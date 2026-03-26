Bejelentették a kormányinfón: fokozódik a külső nyomás az országra – kémkedés miatt tesz feljelentést az Igazságügyi Minisztérium

„Egyre több ukrán kém bukik le az országban” – jelentette ki Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megfogalmazása szerint Panyi Szabolcs újságíró az egyik ilyen kém, illetve a Tisza Párt két informatikusa.

„A nemzetbiztonsági bizottság tegnapi ülését követően a titkosítás alól feloldott információk alapján mindenki meggyőződhet arról, hogy ezt a két kémet külföldön képezték ki.

Erről saját maguk is nyilatkoznak: ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, illetve nagykövetségről. Mások lehallgatására alkalmas – engedélyköteles, amúgy tiltott – eszközt szereztek be. Ezeket a hatóságok lefoglalták.”

Gulyás Gergely megemlítette a korábban a sajtónak nyilatkozó rendőr nyomozót is, aki érintett volt a Tisza informatikusai elleni nyomozásban. A miniszter emlékeztetett, hogy a nyomozó kémelhárítási részelteket hozott nyilvánosságra.

„A kiugrott rendőr motivációját nem ismerjük, de az biztos, hogy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés. Ezt egyébként ő is tudja, és a kihallgatása során el is ismerte” – jelentette ki.

A miniszter szerint nem véletlen, hogy a választás előtti hónapokban erősödött fel a kémtevékenység. A választási kampány ellenére a nemzetbiztonság, az országszuverenitás kérdésében egyetértésnek kell lennie az emberek között.

Hangsúlyozta: a hírszerzési tevékenységet végző személyek gyakran rendelkeznek fedőfoglalkozással, amely lehet akár bankári, jogászi, újságírói vagy informatikai területhez kapcsolódó is.

Gulyás szerint nincs racionális ok a Barátság vezeték elzárása mögött

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarország nem köt újabb szerződéseket az Ukrajna irányába történő gázszállításokról. Szerdán Orbán Viktor közölte, hogy leállítják a gázszállítást Ukrajna felé.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az olajblokád letörésére újabb intézkedésre van szükség, ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják.

Gulyás Gergely kijelentette, hogy a Barátság vezetéken azért nem indítják meg a kőolajat Magyarország irányába, hogy ezzel is beavatkozzanak a választásba.