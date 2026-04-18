Németország beletörődik: végleg bezárják az autóipari óriásgyárat, 30 évig bírta – mindenki tudja, mi áll a háttérben
Újabb komoly visszaesést jelez a német autóiparban egy nagy beszállító döntése, amely egy teljes gyár bezárását tervezi Speyerben. A lépés mintegy 600 dolgozót érint, és fokozatos termelésáthelyezéssel 2028 végéig valósulhat meg.
Újabb átalakulás rázza meg a német autóipari beszállítói szektort, miután a MANN+HUMMEL bejelentette, hogy bezárja speyeri üzemét. A döntés nem azonnali, hanem fokozatos leépítéssel valósul meg, a gyártási tevékenységeket más európai telephelyekre helyezik át. A Merkur értesülései alapján a folyamat várhatóan 2028 végéig tart, addig azonban folyamatosan csökken a helyszín szerepe.
Újabb leépítési hullám a német autóiparban
A vállalat mintegy 600 munkavállalót értesített az intézkedésről. Közülük körülbelül 400-an a termelésben dolgoznak, így a bezárás közvetlenül a gyártási kapacitás nagy részét érinti. A cég közlése szerint a speyeri telephely hosszú évtizedeken át fontos szerepet töltött be, és hozzájárult a vállalat növekedéséhez, ugyanakkor a jelenlegi döntést nem a helyi teljesítmény, hanem a teljes európai gyártási struktúra átalakítása indokolja.
A MANN+HUMMEL egy 1941-ben alapított családi vállalat, amely főként szűrőrendszerek gyártására specializálódott, és az autóipar mellett a gépiparnak is szállít. A cég maga is elismeri, hogy mindkét iparág súlyos kihívásokkal küzd, ami kényszerű racionalizálási lépésekhez vezet. A mostani döntés ennek a folyamatnak a része, amelyben a termelést hatékonyabb egységekbe koncentrálják.
A vállalat tájékoztatása szerint a speyeri dolgozókat már április 16-án informálták a tervekről. A vezetés hangsúlyozta, hogy a döntés nem a munkavállalók teljesítményének kritikája, hanem üzleti és stratégiai megfontolás eredménye.
A hivatalos közleményben kiemelték, hogy a helyi dolgozók hozzájárulását nagyra értékelik, de a piaci környezet változása miatt szükség van az átszervezésre.
A következő lépés a munkavállalói képviselettel való tárgyalás lesz. A cég célja egy úgynevezett érdekkiegyenlítési megállapodás és szociális terv kidolgozása, amely a leépítésben érintettek helyzetét enyhítheti. A tárgyalások várhatóan a következő hónapokban intenzíven zajlanak majd, mivel a folyamat több évre elnyúlik.
Speyer 1992 óta a vállalat ipari szűrőüzletágának központja volt, így a telephely bezárása egy hosszú ipari korszak végét jelenti a városban. A döntés illeszkedik abba a trendbe, amely az elmúlt években több németországi autóipari szereplőt is termeléscsökkentésre vagy átszervezésre kényszerített. Az iparág egyszerre küzd kereslet-ingadozással, költségnyomással és a globális ellátási láncok átrendeződésével.
