Lélegzet-visszafojtva figyeli a világ: órákon belül dönt az olajkartell, az OPEC bejelentést tesz a kitermelésről – ez most kulcspillanat

Az Oroszország és Szaúd-Arábia által vezetett Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) vasárnap az olajkitermelés növeléséről dönthet az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus ellenére.

Az olajkartellben G8-aknak is nevezett csoport, azaz

Kuvait,

az Egyesült Arab Emírségek,

Szaúd-Arábia,

Omán,

Algéria,

Irak,

Kazahsztán

és Oroszország

energia- és olajügyi miniszterei tartanak telekonferenciát, hogy nyugtató jelzést küldjenek a nemzetközi piacoknak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja által kiváltott energiaválság közepette.

A Kreml szerint csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélgetést folytatott Mohammed bin Szalmánnal, Szaúd-Arábia koronahercegével a közel-keleti konfliktusokról és az OPEC-en belüli együttműködésről.

Az OPEC+ legutóbbi, március elején tartott ülésén abban állapodtak meg, hogy áprilisától napi 206 000 hordóval növelik a termelést, és a Reuters szerint nagyon valószínű, hogy vasárnap a nyolc ország fontolóra veszi a további olajtermelés-növelésnek a végrehajtását. Ez arra késztetné a főbb termelőket, hogy bővítsék a kínálatot a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása esetén.

Korlátozottak az OPEC lehetőségei

A legjelentősebb olajtermelők közé tartozó Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait azonban a gyakorlatban nem tudják növelni termelésüket, mivel a fő tengeri folyosó blokádja miatt leállították az ellátást és az exportot; ezen a folyosón keresztül szokásosan a nyersolajforgalom 20 százaléka halad át.

Omán, Algéria, Oroszország és Kazahsztán számára nem okoz nehézséget a Hormuzi-szoros blokádja, de az EFE elemzői szerint korlátozottak a kínálat növelésére irányuló képességeik.

Ezért, ha az OPEC+ új növelést jelent be, a termelésbővítésnek valószínűleg csekély közvetlen hatással lesz a kínálatra, de demonstrálni fogja a termelés fellendítésére irányuló hajlandóságot, amint át tudnak hajózni a szoroson.