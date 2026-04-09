A világ összes pénze ellenére is lassan üres a páncél Ukrajnában: feketén fehéren látszik, mit ért el Orbán Viktor

Beszámoltunk róla, hogy Ukrajna uniós pénzek dagasztotta nemzetközi tartaléka az év elején még rekordon állt, februárban azonban gyors csökkenésnek indult. Aztán ugyanez folytatódott, a pénzeszsák villámgyorsan ürül – derül ki az ukrán jegybank adataiból.

Ukrajna nemzetközi tartaléka apad, nem megy az ellopható EU-pénz: ebben az értelemben lett igaza a korrupció ellen Kijevben tüntetőknek – de nem Brüsszel, hanem Orbán Viktor jóvoltából Fotó: AFP

Az elmúlt hónapokban a következők történtek:

Decemberben az európai uniós csúcs még arról döntött, hogy 24 EU-tagállam – kimarad: Csehország, Magyarország és Szlovákia – 90 milliárd euró hitelt vesz fel a háborúban álló ország pénzügyi életbentartására, amit az ukránok akkor fizetnek vissza, ha legyőzik az oroszokat.

Január 27-én Ukrajna olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát, háborús kárra hivatkozva leállítva az orosz energiahordozó szállítását a Barátság vezetéken.

Brüsszel úgy "segített", hogy hosszú huzavona után – miután Kijev nem engedte a vezetékhez a magyar szakértőket – vizsgálóbizottságot küldött , amely azonban (nem komédia, a valóság) kézen-közön eltűnt, így a blokáddal sikerül kihúzni a magyar választásig.

Közben azonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök – ígéretét betartva, hogy ha nincs olaj, nincs pénz – a márciusi EU-csúcson megvétózta a 90 milliárdos hitelt.

Ukrajna nemzetközi tartaléka: így apadt Volodimir Zelenszkij pénze

Februárig a következőképp alakult az ukrán nemzetközi tartalék töltögetése külföldi pénzekkel, mióta Donald Trump elnöki székbe lépésével az Egyesült Államok kivonult Ukrajna pénzeléséből, gyakorlatilag az Európai Uniónak adva át "a terepet":

A tartalék összege a rekordot az olajblokád bevezetésének hónapjában, januárban érte el, akkor 57,7 milliárd dollárra rúgott.

Februárban aztán – miközben az EU még a 90 milliárd euró csomagolásával volt elfoglalva, aminek véglegesítéséhez azonban kellett minden tagállam hozzájárulása –, az uniós pénzek elapadása miatt (ld. a táblázatot), nem kevesebb mint 5 százalékkal csökkent az ukrán tartalék.

A friss fejlemény, hogy az ukrán jegybank a márciusi számot is közölte, és kiderült:

a tartalék újabb 5 százalékkal csökkent, 52 milliárd dollárra.

Ez annak ellenére történt, hogy a Nemzetközi Valutaalaptól és a Világbanktól is kaptak mintegy másfélmilliárd dollárt. Az EU-tól továbbra sem érkezett semmi, nem érkezhetett, hiszen a 90 milliárd eurós hitelfelvétel terve befuccsolt.