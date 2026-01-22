Megszületett az ítélet Ursula von der Leyenről, ez a döntés: eldőlt, tovább vezetheti-e az Európai Uniót

Csütörtökön dél körül szavazott az Európai Parlament az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról – közölte az Európai Bizottság.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A patrióták az európai gazdák számára halálos ítéletként emlegetett Mercosur-megállapodással indokolták a lépést, azonban az Ursula von der Leyennel szembeni elégedetlenség nem most kezdődött.

A patrióták nem tudták megdönteni Ursula von der Leyen hatalmát

A patriótafrakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény kapcsán. A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő így reagált a döntésre:

A néppárti-baloldali nagykoalíció ma összezárt, és kiállt Ursula von der Leyen mellett a mercosuros bizalmatlansági szavazáson

– nyilatkozta a képviselő Facebook-posztban, majd hozzátette: „Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani Mercosur-szerződésben foglaltakat, »átmeneti intézkedésként«, ami következményeit tekintve semmi érdemi különbséget nem jelent a nem átmenetihez képest. Ezt az Európai Néppárt jelentette be a tegnapi szavazás utáni sajtótájékoztatón. Ha a mai bizalmatlansági indítvány átment volna, akkor a Mercosur is elbukott volna.”

Szakmai szervezetek szerint az egyezmény olcsó agrártermékek tömeges beáramlásához vezethet, ami veszélyeztetné az európai gazdák megélhetését.

A tiltakozók úgy vélik, hogy a gabona mellett hús- és más mezőgazdasági termékek is eláraszthatják a piacot, miközben az uniós termelők jóval szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi szabályoknak felelnek meg.

A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azelőtt írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament jóváhagyta volna.