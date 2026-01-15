Deviza
Amerika váratlanul megkegyelmezett a Lukoilnak, itt a hivatalos döntés: haladékot kapott az orosz olajóriás

London február 26-ig engedélyezte a Lukoil nemzetközi eszközeivel folytatott tranzakciókat., Ez lehetővé teszi Amerikával folytatott tárgyalásokat és feltételes megállapodásokat a Lukoil International — vagy bármely általa ellenőrzött vállalat — eladásáról
Csókási Annamária
2026.01.15, 06:53
Frissítve: 2026.01.15, 07:15

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzési Hivatala (OFAC) február 28-ig meghosszabbította a január 17-én lejáró engedélyt, amely lehetővé teszi a Lukoillal folytatott tárgyalásokat és feltételes megállapodásokat a Lukoil International vagy bármely általa ellenőrzött vállalat eladásáról — közölte az orosz Interfax hírügynökség.

Lukoil - Photo Illustration lukoil
Váratlan amerikai kegyelmet kapott a Lukoil. / Fotó: NurPhoto via AFP

Amint az az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának weboldalán található vonatkozó dokumentumban is szerepel, az engedélyt azzal a feltétellel hosszabbították meg, hogy az ilyen megállapodások aláírása kifejezetten az OFAC külön engedélyének megszerzésétől függ.

Az engedély szövege szerint február 26-ig meghosszabbították azon tranzakciók lebonyolításának lehetőségét, amelyek általában járulékosak és a LIG szervezetek tevékenységének, szerződéseinek vagy egyéb megállapodásainak fenntartásához vagy megszüntetéséhez szükségesek.

Ezenkívül a LUKOIL külföldi struktúrájába tartozó szervezetek összes zárolt számlája felhasználható a dokumentum által engedélyezett tranzakciókhoz.

A Lukoil is fent van az amerikai szankciós listán

A Lukoil október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Ezután, tudatában annak, hogy az orosz vállalat külföldi eszközeit blokkolatlan szervezeteknek próbálják eladni, az OFAC december 13-ig érvényes engedélyt adott ki, amelyet később január 17-ig meghosszabbítottak. Az engedélyezett tevékenységek közé tartozik a végleges megállapodások feltételeinek tárgyalása, pénzügyi és jogi átvilágítás elvégzése, valamint harmadik fél tanácsadók és konzultánsok bevonása.

Összeálltak az óriások, a teljes Lukoil-vagyont vinnék: finomítók, több ezer benzinkút is a listán – új kihívót kapott a Mol?

Az Ukrajnában dúló háború mindenki helyzetét rontja

Miután október 15-én amerikai és brit szankciókat vezettek be a vállalattal szemben, a Lukoil bejelentette külföldi eszközeinek eladására vonatkozó szándékát. Az olajtársaság ajánlatot kapott és elfogadott a Gunvor nemzetközi árukereskedőtől külföldi eszközeinek kivásárlására, és a felek megállapodtak az üzlet főbb feltételeiben. 

Az üzletet azonban kizárta az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának álláspontja,

amely kimondta, hogy nem ad üzleti engedélyt a Gunvornak, amíg az ukrajnai konfliktus folytatódik. Így később a vevő visszavonta ajánlatát.

A Gunvor után is van még lehetőség

Miután Gunvor kiesett a versenyből, hosszú sor vevőkör alakult ki a Lukoil International iránt: a médiajelentések szerint az amerikai óriások,

a Chevron Corp. és az ExxonMobil, az Abu Dhabi állami tulajdonú ADNOC, a Carlyle Group magántőke-társaság, az emirátusi International Holding Company (IHC) konglomerátum, Todd Boehli üzletember és egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport, a szaúd-arábiai székhelyű Midad Energy vállalat, valamint Bernd Bergmaier osztrák üzletember is érdeklődött a vállalat iránt.

A Lukoil bizonyított olaj- és gázkészletei nemzetközi projektekben 2024 végén 1 billió 345 milliárd hordó olajegyenértéket tettek ki. A West Qurna-2 projektet nem számítva a nemzetközi projektekben az olaj- és gázkondenzátum-termelés 2024-ben 3,9 millió tonna volt, míg a gáztermelés 16,2 milliárd köbméter. 

Ultimátum februárig

London február 26-ig engedélyezte a Lukoil nemzetközi eszközeivel folytatott tranzakciókat. 

Az OFAC 2026. április 29-ig meghosszabbította az orosz vállalat külföldi benzinkutak üzemeltetésére vonatkozó engedélyét. 

Az olajtársaság számos külföldi projektje mentesült a szankciók alól mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban: 

  • a Tengiz 
  • és a Karacsaganak mezők,
  • valamint a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium (CPC).

