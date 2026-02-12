Ursula von der Leyen megtámadja a fosszilis tüzelőanyagokat — nap- és szélenergia-robbanást jósol az Európai Bizottság elnöke

Az EU versenyképességéről szóló vitában az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy az EU globális súlya gazdasági erejétől függ, a versenyképesség pedig nemcsak a jólét, hanem a biztonság és a demokrácia alapja is.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az energiaunió kiteljesítésével kapcsolatban rámutatott: az energiaárak továbbra is túl magasak és ingadozóak, részben az összeköttetések hiánya és a fosszilis energiahordozóktól való függés miatt.

2025-ben a gáztüzelésű villamos energia ára átlagosan meghaladta a 100 eurót megawattóránként, míg a napenergia 34 euróba, a nukleáris energia 50-60 euróba került.

– nyilatkozta, majd hozzátette: tavaly először fordult elő, hogy az EU-ban több villamos energiát termeltek nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból együttvéve. A számok tehát magukért beszélnek.

Nemcsak tiszták, biztonságot is nyújtanak

„Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiák nemcsak hazaiak és tiszták, hanem nagyobb függetlenséget és biztonságot is nyújtanak, és csökkentik a költségeket. Ezért fektetünk ma jelentős összegeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákba” – jelentette ki. A kereskedelemről szólva hangsúlyozta: a stratégiai függőségek csökkentése érdekében az EU-nak megbízható partnerekkel kell bővítenie kapcsolatait. Közölte:

2025-ben megállapodás született Mexikóval, Indonéziával és Svájccal, aláírták a Mercosur-országokkal kötött egyezményt, valamint Indiával „minden idők legnagyobb” szabadkereskedelmi megállapodását, amely kétmilliárd fős piacot és a globális bruttó hazai termék (GDP) 25 százalékát érinti.

Nem csak az Európai Unióról van szó

További tárgyalások zajlanak Ausztráliával, Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és az Egyesült Arab Emírségekkel. Elmondta továbbá, hogy az egységes piac elmélyítésére az Európai Bizottság javaslatot tesz az úgynevezett „28. rezsimre”, amely egységes és egyszerű szabályrendszert biztosítana a vállalkozások számára az EU egész területén. A tervek szerint a cégek 48 órán belül, teljesen online bejegyezhetők lennének, egyszerűbbé válna a határon átnyúló működés és a finanszírozáshoz való hozzáférés. Mint mondta, az Európai Bizottság évente 15 milliárd euróval kívánja mérsékelni a vállalkozások adminisztratív költségeit, és fellépne a tagállami túlszabályozás ellen, amely szerinte további akadályokat teremt az egységes piacon.

Ez az egység és a sürgősség pillanata. Így tesszük Európát gyorsabbá és erősebbé

– fogalmazott a bizottsági elnök.