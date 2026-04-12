Németország elveszíti a jövőjét, külföldre menekülnének a fiatalok

Nagy bajban van Németország, elveszítheti a jövőjét. Egy friss felmérés eredménye szerint ugyanis a 14–29 éves korosztály ötöde aktívan tervezi, hogy elhagyja a hazáját egy jobb élet reményében, de ennél sokkal többen, a megkérdezettek 41 százaléka el tudja képzelni, hogy hosszabb távra külföldre költözzön.

A kutatást a Datajockey Verlag végezte 2012 fiatal megkérdezésével. Bár a merítés nem nevezhető túl szélesnek egy 83,5 millió lakosú országban, az eredmény valószínűleg jól tükrözi a 14–29 évesek körében uralkodó hangulatot.

Ezt a korosztályt

különösen aggasztják az Európa legnagyobb gazdaságát sújtó gondok.

Joggal aggódnak a gazdasági biztonságért, mert hiába remélte mindenki, hogy talpra állnak végre kétévnyi recesszió után, az iráni háború miatt a vezető gazdaságkutató intézetek megvágták az idei növekedési kilátásokat.

A lakhatási válság és a magas ingatlanárak, a mesterséges intelligencia térhódítása miatt romló karrierlehetőségek és a pénzügyi nyomás egyre jobban megnehezíti, hogy a fiatalok függetlenné váljanak.

A gazdaság már nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot, a szükséges reformok azonban egyelőre elmaradtak. Soha nem látott elégedetlenség söpör végig Németországon, és a lakosság döntő többsége mér nem hisz abban, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója képes lesz megoldani az ország súlyos problémáit.

Vonzzák és taszítják a fiatalokat a radikális pártok

A kormánypártokban a fiatalok körében is sokan kételkednek, ők a leginkább hajlamosak a politikai szélsőségek felé fordulni. Sajtójelentések szerint a 25 év alattiak 21 százaléka szavazott a radikálisan jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártra, és 21 százalékuk a részben a volt NDK kormányzó kommunista pártjából alakult baloldali Die Linkére a Rajna-Pfalz tartományban márciusban rendezett választáson.

A politikai polarizáció, különösen

a radikális jobboldal térnyerése azonban meg is rémít sok fiatalt,

arra kényszeríti őket, hogy az országból való távozást fontolgassák.

„Azt hiszem, minden barátom gondolkodik ezen, különösen azok, akik valamilyen szempontból kisebbséghez tartoznak – mondta a Deutsche Wellének egy csak Riffként megnevezett, a Humboldt Egyetemen társadalom- és kultúratudományi mesterképzésén részt vevő diák. – Én is egyre jobban aggódom, mivel sok kulturális, a demokratizálódást segítő állást szüntetnek meg. Úgy gondolom, hogy erősödik a fasizmus” – tette hozzá, de még nem döntötte el, hogy emigráljon-e, mert tudja, hogy az sem könnyű.