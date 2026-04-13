Európa legnagyobb gazdaságát elmosta a migrációs válság: már minden ötödik lakos bevándorló, megfordíthatatlan a demográfiai átalakulás
Németországban már a lakosság több mint egynegyede rendelkezik bevándorlói háttérrel, s bár a tendencia lassult az előző évekhez képest, a hosszú távú növekedés így is látványos.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett Németország: a legfrissebb adatok szerint már 21,8 millió ember, vagyis a teljes lakosság 26,3 százaléka rendelkezik úgynevezett „bevándorlói háttérrel”. Ez azt jelenti, hogy vagy ők maguk költöztek az országba, vagy mindkét szülőjük bevándorlóként érkezett.
A számokat a német statisztikai hivatal, a Destatis tette közzé, s bár az emelkedés üteme 2025-ben már lassult, a hosszú távú trend egyértelmű: Németország társadalma lassan gyökerestül átalakul.
Egy év alatt 1,7 százalékkal nőtt az első generációs bevándorlók száma, ami visszafogottabb a korábbi évekhez képest, de még mindig növekedést mutat.
A 21,8 millió érintettből 16,4 millióan első generációs bevándorlók, vagyis saját maguk érkeztek Németországba. Emellett 5,4 millióan második generációsak, akik már az országban születtek, de mindkét szülőjük külföldről költözött ide 1950 után.
Ha visszatekintünk az elmúlt két évtizedre, a változás még látványosabb:
- 2005-ben még csak 13 millió ember tartozott ebbe a körbe,
- 2025-re azonban ez a szám 21,8 millióra nőtt.
Ez 8,8 milliós emelkedés, vagyis 67 százalékos növekedés – ilyen léptékű átalakulást szinte sehol nem lehet látni a világban.
Kiszámolták, Merkel mama sírva fakadhat: a migránsok fejenként 150 millió forint veszteséget okoznak
Az Európai Unió egyszerre néz szembe súlyos munkaerőhiánnyal és a bevándorlás gazdasági-társadalmi következményeivel. A demográfiai trendek alapján a munkaerő drasztikusan csökkenhet a következő évtizedekben, miközben a migráció költségvetési hatása egyre több országban okoz veszteségeket.
Kik költöznek Németországba?
A származási országokat tekintve is kirajzolódik egy markáns kép. A legnagyobb csoportokat a Lengyelországból és Törökországból érkezők adják, egyenként körülbelül 1,5 millió fővel. Őket követik az ukránok mintegy 1,3 millióval, majd az orosz és a szíriai származású lakosok, akik egyaránt nagyjából egymilliós közösséget alkotnak.
A statisztika nemcsak a létszámokról szól, hanem komoly társadalmi különbségekre is rámutat. A 25 és 34 év közötti bevándorlók körében a diplomások aránya 33 százalék, ami nagyjából megegyezik az országos átlaggal.
Ugyanakkor aggasztó adat, hogy 36 százalékuk semmilyen formális végzettséggel nem rendelkezik, ami több mint kétszerese a teljes népesség átlagának.
Az életkori bontás is beszédes, mivel a fiatal felnőttek körében különösen magas a bevándorlói háttérrel rendelkezők aránya:
- a 25–34 évesek 36 százaléka tartozik ide,
- míg a 65 év felettieknél ez az arány mindössze 14 százalék.
Ez azt jelenti, hogy a bevándorlás elsősorban a fiatalabb generációkon keresztül formálja át a német társadalmat. Összességében a bevándorlói háttérrel élők átlagosan kilenc évvel fiatalabbak, mint a teljes lakosság.
Ez demográfiai szempontból kulcsfontosságú tényező, különösen egy olyan országban, ahol az elöregedés egyre komolyabb kihívás.
Fontos különbség, hogy a „bevándorlói háttér” nem teljesen azonos a gyakran használt „migrációs háttér” fogalmával. Utóbbi tágabb kategória, amely azokat is magában foglalja, akiknek csak az egyik szülője bevándorló, így a mostani adatok még szigorúbb meghatározás alapján készültek.
Hiába szenved a német gazdaság, piszkosul sokat keresnek egyes bevándorlók – ezek az országok vezetik a listát
Rengetegen indulnak Németországba szerencsét próbálni, de nem mindenki jár ugyanolyan jól. Egy sor ország bevándorlói még a németeknél is magasabb fizetéseket kapnak, mások azonban nem ilyen szerencsések.