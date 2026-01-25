Jégtörő is kell? Akkor még Donald Trump is az európai építő-nagyhatalomhoz fordul, Ursula von der Leyen legnagyobb örömére

Donald Trump amerikai elnök nem csupán Grönlandot akarja megszerezni, hogy megerősítse az Egyesült Államok dominanciáját az Északi-sarkon, belevágott a flotta fejlesztésébe is, ami többek között a hajózás biztosításához szükséges kellő számú jégtörő beszerzését jelenti. Ennek érdekében az egyik legjobb szakértőhöz fordult – Finnországhoz.

A jégtörőügyet Ursula von der Leyen is szóba hozta Davosban / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai–finn jégtörőüzletet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szóba hozta e heti davosi beszédében. „Az Északi-sarkvidék biztonságát illetően Európa teljes mértékben elkötelezett. E tekintetben osztjuk az Egyesült Államok céljait. Például az EU-tag Finnország – az egyik legújabb NATO-tag – jégtörő hajót ad el az Egyesült Államoknak” – emlékeztetett.

Arra akarta ezzel felhívni a figyelmet, hogy a NATO észak-európai tagjai rendelkeznek sarkvidéki bevetésre alkalmas erőkkel, így ez sem indokolja Tump határozott célját Grönland megszerzésére, ami elindíthatja az igazi vámháborút az Európai Unió és az Egyesült Államok között.

Messze le van maradva az oroszoktól az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok a maga három, elöregedő jégtörőjével nagyon le van maradva Oroszország mögött, amely összesen negyven, köztük nyolc nukleáris meghajtású ilyen hajóval rendelkezik.

Az ország történetében először decemberben minden atomjégtörőt egyszerre mozgósították is, hogy nyitva tartsa a hajózási útvonalakat az Ob- és a Jenyiszej-öbölben.

A High North News című portál emlékeztetett, hogy

már Joe Biden elnöksége idején kidolgozták a terveket arra, hogy a következő évtizedben 11 jégtörőt szerezzenek be.

A nyáron elfogadott „nagy, gyönyörű törvény” 8,6 milliárd dollárt különített el erre a célra.

A Lenin volt az első orosz nukleáris meghajtású jégtörő / Fotó: Anadolu via AFP

„Kulcsfontosságú biztonságunk és jólétünk érdekében az amerikai parti őrség jégtörő képességeinek újraélesztése” – magyarázta a döntést Kristi Noem belbiztonsági miniszter. „Amerika több mint 150 éve sarkvidéki nemzet, és végre ennek megfelelően cselekszünk is” – tette hozzá.

Összesen 11 új jégtörő csatlakozik a flottához

A 11 tervezett jégtörőből a Trump és Alexander Stubb finn elnök által októberben aláírt együttműködési megállapodás szerint négyet épít majd Finnország, hetet pedig amerikai cégek – a finn tapasztalatok és tervek felhasználásával.