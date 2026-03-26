Most jön haragba Putyin: már elkezdett dőlni az olajpénz, erre az ukránok felgyújtották az olajkikötőket
A Reuters ügynökség számításai szerint Oroszország külföldre irányuló olajszállítási kapacitásának legalább 40 százaléka (napi kétmillió hordó) ideiglenesen kiesett az ukrán támadások és az orosz „árnyékflotta” tartályhajóinak feltartóztatása következtében. Egy teljes rakománnyal közlekedő török tanker csütörtök hajnalban a Boszporusz közelében robbant egy támadás után.
Az utóbbi időszak legsúlyosabb zavara
„Ez a legkomolyabb zavar az orosz olajszállításokban Oroszország modern történelmében, és éppen akkor következett be, amikor az olajárak az [USA és Izrael] Iránnal folytatott háborúja miatt meghaladták a 100 dollárt hordónként” – jegyzi meg a Reuters. Az ügynökség szerint a Balti-tengeren található mindkét exportkikötőben – Primorszkban és Uszt-Lugában – megszakadt az olajszállítás. Ezek közül Uszt-Luga kikötőjéből 700 ezer, Primorszkból pedig egymillió hordónyi olaj indul útnak a tengeri úton naponta.
Novoroszijszkban, a Fekete-tengeren található exportkikötőben a szállítás állítólag a tervezett szint alatt marad.
Március 22-ről 23-ra virradó éjjel egy dróncsapás tüzet okozott a Balti-tenger partján fekvő Primorszk kikötőben, Oroszország legnagyobb nyugati olajexport-létesítményében. A Leningrádi régió kormányzója által megerősített incidens egy üzemanyag-tároló telephelyén robbant ki. Legfrissebb jelentések szerint a támadások során 35 drónt lőttek le a régió felett. Primorszk az orosz olajexportlánc létfontosságú csomópontja, amely naponta több mint egymillió hordó nyersolajat kezel, beleértve a kulcsfontosságú Urál nyersolajat és a prémium dízelolajat is.
Drámai támadás a Fekete-tengeren: olajjal teli tartályhajót ért robbanás a Boszporusz közelében
Egy teljes rakománnyal közlekedő tankert ért támadás Törökország közelében. A tartályhajó gépháza és hídja is megsérült, a személyzet viszont értetlen maradt.
A brit haditengerészet már lépéseket is tesz
Az utóbbi időben egyre gyakrabban tartóztatják le európai vizeken az orosz „árnyékflotta” tartályhajóit. Ez megszakította a Murmanszkból érkező napi 300 ezer hordós olajszállítást – közölték olajkereskedők a Reuters hírügynökséggel.
Moszkvát már régóta azzal vádolják, hogy érvényes nemzeti lobogó nélküli, elöregedett tartályhajókat használ az olajszankciók kijátszására és az ukrajnai háború finanszírozásának elősegítésére. Korábban a brit miniszterek meghatároztak egy jogalapot, amely lehetővé tenné a haderő számára, hogy az Egyesült Királyság vizein ilyen szankcionált hajókra szálljon fel és azokat őrizetbe vegye. Sir Keir Starmer miniszterelnök kijelentette, hogy ez a lépés megfosztja „Putyin háborús gépezetét a barbár hadjáratát finanszírozó piszkos nyereségtől”.
Kína felé áramlik az olaj
A Reuters adatai szerint egyelőre zavartalanul folyik a szállítás Kínába (napi körülbelül 1,9 millió hordó olaj) és Fehéroroszországba (napi körülbelül 300 ezer hordó), valamint a Szahalin-1 és Szahalin-2 olajprojektekből történő szállítás (naponta körülbelül 250 ezer hordó). Kína már felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás azonban nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.