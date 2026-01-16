Zelenszkij vékony jégen táncol, ezt a tankhajót nem kellett volna megtámadni, a Chevron nem a Barátság

Kazahsztán most már tényleg megelégelte, Washington nem reagált, de valószínűleg rezeg a léc. A legutóbbi tankhajók elleni dróntámadás egy olyan tankert is ért, amely egy amerikai óriásvállalatnak dolgozott.

Tanker – ezt itt nem támadták meg az ukránok, és a Chevron úgy is szereti, ha így marad / Fotó: AFP

A tankereknek lassan bérelt helyük lesz a híroldalakon, az oroszok és az ukránok egymás energiaszektora elleni támadásai is mindennaposak, és az amerikaiak maguk is foglaltak le orosz tankhajót a világ egy teljesen más pontján egy nagy nemzetközi figyelmet kapott akcióban a múlt héten.

A mostani történet azonban tartalmaz egy olyan csavart, ami nagyon kínosnak bizonyulhat Kijev számára, és több pikantériát. Ha valaki, Magyarország jól tudja, hogy Kijev nem szégyenlős, ha az orosz energiaszektor elleni harca harmadik országokat is érint. A Barátság kőolajvezeték megtámadása Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélyeztette, az Európai Unió azonban nem állt tagjai mögé.

Más a helyzet, ha egy olyan ország érdekei kerülnek veszélybe, amely képes az érvényesítésükre, és a Donald Trump vezette Egyesült Államok kétségkívül ilyen.

Kedden két olajtankert ért támadás a Fekete-tengeren, amelyek egy orosz terminál felé tartottak, hogy kazah olajat rakodjanak be. Az egyiket nem más bérelte, mint az amerikai olajóriás, a Chevron. Kazahsztán külügyminisztériuma közleményében azt írta – jelentette a Reuters –, hogy három tankert is támadás ért a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) tengeri terminálja felé vezető úton.

Sorban támadják meg a tankereket a Fekete-tengeren, Kazahsztán őrjöng

November 29-én drónok a CPC exportberendezéseit is megtámadták, ami az ezen az útvonalon lebonyolított olajexport visszaeséséhez vezetett. A CPC egymaga Kazahsztán olajexportjának mintegy 80 százalékát bonyolítja, így nem csoda, hogy Kazahsztánnak most már elege van. Az ország szerdán felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy segítsenek biztosítani a szállítást a terminálról, amely a globális olajkínálat mintegy 1 százalékát kezeli.

Az ilyen incidensek egyre gyakoribbá válása rávilágít a nemzetközi energetikai infrastruktúra működését fenyegető növekvő kockázatokra... Ezért arra kérjük partnereinket, hogy szoros együttműködés keretében dolgozzanak ki közös intézkedéseket a hasonló esetek jövőbeni megelőzése érdekében

– fogalmaz a közlemény.