Putyin és Witkoff megnevezték azt az egy problémát, ami miatt nem zárható le az orosz-ukrán háború — az Európai Unió nem fog neki örülni

Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja megtette első nyilatkozatát az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló tárgyalásokon Moszkvában – közölte a Reuters.

Vlagyimir Putyinnal tárgyalt az amerikai üzletember, Steve Witkoff / Fotó: Mikhail Metzel / POOL / AFP

Megvan az egy probléma, ami megoldhatja a háborút

Úgy vélem, hogy most minden egyetlen problémára vezethető vissza, és már megvitattuk a megoldásának különböző lehetőségeit, ami azt jelenti, hogy megoldható

– mondta. Az amerikai diplomata úgy véli, hogy a konfliktus lezárása lehetséges, és egy vámmentes övezet létrehozását javasolta Ukrajnában is. Csütörtökön Vlagyimir Putyin tárgyalásokat folytat Witkoff-fal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel. Moszkvába érkeznek, hogy folytassák a párbeszédet a rendezésről.

Korábban nem sikerült megegyezniük

Ahogy a Világgazdaság korábban beszámolt róla, az amerikai delegáció meg akarja vitatni Kijev biztonsági garanciáit, és be akarja mutatni a konfliktus lezárására vonatkozó tervezeteket. Witkoff és Kushner legutóbb december elején találkoztak Putyinnal a Kremlben. A két fél megvitatta az amerikai békekezdeményezés lényegét Ukrajnával kapcsolatban, de nem sikerült kompromisszumot találniuk.

Az elnök szerint Washington az eredeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy azokat külön tárgyalják.

A Witkoff-fal való tárgyalást megelőzően Vlagyimir Putyin az orosz Biztonsági Tanács tagjaival megvitatta Donald Trump amerikai elnök Béketanács létrehozására irányuló kezdeményezését, a Grönland körüli helyzetet, valamint a Steven Witkoff különmegbízottal tervezett tárgyalásokat.

Az új nemzetközi struktúráról tárgyalt Putyin

Az orosz vezető megköszönte amerikai kollégájának a gázai Béketanácsba való meghívást. Moszkva a dokumentumok áttekintése és a stratégiai partnerekkel való konzultációja után fog válaszolni. A javaslat elsősorban a közel-keleti helyzet rendezésére vonatkozik.

Mindig is támogattunk és továbbra is támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely a nemzetközi stabilitás megerősítésére irányul.

– közölte Putyin, majd megerősítette, hogy Oroszország különleges kapcsolatot alakított ki a palesztin néppel. Moszkva kész egymilliárd dollárt küldeni a Béketanácsnak az előző amerikai kormányzat által befagyasztott devizatartalékaiból.

Az Egyesült Államokban lévő befagyasztott eszközeinkből fennmaradó összegeket a harcok során megrongált területek helyreállítására lehetne felhasználni, miután Oroszország és Ukrajna békeszerződést kötne

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette: a palesztin–izraeli konfliktus megoldásának folyamata során figyelembe kell venni a palesztinok szükségleteit és kívánságait, beleértve a Gázai övezet újjáépítését is.