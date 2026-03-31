Nem hiszik el az oroszok, mit művel Európa: annyira kevés a gáz, hogy a Gazprom-vezér riadót fújt – "A globális felmelegedésre várnak"
Az európai gáztárolók lassan teljesen kiürülnek, s miközben a tagállamok szinte semmit sem tesznek a készletek feltöltése érdekében, a fogyasztás továbbra is rekordmagas a hideg időjárás miatt.
A Gas Infrastructure Europe (GIE) jelentése szerint a blokk föld alatti gáztárolóinak átlagos töltöttségi szintje március 28-án 28,14 százalékra csökkent.
Ez jelentős, 13 százalékpontos elmaradás az elmúlt öt év azonos időszakának átlagától, ami azért is problémás, mert a mostani időszak hagyományosan az átmenet a gázkivételről a betárolásra.
Egy héttel ezelőtt, március 23-án Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa sürgető nyilatkozatot adott ki, felszólítva az európai gázipari szereplőket a betárolás mielőbbi megkezdésére. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a hosszabb betárolási periódus lehetőséget ad az árnyomás csökkentésére és a piaci alkalmazkodásra.
Ennek ellenére a gázfogyasztás továbbra is magas: az elmúlt héten napi átlagban körülbelül 70 millió köbméter gázt használtak el az EU-ban, ami megfelel egy nagy LNG-tanker kapacitásának. A március végi hidegfront miatt a nettó betárolás valószínűleg a hét végéig vagy akár a következő hét végéig nem valósul meg.
Üresen konganak az európai gáztárolók
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Németország, Franciaország és Hollandia tárolói csupán átlagosan 17,4 százalékos szinten állnak, miközben ezek az országok az EU legnagyobb gázfogyasztói. Eközben Hollandiában a föld alatti készletek mindössze 5,3 százalékon állnak, ami történelmi minimum. Alekszej Miller, a Gazprom elnöke az Interfaxnak nyilatkozva figyelmeztetett: a jelenlegi szint kritikus Európa számára, mivel
- 2025 azonos időpontjában 33,5 százalékos;
- 2024-ben pedig 58,7 százalékos volt a töltöttség.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 2025 eleje óta az orosz gáz tranzitja Ukrajnán keresztül leállt, és az EU kénytelen Ukrajnának is gázt biztosítani.
A kieső orosz csővezetékes gázmennyiséget részben LNG-importtal próbálják pótolni: 2025 végéig 109 millió tonna LNG érkezett a régióba, ami 28 százalékkal több, mint az előző évben. Eközben márciusban az import elérheti a 10,5 millió tonnát, ami 7 százalékkal több az előző évhez képest.
A kereslet és a szűkös kínálat az árat is magasra tornászta: az európai TTF tőzsdén a spot ár pénteken 648 dollár volt ezer köbméterenként. Az elemzők szerint a következő hónapokban a feltöltési periódus sikere kulcsfontosságú lesz az árak stabilizálásához és az energiaellátás biztonságához.
