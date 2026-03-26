Most jön haragba Putyin: már elkezdett dőlni az olajpénz, erre az ukránok felgyújtották az olajkikötőket

A Reuters ügynökség számításai szerint Oroszország külföldre irányuló olajszállítási kapacitásának legalább 40 százaléka (napi kétmillió hordó) ideiglenesen kiesett az ukrán támadások és az orosz „árnyékflotta” tartályhajóinak feltartóztatása következtében. Egy teljes rakománnyal közlekedő török tanker csütörtök hajnalban a Boszporusz közelében robbant egy támadás után.

Az utóbbi időszak legsúlyosabb zavara

„Ez a legkomolyabb zavar az orosz olajszállításokban Oroszország modern történelmében, és éppen akkor következett be, amikor az olajárak az [USA és Izrael] Iránnal folytatott háborúja miatt meghaladták a 100 dollárt hordónként” – jegyzi meg a Reuters. Az ügynökség szerint a Balti-tengeren található mindkét exportkikötőben – Primorszkban és Uszt-Lugában – megszakadt az olajszállítás. Ezek közül Uszt-Luga kikötőjéből 700 ezer, Primorszkból pedig egymillió hordónyi olaj indul útnak a tengeri úton naponta.

Novoroszijszkban, a Fekete-tengeren található exportkikötőben a szállítás állítólag a tervezett szint alatt marad.

Március 22-ről 23-ra virradó éjjel egy dróncsapás tüzet okozott a Balti-tenger partján fekvő Primorszk kikötőben, Oroszország legnagyobb nyugati olajexport-létesítményében. A Leningrádi régió kormányzója által megerősített incidens egy üzemanyag-tároló telephelyén robbant ki. Legfrissebb jelentések szerint a támadások során 35 drónt lőttek le a régió felett. Primorszk az orosz olajexportlánc létfontosságú csomópontja, amely naponta több mint egymillió hordó nyersolajat kezel, beleértve a kulcsfontosságú Urál nyersolajat és a prémium dízelolajat is.

Drámai támadás a Fekete-tengeren: olajjal teli tartályhajót ért robbanás a Boszporusz közelében

Egy teljes rakománnyal közlekedő tankert ért támadás Törökország közelében. A tartályhajó gépháza és hídja is megsérült, a személyzet viszont értetlen maradt.

A brit haditengerészet már lépéseket is tesz

Az utóbbi időben egyre gyakrabban tartóztatják le európai vizeken az orosz „árnyékflotta” tartályhajóit. Ez megszakította a Murmanszkból érkező napi 300 ezer hordós olajszállítást – közölték olajkereskedők a Reuters hírügynökséggel.