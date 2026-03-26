Oroszok kezébe került Ukrajna nagy aranybányája, már el is kezdték kitermelni – 290 millió dollár szakadt a nyakukba

Oroszország összesen több tucat létesítményt és területet kínál online árveréseken az ellenőrzése alá került ukrán területeken.
VG
2026.03.26, 20:24
Frissítve: 2026.03.26, 20:31

Oroszország állami árverések keretében értékesíti a kelet-ukrajnai területeken található természeti erőforrásokat. Az egyik legnagyobb ilyen eladás a Luhanszki területen lévő Bobrikivszke aranyérclelőhely fejlesztési joga volt.

Állami árverésen adta el Oroszország az ukrán aranylelőhelyet / Fotó: newsshooterguy / Shutterstock

A Reuters által megvizsgált árverési dokumentumok szerint a lelőhely kitermelési jogát 9,7 millió dollárért az Alchevskpromgroup nevű cég szerezte meg. A dokumentumok alapján a vállalatot az orosz Polyanka bányászati cég ellenőrzi.

Az árverés adatai szerint a Bobrikivszke lelőhely készlete körülbelül 1,64 tonna aranyat tesz ki, ami a jelenlegi világpiaci árakon közel 260 millió dollárt érhet. A területen 2014-ig az ausztrál Korab Resources társaság folytatott munkát. 

Miután a régiót orosz támogatással működő fegyveres csoportok foglalták el, a cég elvesztette hozzáférését a lelőhelyhez és leírta a veszteséget.

A Korab Resources ügyvezető elnöke, Andrij Karpinszkij a Reutersnek nyilatkozva műholdfelvételekre hivatkozva elmondta: a képeken látható jelek – többek között egy kotrógépnek tűnő gép a bányagödörben és konténerek a meddőhányó mellett – arra utalnak, hogy a munkálatok valószínűleg már megkezdődtek a helyszínen.

A Reuters információi szerint Oroszország összesen több tucat létesítményt és területet kínál online árveréseken a megszállt ukrán területeken – a bányáktól és kőbányáktól kezdve a mezőgazdasági földekig.

Oroszország jelentős aranykitermelési fejlesztéseket hajt végre Szibériában

Oroszország egyik legnagyobb aranybányászati vállalata, a Polyus jelentős előrelépést tett a Szibériában (Irkutszki terület) található Szuhoj Log aranyprojektjében. A mintegy 6 milliárd dolláros beruházással megvalósuló bánya a becslések szerint 1350 tonna kibányászható aranykészletet rejt.

A cég 2025-ös jelentése szerint befejezték a külső villamosenergia-infrastruktúra kiépítését, valamint megkezdték az első belső létesítmények (üzemanyagraktár, munkásszállások) építését. A projekt első feldolgozóüzeme várhatóan 2028-ban indulhat, teljes kapacitással pedig évi 72–87 tonna arany termelését tervezik.

A fejlesztés jelentős bevételi forrást jelenthet Oroszországnak: teljes üzemmódban évente akár 5 milliárd dollár értékű aranytermeléssel számolnak, amelyből az államnak is százmilliók folyhatnak be adó formájában. A Polyus ezzel tovább erősítheti pozícióját, mint Oroszország és a világ egyik legnagyobb aranytermelője.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
