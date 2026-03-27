EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
A cseh miniszterelnök egyelőre nem avatkozik bele az üzemanyagárakba, de önmérsékletre szólította fel a piaci szereplőket

A cseh kormányfő azonnali árcsökkentésre szólította fel az olajipari vállalatokat. Andrej Babis szerint a Mol és az Orlen indokolatlanul magasan tartja az üzemanyagárakat Csehországban.
Németh Anita
2026.03.27, 11:20
Frissítve: 2026.03.27, 11:27

Andrej Babis cseh miniszterelnök arra szólította fel az ország két legnagyobb üzemanyag-forgalmazóját, hogy azonnal csökkentsék az árakat a benzinkutakon, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugrott az olaj ára – számolt be a Bloomberg.

Refueling abroad - Czech Republic Andrej Babis kiakadt a Molra, szerinte az visszaél az erőfölényével
Babis önmérsékletre szólította fel a Molt és az Orlent / Fotó: Pia Bayer / Reuters

Az iráni háború kitörése óta Csehországban emelkedett az egyik legnagyobb mértékben a benzin és a dízel ára az Európai Unióban. Ennek ellenére a cseh kormány egyelőre nem tett hivatalos lépéseket arra, hogy enyhítse a magas olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.

A tavaly visszatért, vegyipari és agrármilliárdosként is ismert 

kormányfő szerint a lengyel Orlen és a magyar Mol tulajdonában álló hálózatok felháborító árakat számítanak fel a cseh autópályák menti kutakon.

Elmondása szerint a két energetikai csoport a helyi piac több mint 50 százalékát ellenőrzi.

„Azt kérem önöktől, hogy ne éljenek vissza az iráni válság okozta jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzettel” – mondta Babis a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Lengyelország kormánya csütörtökön közölte, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett áfát és jövedéki adót, emellett kiskereskedelmi árplafont is bevezet. 

Csehországban ugyanakkor a tisztviselők azt mondták, nem csökkentik az üzemanyagadókat az energiapiaci sokk enyhítése érdekében, mert szerintük ez nem garantálná az alacsonyabb fogyasztói árakat.

Szlovéniában válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyag-ellátás – a Mol biztosan szolgáltat

Komoly üzemanyag-ellátási anomáliák ütötték fel a fejüket Szlovéniában, ahol egyes olajtársaságok benzinkútjain szombaton elfogyott a gázolaj – írta meg a Világgazdaság a Delo nyomán. Szlovénia az elsők között avatkozott be az üzemanyagpiacon, hogy megállítsa a drágulást, ami az iráni háború kitörése óta Európa-szerte kihívás elé állítja a lakosságot és a vállalkozásokat.

Míg a Petrol ellátási zavarokkal küzd, addig a Mol kielégítően kezeli a benzinkútjainak ellátását.

„A kormány ezért jelentést kért a Petroltól az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetéről és a zavarok azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről” – tették hozzá. A jelentősen megnövekedett kereslet miatt az ország egyes benzinkútjain időnként még mindig kifogynak az üzemanyagból, leggyakrabban a dízelből és a fűtőolajból.

Robert Golob miniszterelnök egy hete jelentette be, hogy 

a kormány már felszabadította a tartalékokat, de a Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényel belőlük. 

Golob magyarázatai szerint azonban a tartalékok felszabadítása után az állam szükség esetén jogilag korlátozhatja a külföldiek üzemanyag-utántöltését. Elmondása szerint a helyzetet figyelemmel kísérő ellenőrök már a helyszínen vannak.

Szlovákia drágábban adhatja az üzemanyagot a külföldieknek, nem bírnak a benzinturistákkal – Fico veszélyt jelzett, „a benzinkutak szó szerint kiszáradtak”

A lengyelek manapság átjárnak tankolni Szlovákiába, mert ott olcsóbb az üzemanyag. A benzinturizmus ellátási problémát okoz a térségben, ami ellen a szlovák kormány fel akar lépni. Robert Fico szerint Szlovákia akár külön, magasabb dízelárat szabhat a külföldi autósoknak, sőt a tankolásukat is korlátozhatják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu