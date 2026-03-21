A közel-keleti kereskedelmi hajók elleni márciusi támadások gyakorlatilag lezárták a létfontosságú Hormuzi-szorost a tankerek elől, jelentősen megemelve az olajárakat, és arra kényszerítve a termelőket, hogy más útvonalakat keressenek – írja a CNN.

Rettegnek a befektetők: még egy brutális olajár-emelkedés jöhet, ha a Vörös-tengerre is kiterjednek a harcok / Fotó: AFP

A kevés alternatíva egyike a Vörös-tengeren keresztül vezet. A Saudi Aramco, a világ legnagyobb olajtermelője a múlt héten bejelentette, hogy több millió hordó nyersolajat – amelyet általában a Perzsa-öbölben rakodnak hajókra, és amely azután a Hormuzi-szoroson halad át – egy csővezetéken az ország nyugati kikötőjébe, a Vörös-tenger partján található Janbuba irányítja át.

Janbu kikötőjében ennek megfelelően a napi olajrakodások száma ebben a hónapban már több mint a kétszeresére nőtt a tavalyi napi átlaghoz képest a Kpler kereskedelmi adatokat elemző cég adatai szerint.

Veszélybe kerülhet a vörös-tengeri egérút is

Irán azonban hétfőn „potenciális célpontoknak” nevezte a Vörös-tengeren úszó amerikai haditengerészeti egységeket is.

Az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó jelenléte a Vörös-tengeren fenyegetést jelent Iránra

– közölte Irán egységes katonai parancsnoksága az ország félhivatalos Fars hírügynöksége szerint.

Ezért a Vörös-tengeren az említett haditengerészeti csoportot támogató logisztikai és szolgáltató központokat is potenciális célpontnak tekintik majd Irán fegyveres erői

– tették hozzá.

A Vörös-tenger persze a jelenlegi háború február 28-i kitörése előtt sem volt már a geopolitikai stabilitás bástyája

– ahogy a CNN-nek David Oxley, a Capital Economics tanácsadó cég vezető klíma- és árupiaci közgazdásza fogalmazott.

Az Irán által támogatott húti fegyveresek 2023 végén kezdték támadni a Vörös-tengeren közlekedő hajókat, megtorolva Izrael Hamász elleni háborúját. A biztonsági helyzet akkor arra kényszerítette a hajózási társaságokat, hogy a Vörös-tenger helyett Afrika déli csücskét megkerülve fuvarozzák szállítmányaikat, hetekkel meghosszabbítva az utat, és sokkal többet költve üzemanyagra, biztosításra, valamint a tengerészek bérére.