal tárgyal

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 1-jén közölte, hogy csapatai elfoglalták Pokrovszk és Vovcsanszk ukrán városokat – ezt az állítást sem ukrán tisztviselők, sem harctéri megfigyelő csoportok nem támasztották alá. Sokatmondó azonban, hogy cáfolat csak Vovcsanszkot illetően érkezett. Óriási az időzítés a Kreml számára.

Putyin két ukrán város elfoglalását jelentette be az amerikai béketárgyalások előestéjén / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Vlagyimir Putyin állítása akkor hangzott el, amikor Steve Witkoff különmegbízott vezette amerikai küldöttség érkezett Moszkvába, hogy további tárgyalásokat folytassanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. Witkoff a legfrissebb békejavaslatokról tárgyal Putyinnal, miután az amerikai és ukrán tisztviselők Floridában egyeztettek. Európában attól tartanak, hogy a terv Ukrajnát engedményekre kényszerítheti, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij szerint a módosított változat „jobbnak tűnik” – tudta meg a Bloomberg.

Putyin az utóbbi hetekben nyitottságot jelzett a tárgyalásokra, de nem mutat hajlandóságot követelései visszavonására. Witkoff korábban egy 28 pontos tervet dolgozott ki a Kreml megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel, amely komoly felháborodást váltott ki Kijevben és Európában, mivel orosz követeléseket emelt be. Korábbi lehallgatott telefonbeszélgetések szerint a felek Trump Gáza-tervéhez hasonló megoldást is megvitattak.

A The Kyiv Independent cikke úgy fogalmaz – ez egy ukrán lap –, hogy a megállapodást Witkoff dolgozta ki a Kremllel szoros együttműködésben, azonban az ukrán és európai vezetőkkel folytatott tárgyalások után felülvizsgálták, hogy legalábbis részben belefoglalják Kijev álláspontját is.

Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke november 30-án frontjelentést adott ki Putyinnak, amelyben azt állította, hogy Oroszország teljes ellenőrzést szerzett mind a Donyeck megyei Pokrovszk, mind a Harkiv megyei Vovcsanszk felett.

Putyin ezután december 1-jén az orosz elnöki hivatal honlapján közzétett beszédében bejelentette a városok oroszok általi elfoglalását. Ukrajna korábban elismerte, hogy orosz csapatok behatoltak a városba, de tagadta, hogy erőit bekerítették volna. Az elmúlt hetekben az orosz csapatok egyre közelebb kerültek, így Ukrajna egyre kisebb területet ellenőriz a városban.