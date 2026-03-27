A cseh miniszterelnök egyelőre nem avatkozik bele az üzemanyagárakba, de önmérsékletre szólította fel a piaci szereplőket

Andrej Babis cseh miniszterelnök arra szólította fel az ország két legnagyobb üzemanyag-forgalmazóját, hogy azonnal csökkentsék az árakat a benzinkutakon, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugrott az olaj ára – számolt be a Bloomberg.

Babis önmérsékletre szólította fel a Molt és az Orlent / Fotó: Pia Bayer / Reuters

Az iráni háború kitörése óta Csehországban emelkedett az egyik legnagyobb mértékben a benzin és a dízel ára az Európai Unióban. Ennek ellenére a cseh kormány egyelőre nem tett hivatalos lépéseket arra, hogy enyhítse a magas olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatását.

A tavaly visszatért, vegyipari és agrármilliárdosként is ismert

kormányfő szerint a lengyel Orlen és a magyar Mol tulajdonában álló hálózatok felháborító árakat számítanak fel a cseh autópályák menti kutakon.

Elmondása szerint a két energetikai csoport a helyi piac több mint 50 százalékát ellenőrzi.

„Azt kérem önöktől, hogy ne éljenek vissza az iráni válság okozta jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzettel” – mondta Babis a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Lengyelország kormánya csütörtökön közölte, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett áfát és jövedéki adót, emellett kiskereskedelmi árplafont is bevezet.

Csehországban ugyanakkor a tisztviselők azt mondták, nem csökkentik az üzemanyagadókat az energiapiaci sokk enyhítése érdekében, mert szerintük ez nem garantálná az alacsonyabb fogyasztói árakat.

Szlovéniában válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyag-ellátás – a Mol biztosan szolgáltat

Komoly üzemanyag-ellátási anomáliák ütötték fel a fejüket Szlovéniában, ahol egyes olajtársaságok benzinkútjain szombaton elfogyott a gázolaj – írta meg a Világgazdaság a Delo nyomán. Szlovénia az elsők között avatkozott be az üzemanyagpiacon, hogy megállítsa a drágulást, ami az iráni háború kitörése óta Európa-szerte kihívás elé állítja a lakosságot és a vállalkozásokat.

Míg a Petrol ellátási zavarokkal küzd, addig a Mol kielégítően kezeli a benzinkútjainak ellátását.

„A kormány ezért jelentést kért a Petroltól az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetéről és a zavarok azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről” – tették hozzá. A jelentősen megnövekedett kereslet miatt az ország egyes benzinkútjain időnként még mindig kifogynak az üzemanyagból, leggyakrabban a dízelből és a fűtőolajból.