Putyin kereken közölte Trumppal, mi lesz az ukrán energiakalózkodásból – a világ még nem látott ilyet

Ukrajna ott támadta Oroszországot, ahol a legjobban fáj: a balti-tengeri kikötőknél. Oroszország külföldre irányuló olajszállítási kapacitásának legalább 40 százaléka ezen a területen zajlik, s erre már az Egyesült Államok is felkapta a fejét. Nemrég Donald Trump egy oroszoknak kedvező ajánlatot készített elő, amely szerint az ukrán csapatoknak el kellene hagyniuk a Donyec-medencét.
Csókási Annamária
2026.03.26, 14:00
Frissítve: 2026.03.26, 14:18

Oroszország előre tájékoztatta az Egyesült Államokat az ország energetikai létesítményei elleni ukrán támadásokról Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott szerint.

Customs measures against tanker "Eventin" orosz
Oroszország előre szólt, de Amerika nem hitt neki / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ukrajna kritikus infrastruktúrára mért csapásai  

még nagyobb energiaárakhoz fognak vezetni világszerte,

erre számítanak az oroszok.

Az emberiség történelmének legsúlyosabb válsága közeledik

Dmitrijev szerint a folyamatban lévő közel-keleti konfliktussal. Elmondta, hogy az olajár emelkedése pozitív tényező Oroszország számára.
Oroszország és az Egyesült Államok folytatják a gazdasági projektek megvitatását. Dmitrijev közölte, Oroszország elégedett azzal, hogy az Egyesült Államok csak akkor támogatja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, ha Kijev kivonul a Donyec-medencéből. 

Oroszország sem biztos menedék olajügyben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Oroszország külföldre irányuló olajszállítási kapacitásának legalább 40 százaléka (napi kétmillió hordó) esett ki ideiglenesen az ukrán támadások és az orosz „árnyékflotta” tartályhajóinak feltartóztatása miatt. Egy teljes rakománnyal közlekedő török tanker csütörtök hajnalban a Boszporusz közelében robbant fel egy támadás során. 

„Ez a legkomolyabb zavar az orosz olajszállításokban Oroszország modern kori történelmében, és éppen akkor következett be, amikor az olajárak az USA és Izrael Iránnal folytatott háborúja miatt meghaladták a 100 dollárt hordónként” – jegyezte meg a Reuters. Az ügynökség szerint a Balti-tengeren található mindkét exportkikötőben – Primorszkban és Uszt-Lugában – megszakadt az olajszállítás. Ezek közül Uszt-Luga kikötőjéből 700 ezer, Primorszkból pedig

egymillió hordónyi olaj indul útnak a tengeri úton naponta. 

Novorosszijszkban, a Fekete-tengeren található exportkikötőben a szállítás állítólag a tervezett szint alatt marad. 

Március 22-ről 23-ra virradó éjjel egy dróncsapás tüzet okozott a Balti-tenger partján fekvő Primorszk kikötőben, Oroszország legnagyobb nyugati olajexport-létesítményében. A Leningrádi régió kormányzója által megerősített incidens egy üzemanyag-tároló telephelyén robbant ki. A legfrissebb jelentések szerint a támadásokban 35 drónt lőttek le a régió felett. Primorszk az orosz olajexportlánc létfontosságú csomópontja, amely naponta több mint egymillió hordó nyersolajat kezel, beleértve a kulcsfontosságú Ural nyersolajat és a prémium-dízelolajat is. 

Sokat drágult az olaj, a piac most bizakodik – de meddig jelentenek védelmet Trump megszólalásai?

Noha kínálati szempontból sokkal nagyobb zavarok történtek, mint az orosz–ukrán háború után, az árak sokkal alacsonyabban maradtak. Az olajárak további emelkedése globális recesszióval fenyeget.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
