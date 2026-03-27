A cseh miniszterelnök egyelőre nem avatkozik bele az üzemanyagárakba, de önmérsékletre szólította fel a piaci szereplőket
Andrej Babis cseh miniszterelnök arra szólította fel az ország két legnagyobb üzemanyag-forgalmazóját, hogy azonnal csökkentsék az árakat a benzinkutakon, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugrott az olaj ára – számolt be a Bloomberg.
Az iráni háború kitörése óta Csehországban emelkedett az egyik legnagyobb mértékben a benzin és a dízel ára az Európai Unióban. Ennek ellenére a cseh kormány egyelőre nem tett hivatalos lépéseket arra, hogy enyhítse a magas olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.
A tavaly visszatért, vegyipari és agrármilliárdosként is ismert
kormányfő szerint a lengyel Orlen és a magyar Mol tulajdonában álló hálózatok felháborító árakat számítanak fel a cseh autópályák menti kutakon.
Elmondása szerint a két energetikai csoport a helyi piac több mint 50 százalékát ellenőrzi.
„Azt kérem önöktől, hogy ne éljenek vissza az iráni válság okozta jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzettel” – mondta Babis a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Lengyelország kormánya csütörtökön közölte, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett áfát és jövedéki adót, emellett kiskereskedelmi árplafont is bevezet.
Csehországban ugyanakkor a tisztviselők azt mondták, nem csökkentik az üzemanyagadókat az energiapiaci sokk enyhítése érdekében, mert szerintük ez nem garantálná az alacsonyabb fogyasztói árakat.
Szlovéniában válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyag-ellátás – a Mol biztosan szolgáltat
Komoly üzemanyag-ellátási anomáliák ütötték fel a fejüket Szlovéniában, ahol egyes olajtársaságok benzinkútjain szombaton elfogyott a gázolaj – írta meg a Világgazdaság a Delo nyomán. Szlovénia az elsők között avatkozott be az üzemanyagpiacon, hogy megállítsa a drágulást, ami az iráni háború kitörése óta Európa-szerte kihívás elé állítja a lakosságot és a vállalkozásokat.
Míg a Petrol ellátási zavarokkal küzd, addig a Mol kielégítően kezeli a benzinkútjainak ellátását.
„A kormány ezért jelentést kért a Petroltól az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetéről és a zavarok azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről” – tették hozzá. A jelentősen megnövekedett kereslet miatt az ország egyes benzinkútjain időnként még mindig kifogynak az üzemanyagból, leggyakrabban a dízelből és a fűtőolajból.
Robert Golob miniszterelnök egy hete jelentette be, hogy
a kormány már felszabadította a tartalékokat, de a Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényel belőlük.
Golob magyarázatai szerint azonban a tartalékok felszabadítása után az állam szükség esetén jogilag korlátozhatja a külföldiek üzemanyag-utántöltését. Elmondása szerint a helyzetet figyelemmel kísérő ellenőrök már a helyszínen vannak.
Szlovákia drágábban adhatja az üzemanyagot a külföldieknek, nem bírnak a benzinturistákkal – Fico veszélyt jelzett, „a benzinkutak szó szerint kiszáradtak”
A lengyelek manapság átjárnak tankolni Szlovákiába, mert ott olcsóbb az üzemanyag. A benzinturizmus ellátási problémát okoz a térségben, ami ellen a szlovák kormány fel akar lépni. Robert Fico szerint Szlovákia akár külön, magasabb dízelárat szabhat a külföldi autósoknak, sőt a tankolásukat is korlátozhatják.