Fico megtette az utolsó ajánlatát Zelenszkijnek: kőkemény levelet írt neki a Barátság vezeték blokádja miatt – „Fogadjátok el az uniós pénzt, Szlovákia megjavítja a vezetéket”

Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában közzétett pénteken egy levelet, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek címzett. Ebben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Egyúttal Fico felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.