Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

OPEC
Hormuzi-szoros
iráni háború
olaj

Lélegzet-visszafojtva figyeli a világ: órákon belül dönt az olajkartell, az OPEC bejelentést tesz a kitermelésről – ez most kulcspillanat

A termelésbővítésnek valószínűleg csekély közvetlen hatása lesz a kínálatra a Hormuzi-szoros blokádja miatt. Az OPEC vasárnap ülésezik.
VG
2026.04.05, 07:47
Frissítve: 2026.04.05, 09:59

Az Oroszország és Szaúd-Arábia által vezetett Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) vasárnap az olajkitermelés növeléséről dönthet az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus ellenére.

Ismét összeül az OPEC, a termelés bővítéséről hozhatnak döntést

Az olajkartellben G8-aknak is nevezett csoport, azaz 

  • Kuvait, 
  • az Egyesült Arab Emírségek, 
  • Szaúd-Arábia, 
  • Omán, 
  • Algéria, 
  • Irak, 
  • Kazahsztán 
  • és Oroszország 

energia- és olajügyi miniszterei tartanak telekonferenciát, hogy nyugtató jelzést küldjenek a nemzetközi piacoknak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja által kiváltott energiaválság közepette.

A Kreml szerint csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélgetést folytatott Mohammed bin Szalmánnal, Szaúd-Arábia koronahercegével a közel-keleti konfliktusokról és az OPEC-en belüli együttműködésről.

Az OPEC+ legutóbbi, március elején tartott ülésén abban állapodtak meg, hogy áprilisától napi 206 000 hordóval növelik a termelést, és a Reuters szerint nagyon valószínű, hogy vasárnap a nyolc ország fontolóra veszi a további olajtermelés-növelésnek a végrehajtását. Ez arra késztetné a főbb termelőket, hogy bővítsék a kínálatot a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása esetén.

Korlátozottak az OPEC lehetőségei

A legjelentősebb olajtermelők közé tartozó Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait azonban a gyakorlatban nem tudják növelni termelésüket, mivel a fő tengeri folyosó blokádja miatt leállították az ellátást és az exportot; ezen a folyosón keresztül szokásosan a nyersolajforgalom 20 százaléka halad át.

Omán, Algéria, Oroszország és Kazahsztán számára nem okoz nehézséget a Hormuzi-szoros blokádja, de az EFE elemzői szerint korlátozottak a kínálat növelésére irányuló képességeik.

Ezért, ha az OPEC+ új növelést jelent be, a termelésbővítésnek valószínűleg csekély közvetlen hatással lesz a kínálatra, de demonstrálni fogja a termelés fellendítésére irányuló hajlandóságot, amint át tudnak hajózni a szoroson.

Energiaválság

1374 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
