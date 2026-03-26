Bejelentették a kormányinfón: fokozódik a külső nyomás az országra – kémkedés miatt tesz feljelentést az Igazságügyi Minisztérium
„Egyre több ukrán kém bukik le az országban” – jelentette ki Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter megfogalmazása szerint Panyi Szabolcs újságíró az egyik ilyen kém, illetve a Tisza Párt két informatikusa.
„A nemzetbiztonsági bizottság tegnapi ülését követően a titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhet arról, hogy ezt a két kémet külföldön képezték ki.
Erről saját maguk is nyilatkoznak: ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, illetve nagykövetségről. Mások lehallgatására alkalmas – engedélyköteles, amúgy tiltott – eszközt szereztek be. Ezeket a hatóságok lefoglalták.”
Gulyás Gergely megemlítette a korábban a sajtónak nyilatkozó rendőr nyomozót is, aki érintett volt a Tisza informatikusai elleni nyomozásban. A miniszter emlékeztetett, hogy a nyomozó kémelhárítási részelteket hozott nyilvánosságra.
„A kiugrott rendőr motivációját nem ismerjük, de az biztos, hogy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés. Ezt egyébként ő is tudja, és a kihallgatása során el is ismerte” – jelentette ki.
A miniszter szerint nem véletlen, hogy a választás előtti hónapokban erősödött fel a kémtevékenység. A választási kampány ellenére a nemzetbiztonság, az országszuverenitás kérdésében egyetértésnek kell lennie az emberek között.
Hangsúlyozta: a hírszerzési tevékenységet végző személyek gyakran rendelkeznek fedőfoglalkozással, amely lehet akár bankári, jogászi, újságírói vagy informatikai területhez kapcsolódó is.
Gulyás szerint nincs racionális ok a Barátság vezeték elzárása mögött
Újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarország nem köt újabb szerződéseket az Ukrajna irányába történő gázszállításokról. Szerdán Orbán Viktor közölte, hogy leállítják a gázszállítást Ukrajna felé.
A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az olajblokád letörésére újabb intézkedésre van szükség, ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják.
Gulyás Gergely kijelentette, hogy a Barátság vezetéken azért nem indítják meg a kőolajat Magyarország irányába, hogy ezzel is beavatkozzanak a választásba.
„Semmilyen más racionális oka nincs annak, hogy egyébként a háború kitörését követően négy évig működő kőolajvezetéket miért éppen két hónappal a magyar választás előtt zártak el” – jelentette ki.
Korábban megírtuk, hogy brüsszeli és kijevi források szerint az Európai Unió szakértői csoportja egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a Barátság vezeték orosz támadás által megrongált szakaszát.
A helyszíni szemle célja a károk pontos felmérése, valamint a javítások várható idejének és költségének meghatározása lenne.
Gulyás szerint azzal, hogy a gázszállítást leállítják Ukrajna irányába, nem éri kár Magyarországot. „A gázt az ország fel tudja használni vagy el tudja adni” – válaszolta újságírói kérdésre.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint
az Európai Unió Ukrajnának szánt pénzügyi támogatása kulcsszerepet játszhat a Barátság vezeték ügyében.
Ha Magyarország nem járul hozzá az uniós források folyósításához, azzal nyomást gyakorolhat Kijevre, hogy újranyissa a vezetéket.
A kormányinfón elhangzott az is, hogy megfelelő mennyiségben van üzemanyag, és a tartalékok 85 százaléka érintetlen, ezenfelül rendelkezésre áll a stratégiai olajkészlet háromnegyede is.
Nagy bejelentés jöhet: a külföldön dolgozó fiatalok is kaphatnak kedvezményes hitelt
Az otthonteremtés is szóba kerül a kormányinfón. A közmédia kérdésére válaszolva Gulyás Gergely azt is elárulta: a kormány vizsgálja, hogy a külföldön tartózkodó magyar fiataloknak is elérhetővé tegyék a 3 százalékos hitelt. Hozzátette: ha a kormány a választás után is felhatalmazást kap, a kabinet szeretné kiterjeszteni a programot.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy
a döntést a következő hetekben meghozzák, és ismerteti a részleteket.
Orbán Viktor korábban Szentendrén külön megszólította a fiatalokat, köztük azokat is, akik külföldön dolgoznak. Elmondása szerint bár Nyugat-Európában magasabb jövedelmet lehet elérni, egy átlagos fizetésből olyan országokban, mint Anglia vagy Németország, hosszú távon sem reális saját lakáshoz jutni.
Hangsúlyozta, hogy ennek kezelésére vezették be a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programot, amelynek kiterjesztését a külföldön élő magyar fiatalokra is tervezik.
Gulyás Gergely a kormányinfón arról is beszélt, hogy az Otthon Start program a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési kezdeményezés. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a program érdemi segítséget nyújt a fiatalok lakhatási helyzetének javításában.
A program indulás óta mintegy 45 ezer fiatal jutott saját otthonhoz a konstrukció segítségével. Közülük több mint 31 ezren már nemcsak igényelték, hanem meg is kapták a fix 3 százalékos kamatozású hitelt.
Gulyás ismertette a program résztvevőinek jellemzőit is: a kedvezményezettek közel fele, 46 százaléka házas, az átlagéletkor 34 év, és az igénylők 80 százaléka 40 év alatti. Az átlagosan felvett hitelösszeg 35 millió forint, míg az átlagos futamidő 21,5 év.
A miniszter arra is kitért, hogy a program jelentős súlyt képvisel a hazai hitelpiacon.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban a háztartások közel 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, amelyből több mint 183 milliárd forint az Otthon Start keretében valósult meg. Ez jól mutatja, hogy a program nemcsak a lakosság számára nyújt komoly támogatást, hanem az építőiparra is élénkítő hatással van.
