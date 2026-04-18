Németország beletörődik: végleg bezárják az autóipari óriásgyárat, 30 évig bírta – mindenki tudja, mi áll a háttérben

Újabb beszállító zárja be a gyárát, amely következtében több száz dolgozót bocsátanak el. A MANN+HUMMEL a német autóipari válságra a termelés átszervezésével próbál meg válaszolni.
2026.04.18, 11:40
Frissítve: 2026.04.18, 12:12

Újabb komoly visszaesést jelez a német autóiparban egy nagy beszállító döntése, amely egy teljes gyár bezárását tervezi Speyerben. A lépés mintegy 600 dolgozót érint, és fokozatos termelésáthelyezéssel 2028 végéig valósulhat meg.

A speyeri üzem bezárása újabb jele annak, hogy a német autóipar komoly nyomás alatt van
A speyeri üzem bezárása újabb jele annak, hogy a német autóipar komoly nyomás alatt van / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb átalakulás rázza meg a német autóipari beszállítói szektort, miután a MANN+HUMMEL bejelentette, hogy bezárja speyeri üzemét. A döntés nem azonnali, hanem fokozatos leépítéssel valósul meg, a gyártási tevékenységeket más európai telephelyekre helyezik át. A Merkur értesülései alapján a folyamat várhatóan 2028 végéig tart, addig azonban folyamatosan csökken a helyszín szerepe.

Újabb leépítési hullám a német autóiparban

A vállalat mintegy 600 munkavállalót értesített az intézkedésről. Közülük körülbelül 400-an a termelésben dolgoznak, így a bezárás közvetlenül a gyártási kapacitás nagy részét érinti. A cég közlése szerint a speyeri telephely hosszú évtizedeken át fontos szerepet töltött be, és hozzájárult a vállalat növekedéséhez, ugyanakkor a jelenlegi döntést nem a helyi teljesítmény, hanem a teljes európai gyártási struktúra átalakítása indokolja.

A MANN+HUMMEL egy 1941-ben alapított családi vállalat, amely főként szűrőrendszerek gyártására specializálódott, és az autóipar mellett a gépiparnak is szállít. A cég maga is elismeri, hogy mindkét iparág súlyos kihívásokkal küzd, ami kényszerű racionalizálási lépésekhez vezet. A mostani döntés ennek a folyamatnak a része, amelyben a termelést hatékonyabb egységekbe koncentrálják.

A vállalat tájékoztatása szerint a speyeri dolgozókat már április 16-án informálták a tervekről. A vezetés hangsúlyozta, hogy a döntés nem a munkavállalók teljesítményének kritikája, hanem üzleti és stratégiai megfontolás eredménye. 

A hivatalos közleményben kiemelték, hogy a helyi dolgozók hozzájárulását nagyra értékelik, de a piaci környezet változása miatt szükség van az átszervezésre.

A következő lépés a munkavállalói képviselettel való tárgyalás lesz. A cég célja egy úgynevezett érdekkiegyenlítési megállapodás és szociális terv kidolgozása, amely a leépítésben érintettek helyzetét enyhítheti. A tárgyalások várhatóan a következő hónapokban intenzíven zajlanak majd, mivel a folyamat több évre elnyúlik.

Speyer 1992 óta a vállalat ipari szűrőüzletágának központja volt, így a telephely bezárása egy hosszú ipari korszak végét jelenti a városban. A döntés illeszkedik abba a trendbe, amely az elmúlt években több németországi autóipari szereplőt is termeléscsökkentésre vagy átszervezésre kényszerített. Az iparág egyszerre küzd kereslet-ingadozással, költségnyomással és a globális ellátási láncok átrendeződésével.

Ez most sokkolta a német gazdaságot: csődben a világelső járműipari óriáscég, aggódhat a BMW és a Mercedes – 1000 dolgozó állása szűnhet meg

Tovább mélyül a válság a német iparban. Csődöt jelentett az egykor globális piacvezetőnek számító autóipari beszállító, az Erich Jaeger. A közel százéves múltra visszatekintő vállalat a csőd okaként a geopolitikai válságok és a nehéz piaci helyzet következtében meredeken csökkenő árbevételt jelölte meg.

 

1466 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

