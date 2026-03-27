Máris bosszút álltak az oroszok az ukránokon az olajkikötők felgyújtásáért: szétlőtték a gázközpontot, ezreknél nincs fűtés

Oroszország katonai erői újra megtámadták a Poltavai régióban található Naftohaz gázüzemet, mely során a kritikus infrastruktúrát célozták. Több mint 5000 fogyasztó maradt gáz nélkül. Áldozatok nem voltak – jelentette Vitalij Gyakivnyics, a Poltavai Regionális Kormányzat elnöke Telegram csatornáján.

Az orosz támadások nyomán épületek rongálódtak meg és kigyulladt az aljnövényzet. / Fotó: Kajetán Jácint / Erdei Barnabás fonyódi polgármester Facebook-oldala

„A feldolgozó berendezésekben keletkezett károk miatt 5040 ügyfél maradt gáz nélkül ” – írta a kormányzati elnöke, majd beszámolt arról is, hogy jelenleg minden érintett szolgálat a támadás következményeinek elhárításán dolgozik. Legutóbb március 22-én az orosz hadsereg ország katonái drónokkal támadták meg a Poltavai régiót. Akkor a Mirgorodi körzetben

egy már korábban bezárt oktatási intézmény

egy lakóház ablaküvegezése és falburkolata

illetve egy gépjármű is megrongálódott.

A Poltava körzetben egy drón nyílt terepre zuhant, a száraz fű kigyulladt körülötte, amelyet a tűzoltó egységek gyorsan eloltottak.

Csökken az orosz olaj exportképessége

A sikeres ukrán dróntámadások orosz kikötők ellen és az orosz „árnyékflottát" gátló fellépések érdemben visszavetették Moszkva exportképességeit: az orosz olajkivitelhez szükséges kapacitás mintegy 40 százaléka, napi nagyjából kétmillió hordó esett ki átmenetileg. Bár sok nagyhatalom futott Oroszországhoz az olajért, lassan ez sem lesz megoldás. A Reuters számításai szerint Oroszország külföldre irányuló

az ukrán támadások és az orosz „árnyékflotta” tartályhajóinak feltartóztatása következtében. Egy teljes rakománnyal közlekedő török tanker csütörtök hajnalban a Boszporusz közelében robbant egy támadás után.

Az utóbbi időszak legsúlyosabb zavarai

„Ez a legkomolyabb zavar az orosz olajszállításokban Oroszország modern történelmében, és éppen akkor következett be, amikor az olajárak az [USA és Izrael] Iránnal folytatott háborúja miatt meghaladták a 100 dollárt hordónként” – jegyzi meg a Reuters. Az ügynökség szerint a Balti-tengeren található mindkét exportkikötőben – Primorszkban és Uszt-Lugában – megszakadt az olajszállítás. Ezek közül Uszt-Luga kikötőjéből 700 ezer, Primorszkból pedig egymillió hordónyi olaj indul útnak a tengeri úton naponta.