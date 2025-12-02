A kulcsváros Pokrovszk tényleg eleshetett, az ukránok sem cáfolják – Putyin ezt akkor lépte meg, mikor az amerikaiakkal tárgyal
Vlagyimir Putyin orosz elnök december 1-jén közölte, hogy csapatai elfoglalták Pokrovszk és Vovcsanszk ukrán városokat – ezt az állítást sem ukrán tisztviselők, sem harctéri megfigyelő csoportok nem támasztották alá. Sokatmondó azonban, hogy cáfolat csak Vovcsanszkot illetően érkezett. Óriási az időzítés a Kreml számára.
Vlagyimir Putyin állítása akkor hangzott el, amikor Steve Witkoff különmegbízott vezette amerikai küldöttség érkezett Moszkvába, hogy további tárgyalásokat folytassanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. Witkoff a legfrissebb békejavaslatokról tárgyal Putyinnal, miután az amerikai és ukrán tisztviselők Floridában egyeztettek. Európában attól tartanak, hogy a terv Ukrajnát engedményekre kényszerítheti, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij szerint a módosított változat „jobbnak tűnik” – tudta meg a Bloomberg.
Putyin az utóbbi hetekben nyitottságot jelzett a tárgyalásokra, de nem mutat hajlandóságot követelései visszavonására. Witkoff korábban egy 28 pontos tervet dolgozott ki a Kreml megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel, amely komoly felháborodást váltott ki Kijevben és Európában, mivel orosz követeléseket emelt be. Korábbi lehallgatott telefonbeszélgetések szerint a felek Trump Gáza-tervéhez hasonló megoldást is megvitattak.
A The Kyiv Independent cikke úgy fogalmaz – ez egy ukrán lap –, hogy a megállapodást Witkoff dolgozta ki a Kremllel szoros együttműködésben, azonban az ukrán és európai vezetőkkel folytatott tárgyalások után felülvizsgálták, hogy legalábbis részben belefoglalják Kijev álláspontját is.
Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke november 30-án frontjelentést adott ki Putyinnak, amelyben azt állította, hogy Oroszország teljes ellenőrzést szerzett mind a Donyeck megyei Pokrovszk, mind a Harkiv megyei Vovcsanszk felett.
Putyin ezután december 1-jén az orosz elnöki hivatal honlapján közzétett beszédében bejelentette a városok oroszok általi elfoglalását. Ukrajna korábban elismerte, hogy orosz csapatok behatoltak a városba, de tagadta, hogy erőit bekerítették volna. Az elmúlt hetekben az orosz csapatok egyre közelebb kerültek, így Ukrajna egyre kisebb területet ellenőriz a városban.
Az ukránok szerint Moszkva ráerősít a félretájékoztatásra
Pokrovszkért 2024 júliusa óta folyik a küzdelem. Pokrovszk erődvárosa régóta a frontvonal egyik legvitatottabb területe, ahol az ukrán csapatok egy éven át feltartóztattak az erős orosz támadást.
A város stratégiai jelentőségű, mivel lehetséges elfoglalása lehetőséget adhat Oroszországnak Szlovjanszk és Kramatorszk fenyegetésére, és fontos szimbolikus győzelem a Kremlnek, amely továbbra is követeli Donyeck egészének feladását.
Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője arra figyelmeztetett, hogy Moszkva a béketárgyalások során fokozza majd a propagandaállításokat.
„A következő hetekben az oroszok számos nyomást fognak gyakorolni a frontvonalra, és ezt hangos nyilatkozatokkal kísérik majd – mindezt kizárólag a nyugati közönségnek teszik, hogy növeljék a diplomácia tétjét” – mondta Kovalenko december 1-jén.
Azt is állította, hogy „Vovcsanszk egy része az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll”, bár Pokrovszkról nem mondott semmit.
A béketerv részeként Donald Trump arra szólította fel a feleket, hogy a jelenlegi frontvonalakon állítsák le a harcokat. Zelenszkij jelezte, hogy kész tűzszünetet kötni.