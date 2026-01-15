Amerika váratlanul megkegyelmezett a Lukoilnak, itt a hivatalos döntés: haladékot kapott az orosz olajóriás

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzési Hivatala (OFAC) február 28-ig meghosszabbította a január 17-én lejáró engedélyt, amely lehetővé teszi a Lukoillal folytatott tárgyalásokat és feltételes megállapodásokat a Lukoil International vagy bármely általa ellenőrzött vállalat eladásáról — közölte az orosz Interfax hírügynökség.

Váratlan amerikai kegyelmet kapott a Lukoil. / Fotó: NurPhoto via AFP

Amint az az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának weboldalán található vonatkozó dokumentumban is szerepel, az engedélyt azzal a feltétellel hosszabbították meg, hogy az ilyen megállapodások aláírása kifejezetten az OFAC külön engedélyének megszerzésétől függ.

Az engedély szövege szerint február 26-ig meghosszabbították azon tranzakciók lebonyolításának lehetőségét, amelyek általában járulékosak és a LIG szervezetek tevékenységének, szerződéseinek vagy egyéb megállapodásainak fenntartásához vagy megszüntetéséhez szükségesek.

Ezenkívül a LUKOIL külföldi struktúrájába tartozó szervezetek összes zárolt számlája felhasználható a dokumentum által engedélyezett tranzakciókhoz.

A Lukoil is fent van az amerikai szankciós listán

A Lukoil október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Ezután, tudatában annak, hogy az orosz vállalat külföldi eszközeit blokkolatlan szervezeteknek próbálják eladni, az OFAC december 13-ig érvényes engedélyt adott ki, amelyet később január 17-ig meghosszabbítottak. Az engedélyezett tevékenységek közé tartozik a végleges megállapodások feltételeinek tárgyalása, pénzügyi és jogi átvilágítás elvégzése, valamint harmadik fél tanácsadók és konzultánsok bevonása.

Miután október 15-én amerikai és brit szankciókat vezettek be a vállalattal szemben, a Lukoil bejelentette külföldi eszközeinek eladására vonatkozó szándékát. Az olajtársaság ajánlatot kapott és elfogadott a Gunvor nemzetközi árukereskedőtől külföldi eszközeinek kivásárlására, és a felek megállapodtak az üzlet főbb feltételeiben.

Az üzletet azonban kizárta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának álláspontja,

amely kimondta, hogy nem ad üzleti engedélyt a Gunvornak, amíg az ukrajnai konfliktus folytatódik. Így később a vevő visszavonta ajánlatát.