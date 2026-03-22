energiaválság
Horvátország
Andrej Plenkovic

Horvát miniszterelnök: a kormány új intézkedésekkel mérsékli az energiaárak emelkedését

A horvát kormány az lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse a szabad piaci árképzésből fakadó áremelkedést. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök újabb intézkedéscsomagot jelentett be.
2026.03.22, 18:08

A horvát kormány új intézkedéscsomaggal mérsékli a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök vasárnap.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök - a kormány lemond az üzemanyagárak jövedéki adójának egy részéről /Fotó: Anadolu via AFP

Plenkovic: a cél az ellátásbiztonság garantálása

Plenkovic az X közösségi oldalon azt írta: a kormány a polgárok és a gazdaság védelmét célzó tizedik intézkedéscsomaggal reagál a globális energiapiaci árnövekedésre. A cél az ellátásbiztonság garantálása, valamint az áram, a gáz és az üzemanyag árának lehető legalacsonyabb szinten tartása a háztartások és a gazdaság számára - tette hozzá.

Ante Susnjar gazdasági miniszter közölte: 

  • a kormány az intézkedések részeként lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse a szabad piaci árképzésből fakadó áremelkedést.
  • Elmondta azt is, hogy az elektromos energia és a gáz árát szabályozó intézkedéseket meghosszabbítják, így a lakossági árak egyelőre változatlanok maradnak.
  • A miniszter jelezte: a kormány az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére és az ellátásbiztonság fenntartására is intézkedéseket készít elő. A kormány a tervek szerint hétfői ülésén ismerteti részletesen az intézkedéscsomagot.
Energiaválság

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu