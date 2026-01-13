Trumpnak elfogyott a türelme: az éjjel lecsapott Iránra, Putyin kapta a legnagyobb pofont – "Ez végleges és visszavonhatatlan"

Azonnali hatállyal minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenység után — közölte Donald Trump a Truth Social oldalán.

Amerika: Donald Trump lesújtott Iránra, Oroszország is veszít / Fotó: Getty Images / AFP

Mindehhez rövid kommentárt is fűzött, amelynek lényege, hogy ez a rendelet végleges és visszavonhatatlan.

A bejelentés értelmében a vám minden, az Egyesült Államokkal folytatott üzleti tranzakcióra kiterjedne, függetlenül az érintett termékek vagy szolgáltatások jellegétől. Ugyanakkor a részletek még nem ismertek.

A poszt nem tér ki arra, hogy az intézkedés pontosan milyen jogi keretek között, illetve milyen határidővel lépne életbe, és nem részletezi az esetleges kivételeket vagy mentességeket sem. Az viszont mindenképpen említést érdemel, hogy ezzel Oroszország is közvetetten gazdasági támadás alá kerülhet, miután együttműködik Iránnal és Amerikával is van kereskedelmi viszonya.

Így például 2024-ben Oroszország volt az Egyesült Államok legnagyobb nukleáris reaktorüzemanyag-szállítója. Az Energiaügyi Információs Hivatal jelentése szerint Oroszországból származott az amerikai kereskedelmi reaktorflottában felhasznált dúsított urán 20 százaléka a 2023-as közel 27 százalék után.

Milyen amerikai–iráni kapcsolatokat korlátozott le Trump?

Az amerikai elnök intézkedése tehát túlmutat a kétoldalú amerikai–iráni kapcsolatokon, mivel harmadik országokat is érintene, amelyek gazdasági kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal.

Először 2025 elején az orosz parlament alsóháza ratifikálta Oroszország és Irán átfogó stratégiai partnerségi szerződését, amely kiterjeszti a Moszkva és Teherán közötti partnerséget egyebek között a védelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a katasztrófavédelem és a gazdaság számos területén. A felek egyebek között közös hadgyakorlatok megtartásában is megegyeztek.

A szerződés szerint Oroszország és Irán nem engedi meg, hogy területét a területi integritást fenyegető szeparatista mozgalmak támogatására használják fel.

Továbbá a felek az egyoldalú kényszerítő intézkedések ellen is fel fognak lépni, azok bevezetését pedig nemzetközileg jogellenes cselekménynek tekintik.

Moszkva és Teherán is tartózkodni fog attól, hogy harmadik országok egymás elleni szankcióihoz csatlakozzon, és garantálja, hogy mellőzni fogja az egyoldalú korlátozások alkalmazását. Ráadásul Oroszország és Irán az atomenergia területén is együttműködik.