Deviza
EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF322,06 +0,58% GBP/HUF433,28 +0,56% CHF/HUF408,16 +0,61% PLN/HUF88,79 +0,59% RON/HUF74,17 +0,58% CZK/HUF15,49 +0,58% EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF322,06 +0,58% GBP/HUF433,28 +0,56% CHF/HUF408,16 +0,61% PLN/HUF88,79 +0,59% RON/HUF74,17 +0,58% CZK/HUF15,49 +0,58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
űr
Két nagyhatalom is bevenné a Holdat, az dönt majd, hogy ki ér oda előbb – óriási baj lehet, ha túl közel építkeznek egymáshoz

A Hold déli sarkvidékén egyre szorosabb a nagyhatalmak versengése a stratégiai erőforrásokért. Az amerikai Artemis-program és a kínai-orosz Nemzetközi Holdkutatási Állomás (ILRS) párhuzamosan készül a tartós jelenlétre, ahol a vízjég és a közel állandó napsugárzás a legfontosabb előny.
Hornyák Szabolcs
2026.04.12., 12:03

A Hold déli sarkvidéke az űrverseny egyik legfeszültebb színterévé vált, ahol az Egyesült Államok vezette Artemis-program és a kínai-orosz együttműködésben épülő Nemzetközi Holdkutatási Állomás (ILRS) párhuzamosan készül a tartós jelenlétre.

Nagyhatalmi verseny a Hold déli sarkvidékén – az Egyesült Államok és Kína párhuzamosan építene holdbázist
A Hold, bolygónk egyetlen természetes kísérője / Fotó: AFP

Mindkét fél elsősorban a déli sarkot célozza, mert itt találhatók a permanensen árnyékolt régiók. Ezek olyan kráterek és mélyedések, amelyekbe a Hold rendkívül kis tengelyferdesége miatt soha nem jut közvetlen napfény – egyes helyeken akár több milliárd éve. Az így kialakuló extrém alacsony hőmérséklet (akár mínusz 230 Celsius-fok alatt) lehetővé teszi, hogy a vízjég megmaradjon, és ne párologjon el a világűrbe.

Ezek az árnyékolt területek ezért potenciális kincsesbányák: a jégből előállítható ivóvíz, oxigén és rakéta-üzemanyag, ami alapvető a hosszú távú bázisok fenntartásához. Ugyanakkor a régió nem csupán sötét és hideg: a kráterek peremein és a közeli fennsíkokon találhatók a majdnem örökös fényű csúcsok.

Ezek a magaslatok szinte mindig napfényben fürdenek, így megbízható energiaellátást biztosítanak a napelemeknek. A stratégiailag legértékesebb helyszínek tehát ott alakulnak ki, ahol a napsütötte gerincek közel esnek a jégben gazdag, árnyékolt kráterekhez – ez a kombináció teszi különösen vonzóvá a déli sarkvidéket a nagyhatalmaknak.

Washington és Peking is megszerezné a hold értékes területeit

A NASA az Artemis-program keretében közvetlenül a Hold felszínén kívánja kiépíteni a bázist, felfüggesztve a korábbi Gateway űrállomás tervét. Jared Isaacman, a NASA igazgatója szerint a következő hét évben mintegy 20 milliárd dollárt (több mint 6,4 ezermilliárd forint) fordítanak a projekt megvalósítására, hogy az évtized végére tartós amerikai jelenlét alakuljon ki. 

A tervek szerint évente több emberes és robotikus küldetéssel építik fel fokozatosan az infrastruktúrát, elsősorban a déli sarkvidék ígéretes helyszínein, például a Shackleton-kráter környékén vagy a Malapert-fennsíkon. Kína és Oroszország ezzel párhuzamosan az ILRS keretében dolgozik saját bázisán. Peking idén indítaná a Csang’e-7 missziót, amely a Shackleton-kráter közelében végezhet részletes feltárást, majd 

a 2030-as évek közepére kutatóbázist szeretne létrehozni.

Az orosz-kínai együttműködés állami irányítású, lépésről lépésre haladó megközelítést követ, és több partnerországot von be. Kérdéses azonban, hogy a legértékesebb területeken mennyire fér el két önálló bázis. A déli sarkvidéken több tucat potenciális leszállási hely azonosítható, ám a valóban ideális zónák – ahol egyszerre van jó megvilágítás, vízjégközelség – korlátozott számúak.

Ezek néhány nagyobb kráter (Shackleton, De Gerlache, Amundsen, Haworth és mások) peremén koncentrálódnak. Szakértők szerint technikai szempontból elfér több létesítmény a régióban, de a jobb helyszínekért már élesebb a verseny. Mindkét fél hangsúlyozza, hogy nem területi igényt kívánnak támasztani – az 1967-es Űrszerződés ezt egyébként tiltja is –, hanem működési biztonságot és erőforrás-hozzáférést.

CHINA-MOON GEOLOGIC ATLAS-PUBLISH (CN)
A világ első nagy felbontású geológiai térképe a Holdról, amit a Kínai Tudományos Akadémia készített / Fotó: Xinhua via AFP

Ugyanakkor a szakértők figyelmeztetnek: ha a bázisok túl közel kerülnek egymáshoz, nőhet a balesetveszély (leszállási por, rádiózavar, járműmozgás), ami előzetes egyeztetést igényel. Jelenleg nincs átfogó, mindkét blokkot kötelező nemzetközi megállapodás a koordinációra, így a gyakorlatban az dönt majd sokat, hogy ki érkezik előbb, és a földön miben tudnak megállapodni a vezetők.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
5 perc
4 perc
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
