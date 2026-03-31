Deviza
EUR/HUF384,32 -1,08% USD/HUF333 -1,8% GBP/HUF440,33 -1,41% CHF/HUF415,97 -1,87% PLN/HUF89,57 -1,08% RON/HUF75,38 -1,07% CZK/HUF15,66 -1,02% EUR/HUF384,32 -1,08% USD/HUF333 -1,8% GBP/HUF440,33 -1,41% CHF/HUF415,97 -1,87% PLN/HUF89,57 -1,08% RON/HUF75,38 -1,07% CZK/HUF15,66 -1,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,4% OTP35 420 +1,14% RICHTER11 840 -0,5% OPUS468,5 +10,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -5,96% BUMIX8 859,86 +2,23% CETOP4 066,65 +1,34% CETOP NTR2 548,01 +1,34% BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,4% OTP35 420 +1,14% RICHTER11 840 -0,5% OPUS468,5 +10,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -5,96% BUMIX8 859,86 +2,23% CETOP4 066,65 +1,34% CETOP NTR2 548,01 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Gazprom
energiaválság
Európai Unió
gáztárolók

Nem hiszik el az oroszok, mit művel Európa: annyira kevés a gáz, hogy a Gazprom-vezér riadót fújt – "A globális felmelegedésre várnak"

A brüsszeli energiapolitikának ismét katasztrofális következményei vannak. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje az elmúlt öt év legalacsonyabb szintjére esett.
VG
2026.03.31, 20:00
Frissítve: 2026.03.31, 20:16

Az európai gáztárolók lassan teljesen kiürülnek, s miközben a tagállamok szinte semmit sem tesznek a készletek feltöltése érdekében, a fogyasztás továbbra is rekordmagas a hideg időjárás miatt.

Rehden natural gas storage facility európai gáztárolók
Az európai gáztárolók üresen konganak, miközben a blokk lekéste a tavaszi feltöltési időszak elejét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Gas Infrastructure Europe (GIE) jelentése szerint a blokk föld alatti gáztárolóinak átlagos töltöttségi szintje március 28-án 28,14 százalékra csökkent. 

Ez jelentős, 13 százalékpontos elmaradás az elmúlt öt év azonos időszakának átlagától, ami azért is problémás, mert a mostani időszak hagyományosan az átmenet a gázkivételről a betárolásra.

Egy héttel ezelőtt, március 23-án Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa sürgető nyilatkozatot adott ki, felszólítva az európai gázipari szereplőket a betárolás mielőbbi megkezdésére. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a hosszabb betárolási periódus lehetőséget ad az árnyomás csökkentésére és a piaci alkalmazkodásra.

Ennek ellenére a gázfogyasztás továbbra is magas: az elmúlt héten napi átlagban körülbelül 70 millió köbméter gázt használtak el az EU-ban, ami megfelel egy nagy LNG-tanker kapacitásának. A március végi hidegfront miatt a nettó betárolás valószínűleg a hét végéig vagy akár a következő hét végéig nem valósul meg.

Üresen konganak az európai gáztárolók

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Németország, Franciaország és Hollandia tárolói csupán átlagosan 17,4 százalékos szinten állnak, miközben ezek az országok az EU legnagyobb gázfogyasztói. Eközben Hollandiában a föld alatti készletek mindössze 5,3 százalékon állnak, ami történelmi minimum. Alekszej Miller, a Gazprom elnöke az Interfaxnak nyilatkozva figyelmeztetett: a jelenlegi szint kritikus Európa számára, mivel

  • 2025 azonos időpontjában 33,5 százalékos;
  • 2024-ben pedig 58,7 százalékos volt a töltöttség.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 2025 eleje óta az orosz gáz tranzitja Ukrajnán keresztül leállt, és az EU kénytelen Ukrajnának is gázt biztosítani. 

A kieső orosz csővezetékes gázmennyiséget részben LNG-importtal próbálják pótolni: 2025 végéig 109 millió tonna LNG érkezett a régióba, ami 28 százalékkal több, mint az előző évben. Eközben márciusban az import elérheti a 10,5 millió tonnát, ami 7 százalékkal több az előző évhez képest.

A kereslet és a szűkös kínálat az árat is magasra tornászta: az európai TTF tőzsdén a spot ár pénteken 648 dollár volt ezer köbméterenként. Az elemzők szerint a következő hónapokban a feltöltési periódus sikere kulcsfontosságú lesz az árak stabilizálásához és az energiaellátás biztonságához.

Ezt már a Gazprom se érti: eltitkolta az EU, mennyire nincs gáz Európában, az oroszok felfedték a valóságot – hatalmas a baj a nyugati mintaországban

Az európai gáztárolók töltöttsége már csak 29 százalék körül van, miközben a kitárolás az enyhe idő ellenére sem állt le. A Gazprom szerint a következő feltöltési szezon így komoly kihívás elé állíthatja az Európai Unió energiapiacát.

 

Energiaválság

Energiaválság
1336 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
