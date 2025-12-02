Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
A kulcsváros Pokrovszk tényleg eleshetett, az ukránok sem cáfolják – Putyin ezt akkor lépte meg, mikor az amerikaiakkal tárgyal

Vlagyimir Putyin azt állította, hogy az orosz hadsereg elfoglalta Pokrovszk és Vovcsanszk városát, ám ezt sem ukrán tisztviselők, sem független megfigyelők nem erősítették meg – de Pokrovszkot nem is cáfolták. A bejelentés egybeesik Steve Witkoff moszkvai útjával. Az amerikai különmegbízott Putyinnal tárgyal arról a béketervről, amelyet Európában sokan túlzottan engedékenynek tartanak Moszkvával szemben.
VG
2025.12.02, 09:47
Frissítve: 2025.12.02, 09:56

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 1-jén közölte, hogy csapatai elfoglalták Pokrovszk és Vovcsanszk ukrán városokat – ezt az állítást sem ukrán tisztviselők, sem harctéri megfigyelő csoportok nem támasztották alá. Sokatmondó azonban, hogy cáfolat csak Vovcsanszkot illetően érkezett. Óriási az időzítés a Kreml számára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország, Moszkva, Ukrajna, Kijev orosz-ukrán háború béketerv
Putyin két ukrán város elfoglalását jelentette be az amerikai béketárgyalások előestéjén / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Vlagyimir Putyin állítása akkor hangzott el, amikor Steve Witkoff különmegbízott vezette amerikai küldöttség érkezett Moszkvába, hogy további tárgyalásokat folytassanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. Witkoff a legfrissebb békejavaslatokról tárgyal Putyinnal, miután az amerikai és ukrán tisztviselők Floridában egyeztettek. Európában attól tartanak, hogy a terv Ukrajnát engedményekre kényszerítheti, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij szerint a módosított változat „jobbnak tűnik” – tudta meg a Bloomberg.

Putyin az utóbbi hetekben nyitottságot jelzett a tárgyalásokra, de nem mutat hajlandóságot követelései visszavonására. Witkoff korábban egy 28 pontos tervet dolgozott ki a Kreml megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel, amely komoly felháborodást váltott ki Kijevben és Európában, mivel orosz követeléseket emelt be. Korábbi lehallgatott telefonbeszélgetések szerint a felek Trump Gáza-tervéhez hasonló megoldást is megvitattak.

A The Kyiv Independent cikke úgy fogalmaz – ez egy ukrán lap –, hogy a megállapodást Witkoff dolgozta ki a Kremllel szoros együttműködésben, azonban az ukrán és európai vezetőkkel folytatott tárgyalások után felülvizsgálták, hogy legalábbis részben belefoglalják Kijev álláspontját is.

Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke november 30-án frontjelentést adott ki Putyinnak, amelyben azt állította, hogy Oroszország teljes ellenőrzést szerzett mind a Donyeck megyei Pokrovszk, mind a Harkiv megyei Vovcsanszk felett.

Putyin ezután december 1-jén az orosz elnöki hivatal honlapján közzétett beszédében bejelentette a városok oroszok általi elfoglalását. Ukrajna korábban elismerte, hogy orosz csapatok behatoltak a városba, de tagadta, hogy erőit bekerítették volna. Az elmúlt hetekben az orosz csapatok egyre közelebb kerültek, így Ukrajna egyre kisebb területet ellenőriz a városban.

Az ukránok szerint Moszkva ráerősít a félretájékoztatásra

Pokrovszkért 2024 júliusa óta folyik a küzdelem. Pokrovszk erődvárosa régóta a frontvonal egyik legvitatottabb területe, ahol az ukrán csapatok egy éven át feltartóztattak az erős orosz támadást. 

A város stratégiai jelentőségű, mivel lehetséges elfoglalása lehetőséget adhat Oroszországnak Szlovjanszk és Kramatorszk fenyegetésére, és fontos szimbolikus győzelem a Kremlnek, amely továbbra is követeli Donyeck egészének feladását.

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője arra figyelmeztetett, hogy Moszkva a béketárgyalások során fokozza majd a propagandaállításokat.

„A következő hetekben az oroszok számos nyomást fognak gyakorolni a frontvonalra, és ezt hangos nyilatkozatokkal kísérik majd – mindezt kizárólag a nyugati közönségnek teszik, hogy növeljék a diplomácia tétjét” – mondta Kovalenko december 1-jén.

Azt is állította, hogy „Vovcsanszk egy része az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll”, bár Pokrovszkról nem mondott semmit.

A béketerv részeként Donald Trump arra szólította fel a feleket, hogy a jelenlegi frontvonalakon állítsák le a harcokat. Zelenszkij jelezte, hogy kész tűzszünetet kötni. 

